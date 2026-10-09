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  • Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu? 

Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu? 

Altın fiyatları satış baskısının ardından yeniden yükselişe geçerken, küresel altın ETF'lerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre İngiltere'de listelenen altın fonları, yılbaşından bu yana 9,5 milyar dolarlık girişle Çin'i geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte beklentilerin üç katına çıkan fon girişleri, ons altın ve gram altının geleceğine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...

01 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?
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Altın piyasasında fiyat dalgalanmaları sürerken yatırım fonlarına yönelik ilgi hız kesmiyor. Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılında İngiltere'de listelenen altın ETF'lerine yönelik para girişleri Çin'i geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte 54 tonluk altın talebi oluşurken, gerçekleşen miktar geçmiş verilere dayalı beklentilerin üç katına ulaştı. Peki, küresel yatırımcıların altına yönelmesi ons altın ve gram altın fiyatlarını nasıl etkileyebilir?

02 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI YENİDEN 4.160 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

9 Ekim sabahında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıktı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 değer kazanarak 4.169 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD vadeli altın kontratları da 4.194 dolar civarında işlem gördü.

03 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

Son günlerde altın üzerinde baskı yaratan doların ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, değerli metalin yeniden yükselişe geçmesini destekledi. Bununla birlikte, piyasadaki asıl dikkat çekici gelişme fiyat hareketlerinden ziyade yatırım fonlarına giren paranın büyüklüğü oldu.

Altın fiyatlarında zaman zaman sert düşüşler yaşanmasına rağmen yatırımcıların fiziki altın destekli fonlara yönelmeyi sürdürmesi, uzun vadeli talebin kısa vadeli fiyat hareketlerinden farklı bir seyir izlediğine işaret ediyor.

04 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

İNGİLTERE, ALTIN ETF GİRİŞLERİNDE ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Dünya Altın Konseyi'nin eylül sonu verileri, 2026 yılındaki altın ETF yatırımlarında dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Yılbaşından bu yana İngiltere'de listelenen altın yatırım fonlarına yaklaşık 9,5 milyar dolar aktarıldı. Bu tutarla İngiltere'de işlem gören altın fonları, güçlü talebiyle öne çıkan Çin'i geride bırakarak ülke bazındaki sıralamada ilk sıraya yerleşti.

Burada söz konusu olan, İngiltere Merkez Bankası'nın veya İngiliz hükümetinin altın alımları değil, İngiltere'de listelenen ve altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yönelen sermaye girişleri.

05 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 54 TONLUK REKOR GİRİŞ

İngiltere'de listelenen altın ETF'leri, temmuz-eylül döneminde toplam 54 tonluk net giriş kaydetti. Bu miktar, söz konusu fonlar açısından şimdiye kadarki en güçlü çeyreklik performans olarak öne çıktı.

Üstelik talep yalnızca birkaç günlük yoğun alımlardan kaynaklanmadı. Üçüncü çeyrekteki 13 haftanın 12'sinde fonlara net para girişi gerçekleşti. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin dönem boyunca büyük ölçüde korunduğunu gösterdi.

Altın fiyatlarındaki gerilemelere rağmen fon varlıklarının büyümesi, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak altındaki pozisyonlarını artırdığını düşündürüyor.

06 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN TALEBİ BEKLENTİLERİ ÜÇE KATLADI

Verilerde öne çıkan bir diğer ayrıntı, gerçekleşen fon girişleriyle geçmiş eğilimlere dayanan tahminler arasındaki büyük fark oldu.

Dünya Altın Konseyi'nin son beş yıllık fon hareketlerini esas alan modeline göre, İngiltere'de üçüncü çeyrekte yaklaşık 18 tonluk giriş bekleniyordu. Ancak gerçekleşen talep 54 tona ulaştı.

Böylece fon girişleri tahmin edilen miktarın üç katına çıktı ve yaklaşık 36 tonluk ek bir giriş ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyi, beklentileri aşan bu talebin hangi etkenlerden kaynaklandığını araştırıyor.

