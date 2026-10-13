Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YAVAŞLIYOR MU?

Bankanın değerlendirmesinde merkez bankaları ile Çin ve Hindistan gibi büyük piyasalardaki altın alımlarının hız kesmesi de öne çıkıyor. Bu durum, merkez bankalarının altın alımlarını tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor; ancak talebin önceki dönemlerdeki kadar güçlü destek sağlamadığına işaret ediyor.

Bank of America ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların ağırlaşması halinde bazı ülkelerin mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın rezervlerini azaltabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu, gerçekleşmiş bir satıştan ziyade olası bir risk senaryosu olarak değerlendiriliyor.