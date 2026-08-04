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  • Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları

Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları

Türkiye'de otomobil satışlarına ilişkin kritik veriler açıklandı. Otomotiv pazarı yılın ilk 7 ayında daralma yaşanırken, yakıt ve vites tercihinde yaşanan değişim ise dikkat çekti. İşte en çok satılan markalar...

01 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk 7 ayında daralma yaşadı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,72 azalarak 638 bin 965'e geriledi. Temmuz ayında ise pazardaki daralma yüzde 25'e ulaştı. Buna rağmen elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,7'ye yükseldi.

02 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 12,14 düşüşle 502 bin 712'ye gerilerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 azalarak 136 bin 253 oldu.

03 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

TEMMUZDA DARALMA YÜZDE 25'E ULAŞTI

Temmuz ayında pazardaki yavaşlama daha da belirginleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 küçüldü.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 geriledi.

04 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

SUV MODELLER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Gövde tipine göre değerlendirildiğinde tüketicilerin tercihi yine SUV modellerden yana oldu.

Ocak-temmuz döneminde satılan otomobillerin;

  • Yüzde 65,5'ini (329 bin 443 adet) SUV,
  • Yüzde 20,3'ünü (102 bin 253 adet) sedan,
  • Yüzde 13,8'ini (69 bin 137 adet) hatchback modeller oluşturdu.

Segment bazında ise vergi avantajı nedeniyle A, B ve C segmenti otomobiller pazarın yüzde 84,4'ünü oluşturdu. En yüksek pay yüzde 55,1 ile C segmentine ait olurken, B segmentinin payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

05 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 18,7'YE ÇIKTI

Yakıt tipine göre bakıldığında benzinli otomobiller 208 bin 46 adet satışla yüzde 41,4'lük payla ilk sırada yer aldı. LPG'li otomobil satışları ise yüzde 1'in altında kaldı.

Benzinli modelleri;

  • Hibrit otomobiller yüzde 33,
  • Elektrikli otomobiller yüzde 18,7,
  • Dizel otomobiller yüzde 6,1,
  • Otogazlı otomobiller ise yüzde 0,8 payla takip etti.

160 kilovatın altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 5,3 artarken, 160 kilovat üzerindeki modellerin satışları yüzde 57,8 geriledi.

06 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

OTOMATİK VİTES AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobillere ilgi sürüyor. İlk yedi ayda satılan otomobillerin yüzde 96,9'u otomatik vitesli olurken, manuel şanzımanlı araçların payı yüzde 3,1'de kaldı.

Hafif ticari araç pazarında ise van tipi modeller yüzde 76,1 payla ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 9,3 ile ikinci sırada konumlandı.

07 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

İşte Türkiye'de 2026'nıni lk 7 ayında en çok satılan otomobil modelleri:

1- Renault Clio HB – 29.749 adet

08 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

2- Toyota Corolla – 19.623 adet

09 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

3- Renault Megane Sedan – 18.935 adet

10 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

4- Fiat Egea Sedan – 16.183 adet

11 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

5- TOGG T10X – 15.372 adet

6- TOGG T10X – 14.844 adet (C7 segmenti)

12 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

7- Renault Duster – 14.792 adet

13 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

8- Volkswagen Taigo – 14.143 adet

14 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

9- Hyundai i20 – 13.874 adet

15 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

10- Peugeot 2008 – 12.077 adet

16 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

11- TOGG T10F – 11.004 adet

17 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

12- Nissan Qashqai – 10.267 adet

18 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

13- Kia Sportage – 9.744 adet

19 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

14- KG Mobility Torres – 9.891 adet

20 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

15- Citroen C3 Aircross – 9.453 adet

21 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

16- Volkswagen Tiguan – 9.309 adet

22 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

17- Hyundai Bayon – 9.308 adet

23 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

18 - Peugeot 3008 – 9.276 adet

24 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

19- Fiat Egea Cross – 8.854 adet

25 Artık bu araçları yollarda göremeyebiliriz: İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları

20- Hyundai Tucson – 8.841 adet

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OTOMOBİL #LPG

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