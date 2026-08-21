Arnavutluk'a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu
Arnavutluk'a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu
Arnavutluk'a tatile giden Ezgi Parlak'ın hayatı kâbusa döndü. Portekizli bir turist 'laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işlediği öne sürülen İngiliz ise Ezgi Parlak'ın kullandığı aracın bagajında bulundu. Parlak yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 07:32Son Güncelleme: 21 Ağustos 2026 07:33