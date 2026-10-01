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  • Araç sahipleri için 3'lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Araç sahipleri için 3'lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına 1 Ekim'den itibaren araç sahiplerini yakından ilgilendiren ÖTV kaynaklı artış tabelaya yansıdı. Peki benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

01 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Milyonlarca araç sahibinin takip ettiği akaryakıt fiyatları için bugünkü Resmi Gazete'de önemli bir karara imza atıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi.

02 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında benzin ve LPG'de ÖTV düzenlemesine gidilirken, benzinde eşel mobil öncesi seviyeye dönüş tek seferde değil, ekim, kasım ve aralık aylarına yayılan kademeli modelle gerçekleştirilecek.

03 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ DÖNEME DÖNÜLDÜ

LPG'de eşel mobil sistemi öncesinde uygulanan ÖTV tutarına geri dönüldü. Eşel mobil kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV, yeniden 11,3830 TL seviyesine yükseltildi.

Düzenlemenin ardından bugünden itibaren LPG otogazın pompa fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış yapıldı..

04 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

BENZİNDE ÖTV KADEMELİ ARTACAK

Benzinde ise eşel mobil öncesi sisteme dönüşün tek seferde yapılması yerine kademeli geçiş modeli uygulanacak.

Normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 TL ÖTV artışı yapılması ve ÖTV'nin eşel mobil öncesindeki 14,8277 TL seviyesine çıkarılması bekleniyordu. Bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 12,47 TL zam olarak yansıması öngörülüyordu.

Ancak fiyat baskısını azaltmak amacıyla motorinde ağustos ayında uygulanan modele benzer şekilde benzinde de ÖTV artışı aylara bölündü.

Buna göre benzinde litre başına ÖTV tutarı:

  • Ekim 2026: 7,9000 TL
  • Kasım 2026: 11,3600 TL
  • Aralık 2026: 14,8277 TL

olarak uygulanacak.

05 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

BENZİNDE İLK AŞAMADA 4,15 TL'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Yeni düzenleme nedeniyle benzinin pompa fiyatında bugünden itibaren yaklaşık 4,15 TL artış yaşandı.

Böylece eşel mobil öncesi sisteme tek seferde dönülmesi halinde ortaya çıkabilecek yaklaşık 12,47 TL'lik artışın tamamı tüketiciye aynı anda yansıtılmamış olacak.

Düzenlemeyle 1 Ekim'de pompa fiyatındaki artışın yaklaşık 4,15 TL'de tutulması ve yaklaşık 8,32 TL'lik fiyat artışının ertelenmesi sağlanmış olacak.

06 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

MOTORİN NE KADAR OLDU?

ÖTV artışından etkilenen bir diğer akaryakıt ürünü motorin oldu. 1 Ekim 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 3,60 TL zam yapıldı.

07 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

ÖTV kararı sonrasında İstanbul benzin 80,30 TL'ye, motorin 96,90 TL'ye, LPG 34,40 TL'ye; Ankara'da benzin 81,40 TL'ye, motorin 98,20 TL'ye, LPG 35,09 TL'ye; İzmir'de ise benzin 81,70 TL'ye, motorin 98,50 TL'ye, LPG 34,99 TL'ye seviyesine yükseldi..

08 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

1 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Benzin: 84,50 TL
  • Motorin: 97,10 TL
  • LPG: 34,99 TL
09 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu

  • Benzin: 84,40 TL
  • Motorin: 96,90 TL
  • LPG: 34,40 TL
10 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Ankara

  • Benzin: 85,50 TL
  • Motorin: 98,20 TL
  • LPG: 35,09 TL
11 Araç sahipleri için 3’lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

İzmir

  • Benzin: 88,50 TL
  • Motorin: 98,50 TL
  • LPG: 34,99 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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