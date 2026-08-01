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  • Ankara’nın deniz gücü İsrail'de yakından izleniyor! "Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor"

Ankara’nın deniz gücü İsrail'de yakından izleniyor! "Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor"

İsrail basınına göre, Türkiye'nin yerli savunma sanayisi yatırımları, savaş gemileri, denizaltılar ve füzeleri ile Doğu Akdeniz'deki deniz gücünü hızla artırdığını yazdı. Haberde, TCG İstanbul'un Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de artan etkisinin sembolü olarak değerlendirildiği belirtilirken, "Mavi Vatan" doktrini doğrultusunda yürütülen askeri modernizasyonun İsrail açısından bölgesel güç dengesini değiştiren önemli bir gelişme olarak görüldüğü aktarıldı.

01 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor
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İsrail merkezli Mako'ya göre Türkiye, yerli savunma sanayisi projeleri, savaş gemileri, insansız hava araçları ve uzun menzilli füze sistemleriyle Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştiren yeni bir deniz stratejisi izliyor. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen askeri modernizasyonun İsrail'de yakından takip edildiği ve Türkiye'nin bölgesel etkisini giderek artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

02 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

Mako'nun haberine göre, bu ayın başında tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edilen ilk fırkateyn olan TCG İstanbul'un Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yanaşması, sıradan bir liman ziyareti değil, tarihi bir güç gösterisi olarak yorumlandı. Haberde, bunun Suriye iç savaşının başlamasından bu yana Türk savaş gemilerinin Suriye donanmasına ait limanı ilk kez ziyaret etmesi anlamına geldiği belirtilirken, gelişmenin aynı zamanda Rusya'nın yıllardır sürdürdüğü deniz etkisinin yerini Türkiye'nin almaya başladığının işareti olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mako'ya göre bu gelişme, İsrail açısından Doğu Akdeniz'deki denizcilik güç dengesinde önemli bir değişime işaret ediyor.

03 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

"MAVİ VATAN" DOKTRİNİ ÖNE ÇIKARILDI

Haberde, Türkiye'nin denizlerdeki askeri yığınağının arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin geliştirdiği "Mavi Vatan" doktrininin bulunduğu ifade edildi. Doktrinin, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yaklaşık 462 bin kilometrekarelik alanı Türkiye'nin stratejik etki sahası olarak tanımladığı aktarıldı.

04 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

İsrail merkezli Mako'ya göre geçmişte büyük ölçüde Batılı ülkelerden ikinci el savaş gemileri temin eden Türkiye, bugün MİLGEM projesi kapsamında kendi savaş gemileri ve denizaltılarını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor.

05 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

TCG ANADOLU VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VURGUSU

Haberde, Türk donanmasının amiral gemisi olarak gösterilen TCG Anadolu'nun 27 bin tonluk amfibi hücum gemisi olduğu belirtilirken, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından gemiyi insansız hava araçları için bir platforma dönüştürdüğü ifade edildi.

06 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

Mako, gemide katlanabilir kanatlı Bayraktar TB3 ile Kızılelma insansız savaş uçağının konuşlandırılmasının planlandığını belirterek, bu sayede Türkiye'nin insanlı savaş uçaklarına ihtiyaç duymadan uzun menzilde denizden hava gücü oluşturabileceğini öne sürdü.

07 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

DENİZALTILAR VE ATMACA FÜZESİ DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, İsrail açısından en dikkat çekici gelişmelerden birinin Türkiye'nin denizaltı filosu olduğu savunuldu. Hava bağımsız tahrik (AIP) sistemine sahip altı adet Reis sınıfı Tip-214 denizaltının envantere girmeye başladığı belirtilirken, proje tamamlandığında Türkiye'nin 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya ulaşmasının beklendiği aktarıldı. İsrail merkezli Mako'ya göre bu durum, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de hem sayısal hem de teknolojik açıdan önemli bir avantaj sağlayacak.

08 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

Haberde ayrıca Türkiye'nin artık ABD yapımı Harpoon füzelerine eskisi kadar bağımlı olmadığı belirtilerek, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip ATMACA gemisavar seyir füzesinin Türk savaş gemilerine entegre edildiği, kara hedeflerine yönelik uzun menzilli GEZGİN seyir füzesinin geliştirme çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

09 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

LAZKİYE'NİN İSRAİL AÇISINDAN ÖNEMİ

Haberde, Lazkiye'de kalıcı bir Türk askeri varlığının oluşmasının İsrail açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği öne sürüldü. Mako'ya göre böyle bir senaryoda Hayfa ve Aşdod limanlarına ulaşan deniz yolları Türk donanmasının yakın takibinde olacak. Haberde, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesi halinde bu durumun Tel Aviv açısından güvenlik riski oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

10 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

KALKINMA YOLU PROJESİ DE ANALİZ EDİLDİ

İsrail merkezli Mako, Türkiye'nin bölgesel etkisinin yalnızca askeri alanda değil, ekonomi ve ulaştırma koridorlarında da arttığını yazdı. Haberde, Türkiye ile Irak'ın yürüttüğü 17 milyar dolarlık Kalkınma Yolu Projesi'nin Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'nı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedeflediği belirtildi.

11 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

Projeyle Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılık süresinin yaklaşık 55 günden 25 güne düşürülmesinin amaçlandığı ifade edilirken, bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı'na stratejik bir alternatif oluşturabileceği ve küresel ticaret üzerinde önemli etki kazanabileceği öne sürüldü.

12 Ankara’nın deniz gücü İsrail’de yakından izleniyor! Türkiye bölgesel boşluğu dolduruyor

"TÜRKİYE BÖLGESEL BOŞLUĞU DOLDURUYOR"

Haberde değerlendirmelerine yer verilen uzmanlar, Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azalması, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını kademeli olarak düşürmesi ve İran'ın mevcut koşulları nedeniyle oluşan jeopolitik boşluğu Türkiye'nin doldurmaya başladığını savundu. İsrail merkezli Mako, TCG İstanbul'un Lazkiye ziyaretiyle verilen mesajın yalnızca sembolik olmadığını belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de daha görünür ve etkin bir deniz gücü olmayı hedeflediğini ifade etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #MAVİ VATAN #TÜRKİYE #DOĞU AKDENİZ

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