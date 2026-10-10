Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

JEOPOLİTİK RİSKLER VE STAGFLASYON ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Altının uzun vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar arasında jeopolitik belirsizlikler, kamu borçları ve bütçe dengelerine ilişkin kaygılar ile stagflasyon riski bulunuyor.

Stagflasyon, ekonomik büyümenin yavaşladığı veya durgunlaştığı bir ortamda enflasyonun yüksek seyretmesi anlamına geliyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların finansal piyasalardaki risklere karşı korunma arayışı güçlenebilir. Altın da bu süreçte öne çıkan yatırım araçlarından biri olabilir.

Ancak altının yönü üzerinde yalnızca bu riskler etkili değil. Doların güç kazanması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, değerli metalin fiyatını baskılayabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.