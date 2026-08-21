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  • Arnavutluk'a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Arnavutluk'a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Arnavutluk'a tatile giden Ezgi Parlak'ın hayatı kâbusa döndü. Portekizli bir turist 'laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işlediği öne sürülen İngiliz ise Ezgi Parlak'ın kullandığı aracın bagajında bulundu. Parlak yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.

01 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Mendes'in katil zanlısını belirlemek için harekete geçen polis, olaylara müdahale etmeyen iki polis memuru dahil 45 kişiyi gözaltına aldı.

02 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Tanık anlatımlarından ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, Mendes'i bıçaklayan kişinin 29 yaşındaki Arnavutluk'ta yaşayan bar çalışanı İngiliz vatandaşı Sokrat Vata olduğunu tespit etti.

03 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

ARACIN BAGAJINDAN ÇIKTI

İngiltere'de de uyuşturucu temini ve birçok suçtan sabıkası olan ve gece kulüplerinde koruma olarak görev yapan Sokrat Vata'nın yakalanması için Arnavutluk polisi alarma geçti.

04 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Vata'nın bir otomobille Tiran'a doğru gittiği yönünde ihbarı değerlendiren polis, aracı otobanda durdurdu.

05 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Aracın şoför koltuğunda oturan ve Arnavutluk'a beş gün önce giriş yaptığı belirlenen Ezgi Parlak (31) ve korsan taksicilik yapan Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu (38) araçtan indirildi.

06 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Aracın bagajında yapılan aramada ise valizlerin arkasında saklanan katil zanlısı Sokrat Vata gözaltına alındı.

07 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Zanlı Sokrat Vata ifadesinde barda yaşanan kavga sırasında bir kişiyi bıçakladığını itiraf etti.

08 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Gözaltına alınan Ezgi Parlak ise yaşananlarla ilgisi olmadığını, korsan taksici Nuh Mahmutoğlu İle Tiran'a gitmek konusunda anlaştıklarını, aracın bagajında saklanan kişiden haberinin olmadığını ileri sürdü.

09 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

11 KİŞİ CEZAEVİNDE

BAR çalışanı Sokrat Vata cinayet suçundan, Nuh Mahmutoğlu ve Ezgi Parlak cinayete yardım ve yataklık etmek, 2 polis suçluyu kayırmak, 6 kişi ise cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Arnavutluk’a tatile gitti cinayetten tutuklandı: İngiliz katil aracın bagajında bulundu

Adana'da uluslararası bir şirkette denetmen olarak görev yapan Ezgi Parlak'ın yakınları, "5 günlük bir tatil için Ksamil'e gitmişti. Suçsuz olduğuna inanıyoruz" dediler.

#ARNAVUTLUK #PORTEKİZ

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