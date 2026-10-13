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  • Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

Altın ve gümüşte yaşanan sert dalgalanmaların aksine bakır fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bakır fiyatları yıl başından bu yana yüzde 17'yi aşan yükselişle ton başına 14 bin 600 dolar civarına ulaştı. Pound fiyatı 6,72 doları aşan metalde yıllık getiri yüzde 35'i geçerken, piyasalarda gözler tarihi 15 bin dolar seviyesine çevrildi. Citi ve Goldman Sachs tahminini açıkladı.

01 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı
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Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına yaklaşık 14 bin 600 dolar seviyesinde işlem gören bakır için yeni rekor ihtimali gündeme geldi.

02 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

BAKIR YILIN İLK AYLARINDA HIZLI YÜKSELDİ

Bakır yıl başından bu yana yüzde 17'nin üzerinde yükseldi. Bakırın pound fiyatı ise 13 Ekim işlemlerinde yüzde 0,39 artışla 6,7246 dolara çıktı. Metalin son bir aylık kazancı yüzde 6,21, son bir yıllık getirisi ise yüzde 35,22 oldu.

Bakır, yıla ton başına 12 bin 423 dolardan başladı. 29 Ocak'ta ilk kez 14 bin 500 doların üzerine çıkan fiyatlar, ilkbahar aylarında geçici olarak 12 bin 500 doların altına geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı.

Haziran ayında 13 bin 500-14 bin dolar aralığında işlem gören bakırda yükseliş beklentileri güçlendi. Fiyatlar 10 Eylül'de ton başına 14 bin 875 dolarla rekor kırdı.

03 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

Bakır fiyatlarını destekleyen gelişmelerin başında arz kesintisi endişeleri ve teknoloji sektöründen gelen talep geliyor. Eylül ayında pound başına 6,85 dolarla rekor seviyeye ulaşan bakırda, yeniden zirve denemesi yapılabileceği değerlendiriliyor.

04 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

ŞİLİ'DEKİ MADENLERDE ÜRETİM AKSADI

Dünyanın önemli bakır üreticilerinden Şili'de yaşanan gelişmeler, küresel arz beklentilerini etkiliyor. Codelco tarafından işletilen El Teniente madeninde olumsuz hava koşulları nedeniyle açık ocak faaliyetleri durduruldu. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen çamur kayması da üretimde yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini artırdı.

Antofagasta'nın işlettiği Centinela madeninde devam eden grevin de üretimi düşürmesi bekleniyor.

Üretim verileri de düşüşe işaret ediyor. Şili'nin ağustos ayı bakır üretimi 403,42 bin tondan 369,50 bin tona gerilerken, Peru'nun haziran ayı üretimi 226 bin 96 tondan 218 bin 232 tona indi. Üretimdeki aksaklıkların sürmesi halinde arz tarafındaki sıkılığın fiyatları destekleyebileceği değerlendiriliyor.

05 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

ÇİN'DEKİ STOKLAR VE İTHALAT PRİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bakır piyasasında Çin'deki stok seviyeleri de yakından izleniyor. Çin'deki bakır stoklarının düşük olduğu belirtilirken, ithalatçıların Londra Metal Borsası fiyatının üzerinde ton başına yaklaşık 118 dolar prim ödediği aktarılıyor. Söz konusu farkın 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.

Arzın sınırlı kalması ve talebin güçlü seyretmesi, bakır piyasasındaki fiyat hareketlerinin temel belirleyicileri arasında bulunuyor.

06 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

BAKIR FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Finans kuruluşlarının tahminleri de bakır piyasasının gündeminde yer alıyor. Deutsche Bank, fiyatların yakın dönemde rekor seviyeyi yeniden test edebileceğini değerlendiriyor. Goldman Sachs'ın yaz aylarında açıkladığı yıl sonu tahmini ton başına 13 bin 735 dolar olurken, Citi'nin 12 aylık beklentisi 15 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

07 Altın ve gümüşün aksine tarihi rekora koşuyor! Dur durak bilmiyor, Citi ve Goldman tahminini açıkladı

PETROL FİYATLARI VE FED BEKLENTİLERİ DE İZLENİYOR

Bakır fiyatlarının seyrinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler de takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji maliyetlerini azaltması, metal piyasalarının fiyatlamasında etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde Şili'deki üretim kesintilerinin boyutu, Asya'dan gelen talebin seyri ve Fed'e ilişkin beklentiler bakır fiyatlarının yönü açısından önem taşıyacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BAKIR #ALTIN #CİTİ #LONDRA METAL BORSASI

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