Altında yükseliş sinyali: Yatırım fonlarından güçlü talep! Gram altın kaç TL oldu? 

AVRUPA'DA ALTIN YATIRIMLARI KUZEY AMERİKA'YI GEÇTİ

Altın ETF'lerine yönelik güçlü talep İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avrupa genelindeki fon girişleri, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika'daki fonlara yönelen sermayeyi aştı.

Bu gelişme, Avrupa'nın 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez Kuzey Amerika'yı geride bırakması anlamına geliyor. İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve Almanya'daki yatırımcıların talebi de bölgedeki artışta etkili oldu.

Böylece altın piyasasında yatırımcı ilgisinin coğrafi dağılımında da önemli bir değişim yaşandı.