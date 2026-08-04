Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları

SUV MODELLER LİDERLİĞİNİ KORUDU
Gövde tipine göre değerlendirildiğinde tüketicilerin tercihi yine SUV modellerden yana oldu.
Ocak-temmuz döneminde satılan otomobillerin;
- Yüzde 65,5'ini (329 bin 443 adet) SUV,
- Yüzde 20,3'ünü (102 bin 253 adet) sedan,
- Yüzde 13,8'ini (69 bin 137 adet) hatchback modeller oluşturdu.
Segment bazında ise vergi avantajı nedeniyle A, B ve C segmenti otomobiller pazarın yüzde 84,4'ünü oluşturdu. En yüksek pay yüzde 55,1 ile C segmentine ait olurken, B segmentinin payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.