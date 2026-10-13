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  • Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatlarında yükseliş için hangi koşullar gerekiyor? Bank of America, enflasyon, dolar ve Fed politikasıyla ilgili üç kritik noktaya dikkat çekerken 2027 yılı ons altın tahminini 4.813 dolar seviyesinde koruyor. Kısa vadeli düşüş riski gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...

01 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...
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Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan toparlanma girişimi kalıcı bir yükselişe dönüşmedi. Bank of America, altının yeniden güç kazanabilmesi için enflasyon görünümünün iyileşmesi, doların değer kazanmayı bırakması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı endişelerinin geride kalması gerektiğine dikkat çekti.

02 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Banka, 2027 yılı için ons altın fiyatında 4.813 dolarlık ortalama tahminini korurken kısa vadeli risklere karşı temkinli duruşunu sürdürüyor. Gelişmeler, Türkiye'de gram altın fiyatlarının yönü açısından da önem taşıyor.

03 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELMEKTE ZORLANIYOR?

Altın destekli yatırım fonlarına para girişleri devam etse de bu ilgi, fiyatların kalıcı biçimde yükselmesi için şimdilik yeterli görünmüyor. Bank of America'ya göre fiziki altın talebindeki zayıflık, yüksek tahvil getirileri ve doların güçlenmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

04 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Merkez bankalarının yanı sıra Çin ve Hindistan gibi önemli altın piyasalarındaki alımların hız kesmesi de talep görünümünü etkiliyor. Bankanın değerlendirmesi, yatırım fonlarından gelen girişlerin tek başına sürdürülebilir bir yükselişi garanti etmediğini ortaya koyuyor.

05 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

BANK OF AMERİCA'NIN ALTIN TAHMİNİ: 2026 VE 2027 BEKLENTİLERİ

Banka, 2026 yılının son çeyreğinde ons altın için 4.000 dolarlık ortalama fiyat öngörüsünü koruyor. 2027 yılına ilişkin ortalama beklentisi ise 4.813 dolar seviyesinde bulunuyor.

06 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Bu tahminlerin belirli bir tarihte ulaşılması beklenen kesin fiyat hedefleri olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 4.813 dolar, 2027 yılının tamamı için öngörülen ortalama fiyatı ifade ediyor.

07 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

Öte yandan bankanın daha önce gündeme getirdiği 3.750 dolarlık ons altın seviyesi, yılın son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü risk senaryosunu yansıtıyor. Dolayısıyla kısa vadede düşüş olasılığı gündemde kalırken orta ve uzun vadeli görünüm daha farklı şekillenebiliyor.

08 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ İÇİN GEREKEN 3 KRİTİK KOŞUL

1. Enflasyon Baskısının ve Jeopolitik Belirsizliğin Azalması

Enerji fiyatlarındaki artış, özellikle petrol maliyetleri üzerinden ABD ekonomisinde enflasyon baskısını artırabilir. Enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni faiz artışlarını gündeme alabileceği beklentisini güçlendirebilir.

Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabilir. Enflasyon risklerinin hafiflemesi ve Orta Doğu'daki gerilimin azalması ise para politikası beklentilerinde değişime zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte jeopolitik risklerin gerilemesi, tek başına altın fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor.

09 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

2. ABD Dolarındaki Güçlenmenin Sona Ermesi

Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması, ABD para biriminin yönünü önemli hale getiriyor. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması, altını yabancı yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirerek talebi sınırlayabiliyor.

Bank of America'nın yükseliş senaryosunda doların güç kaybetmesi veya değer kazanma eğiliminin sona ermesi önemli bir yer tutuyor. Doların seyrinde ise ABD ekonomisine ilişkin veriler, enflasyon görünümü ve faiz beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor.

10 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

3. Fed'in Yeni Faiz Artışı Endişesinin Geride Kalması

Altının kalıcı bir yükseliş eğilimine girebilmesi için Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler de önem taşıyor. Yüksek faizler ve tahvil getirileri, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesini kolaylaştırırken altın tutmanın alternatif maliyetini artırıyor.

Bankanın değerlendirmesine göre Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik endişelerin azalması, altın fiyatlarında daha sağlam bir taban oluşmasını destekleyebilir. Bunun için faiz indirimlerinin hemen başlaması şart değil. Yeni faiz artışı ihtimalinin zayıflaması bile piyasa algısında değişiklik yaratabilir.

