Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 12,14 düşüşle 502 bin 712'ye gerilerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 azalarak 136 bin 253 oldu.