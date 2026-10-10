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  • Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Altın fiyatları, sert satışların ardından toparlanma sinyalleri verirken TD Securities'in fon pozisyonlarına ilişkin analizi dikkat çekti. Büyük yatırım fonlarının düşüş yönlü işlemlerini azaltması ve altını destekleyen uzun vadeli ekonomik risklerin devam etmesi, yeni bir yükseliş ihtimalini gündeme getirdi.

01 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?
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Altın piyasasında son haftalarda etkili olan satış baskısının ardından fiyatlarda toparlanma yaşanıyor.

Ons altının 4.200 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların dikkati, TD Securities'in piyasa değerlendirmesine çevrildi. Kurumun analizinde, büyük fonların işlem tercihlerindeki değişim ve altının uzun vadeli görünümü öne çıktı.

02 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

ALTINDA SATIŞ BASKISI HAFİFLİYOR MU?

Altın fiyatlarındaki toparlanmayı yalnızca doların seyri veya ABD tahvil faizlerindeki değişimle açıklamak mümkün değil. TD Securities'e göre, fiyatların gerileyeceği beklentisiyle pozisyon alan bazı büyük yatırım fonları, satış yönündeki işlemlerini kapatmaya başladı. Bu gelişme, piyasa üzerindeki aşağı yönlü baskının azalabileceğine işaret ediyor.

03 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Kurumun stratejistleri Ryan McKay ve Bart Melek, 9 Ekim tarihli değerlendirmelerinde algoritmik işlem yapan fonların altın ve platindeki kısa pozisyonlarını azalttığına dikkat çekti. Fiyat hareketlerinin yönünü izleyen bu fonların işlemleri, özellikle oynaklığın yükseldiği dönemlerde piyasa hareketlerini belirgin biçimde etkileyebiliyor.

04 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

BÜYÜK FONLARIN KISA POZİSYONLARINI AZALTMASI NE ANLAMA GELİYOR?

TD Securities'in paylaştığı değerlendirmeye göre altındaki kısa pozisyon kapatma işlemleri, tarihsel olarak görülen en yüksek pozisyon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. Buradaki oran, fonların toplam varlıklarının yüzde 7'sini altına yatırdığı anlamına gelmiyor. Söz konusu veri, daha önce düşüş beklentisiyle açılan pozisyonların belirli bir bölümünün kapatıldığını ifade ediyor.

05 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Kısa pozisyonların kapatılması, altın fiyatlarının düşeceğini öngören yatırımcıların bu işlemlerden çıkması anlamına geliyor. Bu süreçte oluşan alım işlemleri fiyatlara yukarı yönlü destek sağlayabiliyor. Ancak satış pozisyonlarının azaltılması, fonların mutlaka yeni yükseliş pozisyonları açtığı şeklinde değerlendirilmemeli.

Dolayısıyla piyasadaki mevcut değişim, altın için olumlu bir işaret olarak görülse de tek başına yeni ve kalıcı bir yükseliş trendinin başladığını kanıtlamıyor.

06 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

ÇİN'DEN ALTIN PİYASASINA DESTEK

Altındaki toparlanmayı destekleyen gelişmelerden biri de Çin'deki yatırımcı hareketleri oldu. TD Securities'in değerlendirmesine göre, tatil döneminin ardından Çin'deki altın yatırım fonlarına yeniden para girişi yaşandı.

Bu gelişme, değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteren işaretler arasında yer alıyor. Çin kaynaklı fon girişlerinin, büyük yatırımcıların kısa pozisyonlarını azaltmasıyla aynı döneme denk gelmesi de altın fiyatlarındaki toparlanma açısından önem taşıyor.

07 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

TD SECURİTİES'İN 2027 ALTIN BEKLENTİSİ NE SÖYLÜYOR?

Kurumun analizinde öne çıkan başlıklardan biri, altının 2027'ye uzanan uzun vadeli görünümü oldu. TD Securities stratejileri, değerli metalin yükselişini destekleyen temel ekonomik risklerin ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Bu nedenle son dönemdeki satışların ardından altının yeniden yükseliş eğilimine girmesi ihtimali gündemde kalıyor.

