ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMLERİ SIKILAŞIYOR: 128 YENİ EDS GELİYOR

Alınan kararlara göre, İstanbul genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla 128 farklı noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak. Yeni kameralar hem ortalama hız hem de kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek.

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