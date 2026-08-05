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SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! "Türkler İsrail için büyük balık"

SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! "Türkler İsrail için büyük balık"

Son Dakika: Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'e Türkiye karşısında güvenmenin stratejik bir hata olacağını savunarak, Netanyahu yönetimindeki Tel Aviv yönetiminin Ankara ile savaş riskini göze alamayacağını söyledi. Yunan hükümetinin İsrail destekli "Aşil Kalkanı" hava savunma programını eleştiren Varoufakis, sistemin Türk füzelerinin bir kısmını engellemesi halinde Türkiye'nin daha fazla füze kullanarak karşılık vereceğini ve bunun bölgesel gerilimi tırmandıracağını öne sürdü. Varoufakis, İsrail ile yapılan savunma iş birliğinin ise Yunanistan yerine İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.