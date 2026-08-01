Ankara’nın deniz gücü İsrail'de yakından izleniyor! "Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor"
İsrail basınına göre, Türkiye'nin yerli savunma sanayisi yatırımları, savaş gemileri, denizaltılar ve füzeleri ile Doğu Akdeniz'deki deniz gücünü hızla artırdığını yazdı. Haberde, TCG İstanbul'un Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de artan etkisinin sembolü olarak değerlendirildiği belirtilirken, "Mavi Vatan" doktrini doğrultusunda yürütülen askeri modernizasyonun İsrail açısından bölgesel güç dengesini değiştiren önemli bir gelişme olarak görüldüğü aktarıldı.