Arı kovanı gibi bina! 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Sabah uyandığınızda işe gitmek için sadece asansöre bindiğinizi, akşam yürüyüşünü devasa bir kapalı caddede yaptığınızı ve kuaförden markete kadar her şeye birkaç adımla ulaştığınızı hayal edin. Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan Regent International, bina gibi görünse de aslında kapalı, dikey bir şehir! İçine adım atanların haftalarca güneş yüzü görmeden hayata devam ettiği bu yapının gizemli işleyişi, görenleri hayrete düşürüyor.