11 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

ALTIN FONLARINA PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR: YÜKSELİŞ İÇİN YETERLİ Mİ?

Dünya Altın Konseyinin 7 Ekim'de yayımladığı verilere göre küresel altın destekli yatırım fonları, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 31 milyar dolarlık net para girişiyle rekor kırdı. Eylül ayında fonlara yaklaşık 10 milyar dolar giriş olurken fonların toplam altın varlığı 67 ton artarak 4.256 tona yükseldi.

Bu veriler, fiyatlardaki baskıya rağmen yatırımcıların altına ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak Bank of America, fon girişlerinin fiziki piyasadaki zayıflığı sürekli olarak telafi edemeyebileceği konusunda uyarıyor.

Altın fiyatlarında düşüşün derinleşmesi halinde bazı yatırımcıların fonlardaki pozisyonlarını azaltması mümkün. Böyle bir gelişme, mevcut para girişlerinin tersine dönmesine ve satış baskısının artmasına neden olabilir.

12 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI YAVAŞLIYOR MU?

Bankanın değerlendirmesinde merkez bankaları ile Çin ve Hindistan gibi büyük piyasalardaki altın alımlarının hız kesmesi de öne çıkıyor. Bu durum, merkez bankalarının altın alımlarını tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor; ancak talebin önceki dönemlerdeki kadar güçlü destek sağlamadığına işaret ediyor.

Bank of America ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların ağırlaşması halinde bazı ülkelerin mali ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın rezervlerini azaltabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu, gerçekleşmiş bir satıştan ziyade olası bir risk senaryosu olarak değerlendiriliyor.

13 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

ABD ENFLASYON VERİLERİ VE FED KARARI ALTINI ETKİLEYEBİLİR

ABD'de açıklanacak enflasyon göstergeleri ve Fed'in para politikası kararları, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından yakından takip ediliyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, faizlerin yüksek kalacağı görüşünü güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler, faiz ve dolar kaynaklı baskıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca açıklanan rakamlara değil, verilerin Fed'in gelecekteki kararlarına ilişkin beklentileri nasıl değiştirdiğine de dikkat etmesi gerekiyor.

14 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENEBİLİR?

Bank of America'nın ons altın tahminleri doğrudan Türkiye'deki gram altın fiyatını göstermiyor. Gram altının Türk lirası cinsinden değeri, uluslararası ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundan da etkileniyor.

Ons altının gerilemesine rağmen dolar/TL kurunun yükselmesi, gram altındaki düşüşü sınırlayabilir. Buna karşılık ons fiyatındaki yükselişe kurdaki artışın eşlik etmesi, gram altın fiyatlarını daha güçlü destekleyebilir.

Bu nedenle 2027 için açıklanan 4.813 dolarlık ortalama ons altın tahmini, gram altının belirli bir TL seviyesine ulaşacağını garanti etmiyor. Altın yatırımcılarının küresel fiyat hareketlerini, doların seyrini, Fed'in kararlarını ve Türkiye'deki döviz kurunu birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

15 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENEBİLİR Mİ?

Bank of America'nın değerlendirmesi, altın piyasasında kısa vadeli risklerle uzun vadeli beklentilerin birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Enflasyon baskısının azalması, doların güç kaybetmesi ve Fed'in yeni faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, kalıcı toparlanmayı destekleyebilecek başlıca gelişmeler arasında bulunuyor.

Buna karşılık fiziki talebin zayıf kalması, tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve merkez bankalarının alımlarındaki yavaşlama, altın fiyatlarının önündeki riskleri canlı tutuyor. Bu koşulların nasıl şekilleneceği, hem ons altının hem de gram altının önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak.

16 Altın yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinden 3 kritik koşul: İşte güncel rakamlar...

13 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • GRAM ALTIN: 6 bin 634 TL
  • ÇEYREK ALTIN: 10 bin 847 TL
  • YARIM ALTIN: 21 bin 695 TL
  • CUMHURİYET ALTINI: 44 bin 380 TL
  • ONS ALTIN: 4 bin 180 dolar
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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