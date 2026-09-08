SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv hattında derin kriz! Yunanistan’a “Aşil Kalkanı” darbesi

"YUNANİSTAN, KAYNAK KODUNA ERİŞEMEYECEK"
İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moşe Patel'in Kathimerini gazetesine verdiği röportajda da Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Katrinis, bu nedenle kaynak kodunun mülkiyeti ve erişim yetkisine ilişkin soru işaretleri oluştuğunu ifade etti. Katrinis, "Aşil Kalkanı'nın kaynak kodu sonuçta Yunanistan'a mı ait olacak?" sorusunu yönelterek, konuyu 1 Eylül'de parlamentoya taşıdıklarını ve Savunma Bakanlığından yazılı yanıt beklediklerini belirtti.