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  • SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: “Ankara kartlarını iyi oynadı”

SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: “Ankara kartlarını iyi oynadı”

Son Dakika: Yunan profesör Sotiris Serbos, 2025 itibarıyla değişen jeopolitik dengeler ve Türkiye'nin Batı ile güçlenen diplomatik konumunun Ankara'ya daha fazla özgüven kazandırdığını belirterek Atina'nın yalnızca caydırıcılığa değil, Ege, Avrupa ve Ortadoğu'da daha aktif diplomatik girişimlere dayalı yeni bir dış politika stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi.

01 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı
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Yunanistan merkezli Enikos'a göre, Uluslararası İlişkiler Profesörü Sotiris Serbos, Atina'nın Türkiye karşısında yalnızca caydırıcılığa değil, diplomatik girişimlere de ağırlık vermesi gerektiğini belirterek Yunanistan'ın daha aktif bir dış politika izlemesi çağrısında bulundu.

02 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

Enikos'un aktardığına göre Serbos, Realfm 97.8'de gazeteci Nikos Hatzinikolaou'nun programında Yunanistan-Türkiye ilişkileri, NATO, Avrupa ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler ışığında Atina'nın izlemesi gereken stratejiyi değerlendirdi.

03 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

"2025'TEN İTİBAREN SİSTEMİK ÇERÇEVE DEĞİŞTİ"

Serbos, Türkiye ile yeni bir gerginlik yaşanıp yaşanmayacağını öngörmenin mümkün olmadığını ancak Ankara'nın Yunanistan'a bakışında yaklaşık bir yıldır önemli bir değişim yaşandığını söyledi. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini onarmaya ve yeniden yakınlaşmaya çalıştığını, ancak 2025 itibarıyla uluslararası sistemde oluşan yeni dengelerin Ankara'ya daha fazla hareket alanı sağladığını ifade etti. Serbos, Türkiye'nin özellikle diplomatik alanda kendisini daha üst bir konuma taşıdığına inandığını ve bunun NATO Zirvesi'nde de açık biçimde görüldüğünü ifade etti.

04 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

"TÜRKİYE DAHA BÜYÜK HAK İDDİALARINDA BULUNUYOR"

Yunanistan merkezli Enikos'a göre Serbos, daha özgüvenli bir Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik hak iddialarını artırdığını belirtti. Profesör, tartışmanın yalnızca denizaltı elektrik kablosu meselesiyle sınırlı olmadığını belirterek, 2024'te yaşanan benzer bir olayın tekrarlanması halinde bunun iki ülke açısından ciddi bir "kaza testi" niteliği taşıyacağını söyledi. Serbos, Türkiye'nin mevcut uluslararası ortamı kendi lehine fırsat üreten bir unsur olarak değerlendirdiğini, bu nedenle Atina'nın yalnızca kriz yönetimini değil uzun vadeli stratejisini de yeniden gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

05 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

"CAYDIRICILIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Enikos'un haberine göre Serbos, Türkiye'ye karşı caydırıcılığın gerekli olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ifade etti. Profesör, Yunanistan'ın diplomatik alanda da yeni girişimler başlatması gerektiğini belirterek ülkenin çok daha aktif bir dış politika yürütmesini önerdi.

06 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

"BATI İLE EGE KONUSUNDA FIRSAT KAÇIRILDI"

Yunanistan merkezli Enikos'a göre Serbos, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı ile Ege'ye ilişkin yeni bir çerçeve oluşturmak için önemli bir fırsat doğduğunu ancak Atina'nın bunu değerlendiremediğini belirtti. Serbos, Batı'nın Ege'yi Yunanistan merkezli bir güvenlik anlayışıyla mı yoksa Türkiye ile daha yakın iş birliği üzerinden mi değerlendireceği sorusunun yeterince gündeme taşınamadığını söyledi.

07 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

Serbos ayrıca, Avrupa'nın Türkiye ile geliştirdiği özel ilişkinin de Yunanistan açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, ikili ilişkilerde sürekli yaşanan kopuşlar nedeniyle kalıcı bir anlayış zemininin oluşmadığını ifade etti.

08 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

"TÜRKİYE KARTLARINI İYİ OYNADI, YUNANİSTAN DAHA AKTİF OLMALIYDI"

Yunanistan merkezli Enikos'a göre Serbos, Türkiye'nin özellikle savunma ve dış politika alanlarında elindeki jeopolitik avantajları etkili biçimde kullandığının altını çizdi. Profesör, Türkiye'nin ekonomik kriz dönemlerinde dahi Yunanistan'a saldırmadığını hatırlatarak, Batı ile Ankara arasındaki iş birliğinin çeşitli nedenlerle yeniden güçleneceğini ve Türkiye'nin bu süreçte daha özerk hareket etmek isteyeceğini ifade etti.

09 SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: Ankara kartlarını iyi oynadı

Serbos, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi güvenlik taleplerini ve önceliklerini gündeme taşımaya devam ettiğini belirterek, tüm bu gelişmeler karşısında Yunanistan'ın daha girişimci ve çok boyutlu bir dış politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AVRUPA #EGE #TÜRKİYE #ATİNA #ORTADOĞU

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