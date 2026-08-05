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  • SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! "Türkler İsrail için büyük balık"

SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! "Türkler İsrail için büyük balık"

Son Dakika: Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'e Türkiye karşısında güvenmenin stratejik bir hata olacağını savunarak, Netanyahu yönetimindeki Tel Aviv yönetiminin Ankara ile savaş riskini göze alamayacağını söyledi. Yunan hükümetinin İsrail destekli "Aşil Kalkanı" hava savunma programını eleştiren Varoufakis, sistemin Türk füzelerinin bir kısmını engellemesi halinde Türkiye'nin daha fazla füze kullanarak karşılık vereceğini ve bunun bölgesel gerilimi tırmandıracağını öne sürdü. Varoufakis, İsrail ile yapılan savunma iş birliğinin ise Yunanistan yerine İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

01 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık
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Pentapostagma'ya göre, Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, İsrail ile yürütülen savunma iş birliği ve "Aşil Kalkanı" hava savunma programına sert eleştiriler yöneltti. Varoufakis, İsrail'in Türkiye karşısında askeri bir çatışmayı göze alamayacağını savunarak, "Türkiye İsrail için çok büyük bir balık, bu yüzden Tel Aviv savaş riskini göze alamaz" ifadelerini kullandı.

02 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

Habere göre, Varoufakis ve lideri olduğu parti, Yunan hükümetinin "Aşil Kalkanı" silah programını onaylamasını da sert sözlerle eleştirdi. Eski bakan, söz konusu savunma sisteminin güvenliği artırmak yerine bölgede gerilimi tırmandırabileceğini ifade etti.

03 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

"TÜRKİYE İKİ KATINDAN FAZLA FÜZE FIRLATIR"

Pentapostagma'ya göre Varoufakis, "Aşil Kalkanı" sisteminin Türk füzelerinin yarısını etkisiz hale getirmesi halinde Türkiye'nin buna daha fazla füze kullanarak karşılık vereceğini ifade etti. Varoufakis, "Aşil Kalkanı'ndan kim faydalanıyor? Diyelim ki bu sistemin füzeleri, adalarımıza doğru gelen Türk füzelerinin yarısını düşürebiliyor. O zaman Türkiye, bunun iki katından fazla füze fırlatacak. Bu da risklerde büyük bir artışa yol açacak." ifadelerini kullandı.

04 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

Eski Maliye Bakanı, bu senaryonun taraflar arasındaki askeri gerilimi daha da artıracağını ve tehlikeli bir tırmanmaya neden olacağını ileri sürdü.

05 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

"KAYNAKLAR SİLAHLANMAYA DEĞİL, SAĞLIK VE EĞİTİME AYRILMALI"

Yunanistan merkezli Pentapostagma'nın haberine göre Varoufakis, milyarlarca avroluk savunma harcamalarını da eleştirerek, bu kaynakların hastaneler ve okullar gibi sağlık ve eğitim alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Silahlanmaya ayrılan bütçenin toplumun temel ihtiyaçlarından fedakârlık anlamına geldiğini savunan Varoufakis, hükümetin önceliklerini sorguladı.

06 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

"İSRAİL VE ABD'NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Pentapostagma'nın haberine göre Varoufakis, İsrail'i "soykırımcı bir devlet" olarak nitelendirirken, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma anlaşmasının İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti. Eski bakan, söz konusu iş birliğinin Yunanistan'ı "uydu devleti" konumuna sürüklediğini öne sürdü.

07 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

AŞİL KALKANI PROJESİ

11 başlıkta açıklanan program 4,2 milyar avroluk savunma yatırımını öngörüyor. Kathimerini gazetesinin haberine göre, yatırımlarda en büyük payı, İsrail'den temin edilecek ve Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" adını verdiği hava savunma sistemi oluşturuyor. İsrail hava savunma sistemine harcanacak payın 3,1 milyar avro olması ve teslimatların sözleşme tarihinden sonraki 35 ay içinde yapılması planlanıyor.

08 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin 2030 hedefleri dahilindeki programda bulunan uçaksavar, balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı savunma sağlayacak hava savunma sistemi, İsrail'in Spyder tipi taşınabilir mobil hava savunma sistemi, Barak MX tipi çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi ve David's Sling (Davud Sapanı) tipi orta ve uzun menzilli hava ve füze sistemini içeriyor.

09 SON DAKİKA| Atina-Tel Aviv iş birliği Yunanistan’ı karıştırdı! Türkler İsrail için büyük balık

Program, Ege'nin doğusundaki adalarda konuşlandırılmış mevcut kinetik olmayan insansız hava aracı savunma sistemlerinin güçlendirilmesini de kapsıyor. VICTA tipi hibrit deniz aracı, C-390 tipi askeri nakliye aracı, Apache taarruz helikopterleri için AGM-114 Hellfire füzelerinin satın alımı da programda yer alıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#TÜRKİYE #İSRAİL #YUNANİSTAN #TEL AVİV

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