Araç sahipleri için 3'lü artış tabelaya yansıdı! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

BENZİNDE ÖTV KADEMELİ ARTACAK

Benzinde ise eşel mobil öncesi sisteme dönüşün tek seferde yapılması yerine kademeli geçiş modeli uygulanacak.

Normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 TL ÖTV artışı yapılması ve ÖTV'nin eşel mobil öncesindeki 14,8277 TL seviyesine çıkarılması bekleniyordu. Bu artışın pompa fiyatına yaklaşık 12,47 TL zam olarak yansıması öngörülüyordu.

Ancak fiyat baskısını azaltmak amacıyla motorinde ağustos ayında uygulanan modele benzer şekilde benzinde de ÖTV artışı aylara bölündü.

Buna göre benzinde litre başına ÖTV tutarı:

Ekim 2026: 7,9000 TL

7,9000 TL Kasım 2026: 11,3600 TL

11,3600 TL Aralık 2026: 14,8277 TL

olarak uygulanacak.