08 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Bununla birlikte, 9 Ekim tarihli değerlendirmede 2027 yılı için yeni ve kesin bir ons altın fiyat hedefi açıklanmış değil. Kurumun mesajı, belirli bir dolar seviyesinden ziyade altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğu yönünde. Bu nedenle söz konusu değerlendirmeyi, 2027 için ilan edilmiş yeni bir fiyat tahmini olarak yorumlamamak gerekiyor.

09 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

JEOPOLİTİK RİSKLER VE STAGFLASYON ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Altının uzun vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar arasında jeopolitik belirsizlikler, kamu borçları ve bütçe dengelerine ilişkin kaygılar ile stagflasyon riski bulunuyor.

Stagflasyon, ekonomik büyümenin yavaşladığı veya durgunlaştığı bir ortamda enflasyonun yüksek seyretmesi anlamına geliyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların finansal piyasalardaki risklere karşı korunma arayışı güçlenebilir. Altın da bu süreçte öne çıkan yatırım araçlarından biri olabilir.

Ancak altının yönü üzerinde yalnızca bu riskler etkili değil. Doların güç kazanması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, değerli metalin fiyatını baskılayabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

10 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

ONS ALTINDA 4.200 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ons altın, 9 Ekim'de yaklaşık 4.130 dolar seviyelerinden toparlanarak 4.200 doları yeniden test etti. Sert satışların ardından yaşanan bu hareket, alıcıların piyasaya geri dönmeye başladığına ilişkin bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Kısa vadede 4.200 dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağı ve fiyatların bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı yakından izlenecek. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket, toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın yeniden aşağı yönelmesi, yükselişin henüz yeterince güçlü olmadığını gösterebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.150 doların altına inilmesi durumunda 4.100 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyeler kısa vadeli teknik takip noktaları olarak değerlendirilmeli; uzun vadeli beklentilerle birbirine karıştırılmamalı.

11 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

ABD'DEN GELECEK EKONOMİK SİNYALLER ALTINI ETKİLEYEBİLİR

Altının yönü açısından ABD ekonomisine ilişkin veriler de önemini koruyor. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan ekim ayı öncü tüketici güven endeksi, eylüldeki 48,1 seviyesinden 46,3'e geriledi.

Tüketici güvenindeki zayıflama, ekonomik görünüme ilişkin kaygıların sürdüğünü gösteren gelişmelerden biri. Bu tür endişeler güvenli liman talebini destekleyebilse de doların ve ABD tahvil faizlerinin hareketi altın fiyatlarının yönünü değiştirebilir. Bu nedenle ekonomik verilerin piyasa beklentileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

12 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

GRAM ALTIN YATIRIMCISI NEYİ TAKİP ETMELİ?

Türkiye'de gram altın fiyatları üzerinde hem ons altının dolar cinsinden değeri hem de dolar/TL kurundaki değişim etkili oluyor. Ons altının 4.200 dolar üzerinde kalıcı bir yükseliş sergilemesi, diğer koşullar sabitken gram altını destekleyebilir.

Buna karşılık ons altındaki olası geri çekilmeler veya döviz kurundaki hareketler, gram altının performansını farklı yönde etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca uluslararası altın fiyatlarına bakarak gram altın için kesin bir yön tahmininde bulunmak doğru olmaz.

13 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Önümüzdeki dönemde izlenecek temel gelişmeler arasında büyük fonların kısa pozisyonlarını azaltmayı sürdürüp sürdürmeyeceği, bu hareketin kalıcı alım talebine dönüşüp dönüşmeyeceği ve altının 4.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağı bulunuyor.

14 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Sonuç olarak: TD Securities'in değerlendirmesi, altındaki uzun vadeli yükseliş ihtimalinin ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Ancak kısa pozisyonların kapatılması ve fiyatlardaki toparlanma, yeni bir yükseliş trendinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Altının önümüzdeki dönemdeki yönü, fon hareketlerinin yanı sıra dolar, tahvil faizleri ve küresel ekonomik risklerin seyrine bağlı olacak.

15 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

İŞTE 10 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI...

16 Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

Gram altın: 6 bin 644 TL

Çeyrek altın: 10 bin 864 TL

Yarım altın: 21 bin 726 TL

Cumhuriyet altını: 44 bin 570 TL

Ons altın: 4 bin 194 dolar

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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