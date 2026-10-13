Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENEBİLİR?
Bank of America'nın ons altın tahminleri doğrudan Türkiye'deki gram altın fiyatını göstermiyor. Gram altının Türk lirası cinsinden değeri, uluslararası ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundan da etkileniyor.
Ons altının gerilemesine rağmen dolar/TL kurunun yükselmesi, gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Buna karşılık ons fiyatındaki yükselişe kurdaki artışın eşlik etmesi, gram altın fiyatlarını daha güçlü destekleyebilir.
Bu nedenle 2027 için açıklanan 4.813 dolarlık ortalama ons altın tahmini, gram altının belirli bir TL seviyesine ulaşacağını garanti etmiyor. Altın yatırımcılarının küresel fiyat hareketlerini, doların seyrini, Fed'in kararlarını ve Türkiye'deki döviz kurunu birlikte değerlendirmesi gerekiyor.