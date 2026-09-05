Astronomik servis ücretleri sonrası velilerden yeni yöntem: Öğrenciler servisten inip taksiye bindi

5 KİLOMETREDE 18 BİN LİRALIK FARK

Mesafe biraz uzadığında avantaj azalmasına rağmen devam ediyor. Trafik ve bekleme süresi hariç yaklaşık 5 kilometrelik bir taksi yolculuğunun 312 lira civarında olduğu hesaplanıyor. Sabah ve akşam iki yolculuk üzerinden 180 günlük toplam maliyet yaklaşık 112 bin lirayı buluyor. Dört öğrencinin aynı taksiyi paylaşması halinde aile başına yıllık maliyet yaklaşık 28 bin liraya geriliyor. Aynı mesafe grubunda resmi servis tarifesi ise 46 bin liranın üzerinde. Böylece dört kişilik taksi paylaşımında aile başına yaklaşık 18 bin liralık avantaj oluşuyor. Mesafe uzadıkça taksinin kilometre maliyeti arttığı için fark kapanıyor

UCUZLUK DA VAR RİSK DE VAR

Bu durum ekonomik açıdan cazip görünse de uygulamanın güvenlik tarafı önemli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Okul servisleri öğrenci taşımacılığına ilişkin özel standartlara ve denetimlere tabi tutulurken, sarı taksiler okul servisi olarak tasarlanmış araçlar değil. Özellikle küçük yaştaki çocukların aileleri olmadan düzenli olarak taksiyle taşınması; çocukların araca bindirilmesi ve okul kapısında teslim edilmesi, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı ve gözetim gibi başlıklarda risk oluşturabiliyor.