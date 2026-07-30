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  • ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul'da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

UKOME kararıyla İstanbul'da 128 noktaya, Avrasya Tüneli dahil yeni EDS'ler kuruluyor. Kadıköy'e giden 13 otobüs hattının güzergahı değişirken, elektrikli skuter park kuralları da güncellendi.

01 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste
AA AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısında, kent trafiğini yakından ilgilendiren kritik kararlar alındı.

02 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMLERİ SIKILAŞIYOR: 128 YENİ EDS GELİYOR

Alınan kararlara göre, İstanbul genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla 128 farklı noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak. Yeni kameralar hem ortalama hız hem de kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek.
Avrasya Tüneli ve Diğer Tünellerde Ortalama Hız Denetimi

03 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

Yeni düzenleme kapsamında sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken alanların başında bağlantı tünelleri geliyor. Avrasya Tüneli, Beykoz Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin giriş ve çıkışlarına çift yönlü EDS yerleştirilecek. Bu noktalarda anlık hız değil, tünel boyunca yapılan "ortalama hız" baz alınarak cezai işlem uygulanacak.

04 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPANLARA SIKI TAKİP

Hız denetimlerinin yanı sıra, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu işlek caddelerde de kırmızı ışık kameraları devrede olacak. Bağcılar Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Ümraniye Küçüksu Caddesi ve Esenyurt Şehitler Caddesi, bu denetimlerin aktif olarak uygulanacağı kritik noktalar arasında belirlendi.

05 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

KADIKÖY SAHİLİNE İNEN 13 OTOBÜS HATTINDA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Toplu ulaşımı kullanan İstanbullular için de günlük rotaları değiştirecek yeni kararlar hayata geçirildi. Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi doğrultusunda, daha önce Kadıköy rıhtımına kadar inen 13 farklı otobüs hattının son durağı geri çekildi. Artık bu hatların son durağı Uzunçayır istasyonu olacak. Güzergahı Değişen Hatlar: 319, 14BK, 20Ü, 19, 19T, 14DK, 20E, 15TK, 130Ş, 18K, 19EK, 14A ve 18D. Yolcular, Uzunçayır'dan kalkacak olan Uzunçayır-Kadıköy ring otobüsleriyle sahil bölgesine ulaşımlarını sağlayabilecek.

06 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

ELEKTRİKLİ SKUTER VE ŞOFÖR DENETİMLERİNDE YENİ KURALLAR

Toplantıda mikro hareketlilik araçlarına (e-scooter) yönelik altyapı zorunlulukları da netleşti. Elektrikli skuter operatörlerine, kendilerine iletilen park alanlarını tamamlamaları için 90 gün süre tanındı. Bu süre zarfında park alanı imalatını tamamlamayan firmaların faaliyet izinleri doğrudan iptal edilecek.

07 ARACI OLANLAR DİKKAT! İstanbul’da 128 noktaya EDS geliyor! İşte ilçe ilçe tam liste

Öte yandan ticari araç denetimleri kapsamında, taksi, minibüs ve servis şoförlerine yönelik yaptırımlar da karara bağlandı. Yolcuya kötü muamele, haksız kazanç sağlama ve kavgaya karışma gibi ihlalleri tespit edilen 12 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edilerek meslekten men edildiler. Ayrıca binlerce şoföre cep telefonu kullanımı, fazla yolcu ve ruhsatsız çalışma gibi nedenlerle idari para cezası kesildi.

#İSTANBUL #KADIKÖY #AVRASYA TÜNELİ

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