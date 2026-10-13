Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

BAKIR YILIN İLK AYLARINDA HIZLI YÜKSELDİ

Bakır yıl başından bu yana yüzde 17'nin üzerinde yükseldi. Bakırın pound fiyatı ise 13 Ekim işlemlerinde yüzde 0,39 artışla 6,7246 dolara çıktı. Metalin son bir aylık kazancı yüzde 6,21, son bir yıllık getirisi ise yüzde 35,22 oldu.

Bakır, yıla ton başına 12 bin 423 dolardan başladı. 29 Ocak'ta ilk kez 14 bin 500 doların üzerine çıkan fiyatlar, ilkbahar aylarında geçici olarak 12 bin 500 doların altına geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı.

Haziran ayında 13 bin 500-14 bin dolar aralığında işlem gören bakırda yükseliş beklentileri güçlendi. Fiyatlar 10 Eylül'de ton başına 14 bin 875 dolarla rekor kırdı.