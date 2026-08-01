Ankara’nın deniz gücü İsrail'de yakından izleniyor! "Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor"

Mako'nun haberine göre, bu ayın başında tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edilen ilk fırkateyn olan TCG İstanbul'un Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yanaşması, sıradan bir liman ziyareti değil, tarihi bir güç gösterisi olarak yorumlandı. Haberde, bunun Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Türk savaş gemilerinin Suriye donanmasına ait limanı ilk kez ziyaret etmesi anlamına geldiği belirtilirken, gelişmenin aynı zamanda Rusya'nın yıllardır sürdürdüğü deniz etkisinin yerini Türkiye'nin almaya başladığının işareti olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mako'ya göre bu gelişme, İsrail açısından Doğu Akdeniz'deki denizcilik güç dengesinde önemli bir değişime işaret ediyor.