07 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

AVRUPA'DA ALTIN YATIRIMLARI KUZEY AMERİKA'YI GEÇTİ

Altın ETF'lerine yönelik güçlü talep İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avrupa genelindeki fon girişleri, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika'daki fonlara yönelen sermayeyi aştı.

Bu gelişme, Avrupa'nın 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez Kuzey Amerika'yı geride bırakması anlamına geliyor. İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve Almanya'daki yatırımcıların talebi de bölgedeki artışta etkili oldu.

Böylece altın piyasasında yatırımcı ilgisinin coğrafi dağılımında da önemli bir değişim yaşandı.

08 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

KÜRESEL ALTIN ETF VARLIKLARI TARİHİ ZİRVEDE

Dünya genelindeki fiziki altın destekli ETF'lerde de güçlü bir büyüme görüldü. Eylül ayında bu fonlara yaklaşık 10 milyar dolar giriş olurken, üçüncü çeyreğin toplamı 31 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Fonların elinde bulunan altın miktarı üç aylık dönemde 211 ton arttı. Eylül ayı sonunda küresel altın ETF'lerinin toplam altın varlığı 4.256 tonla tarihi zirveye çıktı.

Bu artışın, altın fiyatlarının eylül ayında sert düşüş yaşadığı bir dönemde gerçekleşmesi özellikle dikkat çekti. Veriler, fiyatlardaki gerilemenin küresel yatırımcıların altına olan ilgisini ortadan kaldırmadığını gösteriyor.

09 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

İNGİLTERE'DEKİ YATIRIMCILAR NEDEN ALTINA YÖNELİYOR?

İngiltere'deki olağanüstü fon girişlerinin arkasında tek bir neden bulunmuyor. Ancak Dünya Altın Konseyi, temmuz ayından itibaren altın fonlarına gelen beklenenden yüksek girişlerle İngiltere tahvillerindeki vade primi arasında daha belirgin bir ilişki oluştuğuna dikkat çekiyor.

Artan borçlanma maliyetleri, enflasyon belirsizliği ve kamu maliyesine ilişkin endişeler, yatırımcıların risk algısını etkiliyor. Tahvil faizlerindeki yükselişin yalnızca daha yüksek getiri anlamına gelmediği, aynı zamanda mali risklere yönelik kaygıları da artırabildiği değerlendiriliyor.

10 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

Normal koşullarda tahvil faizlerinin yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı yaratabilir. Ancak faiz artışının arkasında yüksek kamu borcu, enflasyon endişeleri veya mali güven sorunları varsa yatırımcılar altını risklere karşı bir koruma aracı olarak da görebiliyor.

Bu nedenle altın fiyatlarının yönünü değerlendirirken yalnızca faiz oranlarına değil, faizlerdeki değişimin hangi ekonomik koşullardan kaynaklandığına da bakmak gerekiyor.

11 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

GRAM ALTIN YATIRIMCISI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Küresel altın ETF'lerine yönelik güçlü talep, Türkiye'de gram altın fiyatlarını etkileyebilecek önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, İngiltere'deki fon girişlerinin gram altının fiyatını tek başına belirlemesi söz konusu değil.

Türkiye'de gram altının yönü temel olarak uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ile dolar/TL kurunun birlikte hareketine bağlı. Küresel fon talebinin güçlü kalması ons altını destekleyebilir ve olası geri çekilmeleri sınırlayabilir. Buna karşılık doların güçlenmesi veya ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

12 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların ETF girişlerini, ons altındaki fiyat hareketlerini, doların seyrini ve ABD tahvil faizlerini birlikte değerlendirmesi önem taşıyor. Rekor fon girişleri altına yönelik ilginin güçlü olduğunu gösterse de fiyatların bundan sonraki yönü ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacak.

13 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?

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14 Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu?
  • Gram altın: 6 bin 631 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 842 TL
  • Yarım altın: 21 bin 664 TL
  • Cumhuriyet altını: 44 bin 29 TL
  • Ons altın: 4 bin 179 dolar
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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