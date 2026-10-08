Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayı asgari zammı için tüm senaryolar...

5 senaryoya göre zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:
|Mevcut Net Maaş
|TCMB (%28,00)
|OVP (%28,40)
|Piyasa Kat. (%29,61)
|AA Finans (%29,66)
|FKB (%30,39)
|28.075,50 TL (Asgari Ücret)
|35.936,64
|36.048,94
|36.388,66
|36.402,69
|36.607,64
|30.000,00 TL
|38.400,00
|38.520,00
|38.883,00
|38.898,00
|39.117,00
|35.000,00 TL
|44.800,00
|44.940,00
|45.363,50
|45.381,00
|45.636,50
|40.000,00 TL
|51.200,00
|51.360,00
|51.844,00
|51.864,00
|52.156,00
|45.000,00 TL
|57.600,00
|57.780,00
|58.324,50
|58.347,00
|58.675,50
|50.000,00 TL
|64.000,00
|64.200,00
|64.805,00
|64.830,00
|65.195,00
|55.000,00 TL
|70.400,00
|70.620,00
|71.285,50
|71.313,00
|71.714,50
|60.000,00 TL
|76.800,00
|77.040,00
|77.766,00
|77.796,00
|78.234,00
|65.000,00 TL
|83.200,00
|83.460,00
|84.246,50
|84.279,00
|84.753,50
|70.000,00 TL
|89.600,00
|89.880,00
|90.727,00
|90.762,00
|91.273,00
|75.000,00 TL
|96.000,00
|96.300,00
|97.207,50
|97.245,00
|97.792,50
|80.000,00 TL
|102.400,00
|102.720,00
|103.688,00
|103.728,00
|104.312,00
|85.000,00 TL
|108.800,00
|109.140,00
|110.168,50
|110.211,00
|110.831,50
|90.000,00 TL
|115.200,00
|115.560,00
|116.649,00
|116.694,00
|117.351,00
|95.000,00 TL
|121.600,00
|121.980,00
|123.129,50
|123.177,00
|123.870,50
|100.000,00 TL
|128.000,00
|128.400,00
|129.610,00
|129.660,00
|130.390,00