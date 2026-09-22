Altını yakından takip etmeyi sürdürecek! Dev banka gümüş için tarih ve rakam verdi

ALTIN-GÜMÜŞ İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

UBS stratejisti Dominic Schnider, gümüşün altınla korelasyonunun çok yıllı yüksek seviyelere yaklaştığını belirterek, son fiyat hareketlerinin gümüşün ağırlıklı olarak altının daha yüksek betalı bir versiyonu şeklinde hareket ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Schnider, gümüş tüketiminin güneş enerjisi uygulamalarında ikame ve tasarruf eğilimlerine rağmen yapısal olarak destekleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Yüksek fiyatların güneş enerjisi sektöründeki talebi baskıladığını ve üreticilerin gümüş kullanımını azaltmaya çalıştığını belirten Schnider, veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araçlardaki büyümenin bu baskıyı dengeleyebileceğini kaydetti.