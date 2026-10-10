Altında yeni ralli sinyali mi? Bankacılık devinden dikkat çeken tahmin: Gram kaç TL olacak?

ONS ALTINDA 4.200 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Ons altın, 9 Ekim'de yaklaşık 4.130 dolar seviyelerinden toparlanarak 4.200 doları yeniden test etti. Sert satışların ardından yaşanan bu hareket, alıcıların piyasaya geri dönmeye başladığına ilişkin bir işaret olarak değerlendirilebilir.
Kısa vadede 4.200 dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağı ve fiyatların bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı yakından izlenecek. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket, toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın yeniden aşağı yönelmesi, yükselişin henüz yeterince güçlü olmadığını gösterebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.150 doların altına inilmesi durumunda 4.100 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyeler kısa vadeli teknik takip noktaları olarak değerlendirilmeli; uzun vadeli beklentilerle birbirine karıştırılmamalı.