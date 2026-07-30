ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

KADIKÖY SAHİLİNE İNEN 13 OTOBÜS HATTINDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ
Toplu ulaşımı kullanan İstanbullular için de günlük rotaları değiştirecek yeni kararlar hayata geçirildi. Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi doğrultusunda, daha önce Kadıköy rıhtımına kadar inen 13 farklı otobüs hattının son durağı geri çekildi. Artık bu hatların son durağı Uzunçayır istasyonu olacak. Güzergahı Değişen Hatlar: 319, 14BK, 20Ü, 19, 19T, 14DK, 20E, 15TK, 130Ş, 18K, 19EK, 14A ve 18D. Yolcular, Uzunçayır'dan kalkacak olan Uzunçayır-Kadıköy ring otobüsleriyle sahil bölgesine ulaşımlarını sağlayabilecek.