Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura
Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura
ABD'de mahkeme, teknoloji devi Apple'ın iPhone ve Apple Watch'larda kullanılan Taptic Engine teknolojisinde iki patenti ihlal ettiğine hükmetti. Jürinin kararıyla Apple'a 5,72 milyar dolarlık tazminat faturası çıkarılırken, şirket karara itiraz edeceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 11:00Son Güncelleme: 28 Eylül 2026 11:09