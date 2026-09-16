SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: “Ankara kartlarını iyi oynadı”

"TÜRKİYE DAHA BÜYÜK HAK İDDİALARINDA BULUNUYOR"
Yunanistan merkezli Enikos'a göre Serbos, daha özgüvenli bir Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik hak iddialarını artırdığını belirtti. Profesör, tartışmanın yalnızca denizaltı elektrik kablosu meselesiyle sınırlı olmadığını belirterek, 2024'te yaşanan benzer bir olayın tekrarlanması halinde bunun iki ülke açısından ciddi bir "kaza testi" niteliği taşıyacağını söyledi. Serbos, Türkiye'nin mevcut uluslararası ortamı kendi lehine fırsat üreten bir unsur olarak değerlendirdiğini, bu nedenle Atina'nın yalnızca kriz yönetimini değil uzun vadeli stratejisini de yeniden gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.