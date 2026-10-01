Araç sahipleri için 3'lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Milyonlarca araç sahibinin takip ettiği akaryakıt fiyatları için bugünkü Resmi Gazete'de önemli bir karara imza atıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında benzin ve LPG'de ÖTV düzenlemesine gidilirken, benzinde eşel mobil öncesi seviyeye dönüş tek seferde değil, ekim, kasım ve aralık aylarına yayılan kademeli modelle gerçekleştirilecek. LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ DÖNEME DÖNÜLDÜ LPG'de eşel mobil sistemi öncesinde uygulanan ÖTV tutarına geri dönüldü. Eşel mobil kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV, yeniden 11,3830 TL seviyesine yükseltildi. Düzenlemenin ardından bugünden itibaren LPG otogazın pompa fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış yapıldı.. BENZİNDE ÖTV KADEMELİ ARTACAK Benzinde ise eşel mobil öncesi sisteme dönüşün tek seferde yapılması yerine kademeli geçiş modeli uygulanacak. Normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 TL ÖTV artışı yapılması ve ÖTV'nin eşel mobil öncesindeki 14,8277 TL seviyesine çıkarılması bekleniyordu. Bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 12,47 TL zam olarak yansıması öngörülüyordu. Ancak fiyat baskısını azaltmak amacıyla motorinde ağustos ayında uygulanan modele benzer şekilde benzinde de ÖTV artışı aylara bölündü. Buna göre benzinde litre başına ÖTV tutarı: Ekim 2026: 7,9000 TL Kasım 2026: 11,3600 TL Aralık 2026: 14,8277 TL olarak uygulanacak. BENZİNDE İLK AŞAMADA 4,15 TL'LİK ARTIŞ YAŞANDI Yeni düzenleme nedeniyle benzinin pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 4,15 TL artış yaşandı. Böylece eşel mobil öncesi sisteme tek seferde dönülmesi halinde ortaya çıkabilecek yaklaşık 12,47 TL'lik artışın tamamı tüketiciye aynı anda yansıtılmamış olacak. Düzenlemeyle 1 Ekim'de pompa fiyatındaki artışın yaklaşık 4,15 TL'de tutulması ve yaklaşık 8,32 TL'lik fiyat artışının ertelenmesi sağlanmış olacak. MOTORİN NE KADAR OLDU? ÖTV artışından etkilenen bir diğer akaryakıt ürünü motorin oldu. 1 Ekim 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 3,60 TL zam yapıldı. ÖTV kararı sonrasında İstanbul benzin 80,30 TL'ye, motorin 96,90 TL'ye, LPG 34,40 TL'ye; Ankara'da benzin 81,40 TL'ye, motorin 98,20 TL'ye, LPG 35,09 TL'ye; İzmir'de ise benzin 81,70 TL'ye, motorin 98,50 TL'ye, LPG 34,99 TL'ye seviyesine yükseldi.. 1 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Benzin: 84,50 TL Motorin: 97,10 TL LPG: 34,99 TL İstanbul Anadolu Benzin: 84,40 TL Motorin: 96,90 TL LPG: 34,40 TL Ankara Benzin: 85,50 TL Motorin: 98,20 TL LPG: 35,09 TL İzmir Benzin: 88,50 TL Motorin: 98,50 TL LPG: 34,99 TL