Arı kovanı gibi bina! 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!
Arı kovanı gibi bina! 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!
Dış dünyaya hiç ihtiyaç duymadan, tek bir çatı altında ömür geçirmek mümkün mü? Bilim kurgu senaryosunu aratmayan bu ihtimal gerçek oldu! Çin'deki bu devasa komplekste tam 20 bin insan aynı çatı altında yaşıyor, sosyalleşiyor, hatta çalışıyor. Karınca yuvasına benzetilen bu yapı, öğrencilerden influencerlera, iş insanlarından ailelere kadar pek çok farklı hayata ev sahipliği yapıyor.
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2026 12:49Son Güncelleme: 24 Eylül 2026 09:00