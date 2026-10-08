  • Haberler
  • Galeri
  • Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

2027 yılına sayılı aylar kala milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette yapılacak olası artışa çevrildi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret henüz kesinleşmezken, enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler üzerinden farklı zam senaryoları gündeme geliyor.

01 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

Ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanların ve işverenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Resmi rakam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler beklenirken, mevcut ücret üzerinden farklı oranlarda yapılabilecek artışların karşılığı da hesaplanıyor.

02 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücret zammı yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye kadar yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

2025 yılı yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.

03 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret hükümetin hakemliğinde işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki asgari ücret sürecinde komisyonun Aralık ayının başında çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Bu yıl da zam görüşmelerinin yine Aralık ayının ilk haftalarında başlaması ve ay sonuna doğru kesin rakamın belirlenmesi bekleniyor.

04 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

Asgari ücrete zam için yıl sonu enflasyon tahminleri de önemli ipuçları veriyor.

Bu beklentiler 5 senaryo üzerinde şekilleniyor;

05 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

1. SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Yüzde 28 oranında zam yapılması halinde net asgari ücretin 35 bin 936 TL'ye çıkacak. Bu senaryoda çalışanın maaşındaki artış 7 bin 861 TL olacak.

06 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

2. SENARYO

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak belirlendi. OVP'ye göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL olması bekleniyor. Bu durumda zam tutarı yaklaşık 7 bin 973 TL olacak.

07 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

3. SENARYO

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu senaryoya göre net ücret 36 bin 389 TL seviyesine çıkacak. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 313 TL olacak.

08 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

4. SENARYO

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Bu orana göre yapılan hesaplamada net asgari ücret 36 bin 403 TL seviyesine ulaşacak. Böylece mevcut ücrete göre yaklaşık 8 bin 327 TL artış gerçekleşecek.

09 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

5. SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Yüzde 30,39 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden hesaplandığında ise net asgari ücret 36 bin 608 TL olacak. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 532 TL seviyesinde bulunacak.

10 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

5 senaryoya göre zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Net Maaş TCMB (%28,00) OVP (%28,40) Piyasa Kat. (%29,61) AA Finans (%29,66) FKB (%30,39)
28.075,50 TL (Asgari Ücret) 35.936,64 36.048,94 36.388,66 36.402,69 36.607,64
30.000,00 TL 38.400,00 38.520,00 38.883,00 38.898,00 39.117,00
35.000,00 TL 44.800,00 44.940,00 45.363,50 45.381,00 45.636,50
40.000,00 TL 51.200,00 51.360,00 51.844,00 51.864,00 52.156,00
45.000,00 TL 57.600,00 57.780,00 58.324,50 58.347,00 58.675,50
50.000,00 TL 64.000,00 64.200,00 64.805,00 64.830,00 65.195,00
55.000,00 TL 70.400,00 70.620,00 71.285,50 71.313,00 71.714,50
60.000,00 TL 76.800,00 77.040,00 77.766,00 77.796,00 78.234,00
65.000,00 TL 83.200,00 83.460,00 84.246,50 84.279,00 84.753,50
70.000,00 TL 89.600,00 89.880,00 90.727,00 90.762,00 91.273,00
75.000,00 TL 96.000,00 96.300,00 97.207,50 97.245,00 97.792,50
80.000,00 TL 102.400,00 102.720,00 103.688,00 103.728,00 104.312,00
85.000,00 TL 108.800,00 109.140,00 110.168,50 110.211,00 110.831,50
90.000,00 TL 115.200,00 115.560,00 116.649,00 116.694,00 117.351,00
95.000,00 TL 121.600,00 121.980,00 123.129,50 123.177,00 123.870,50
100.000,00 TL 128.000,00 128.400,00 129.610,00 129.660,00 130.390,00
11 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...
12 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!