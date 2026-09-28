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  • Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

ABD'de mahkeme, teknoloji devi Apple'ın iPhone ve Apple Watch'larda kullanılan Taptic Engine teknolojisinde iki patenti ihlal ettiğine hükmetti. Jürinin kararıyla Apple'a 5,72 milyar dolarlık tazminat faturası çıkarılırken, şirket karara itiraz edeceğini açıkladı.

01 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura
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ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi.

02 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

BAŞKASININ TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAKLA SUÇLANDI

Dava sürecinde Taction Technology firması, Apple'ı iPhone ve Apple Watch gibi cihazlarda titreşimli uyarıları sağlayan "Taptic Engine" (dokunsal motor) mekanizmasında kendi teknolojisini izinsiz kullanmakla suçlamıştı.

03 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

San Diego Federal Mahkemesi'nde jüri, söz konusu iki patentte yer alan toplam üç unsurun Apple tarafından ihlal edildiğini tespit etti. Bu doğrultuda Taction firmasına 5,72 milyar dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

04 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

KARARA İTİRAZ EDECEKLERİNİ DUYURDULAR

Apple, karara katılmadığını ve yasal yollardan itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, Taction firmasına ait herhangi bir teknolojiyi kullanmadığını savunuyor.

05 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

Ancak uluslararası hukuk uzmanları ve sektör analistleri, teknoloji devlerine verilen bu devasa cezaların sonraki hukuki süreçlerde, özellikle de temyiz aşamasında yasal usuller ve teknik incelemeler neticesinde genellikle çok ciddi oranlarda düşürüldüğünü veya kararların tamamen bozulduğunu hatırlatıyor.

06 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

Öte yandan davaya bakan jüri heyeti, Apple'ın söz konusu patent ihlalini bilinçli veya kasıtlı gerçekleştirmediğine kanaat getirdi.

07 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

ABD patent hukukuna göre eğer şirket ihlali 'kasıtlı ve kötü niyetli' bir şekilde yapmış olsaydı, yasal yaptırımlar uyarınca cezai tazminat, hakimin takdiriyle üç katına kadar artırılabilecek ve Apple'ın ödemek zorunda kalacağı toplam tutar yaklaşık 17 milyar dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşabilecekti.

08 Apple’a 5,7 milyar dolarlık tazminat: Patent ihlali mahkemede tescillendi! Teknoloji devine tarihi fatura

İhlalin kasıtsız bulunması, Apple'ın temyiz sürecindeki savunma stratejisi için de önemli bir hukuki avantaj olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #APPLE

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