Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu? 

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 54 TONLUK REKOR GİRİŞ
İngiltere'de listelenen altın ETF'leri, temmuz-eylül döneminde toplam 54 tonluk net giriş kaydetti. Bu miktar, söz konusu fonlar açısından şimdiye kadarki en güçlü çeyreklik performans olarak öne çıktı.
Üstelik talep yalnızca birkaç günlük yoğun alımlardan kaynaklanmadı. Üçüncü çeyrekteki 13 haftanın 12'sinde fonlara net para girişi gerçekleşti. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin dönem boyunca büyük ölçüde korunduğunu gösterdi.
Altın fiyatlarındaki gerilemelere rağmen fon varlıklarının büyümesi, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak altındaki pozisyonlarını artırdığını düşündürüyor.