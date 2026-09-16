SON DAKİKA| Atina’nın başarısız siyaseti Yunan profesörü çileden çıkardı: “Ankara kartlarını iyi oynadı”

"2025'TEN İTİBAREN SİSTEMİK ÇERÇEVE DEĞİŞTİ"

Serbos, Türkiye ile yeni bir gerginlik yaşanıp yaşanmayacağını öngörmenin mümkün olmadığını ancak Ankara'nın Yunanistan'a bakışında yaklaşık bir yıldır önemli bir değişim yaşandığını söyledi. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini onarmaya ve yeniden yakınlaşmaya çalıştığını, ancak 2025 itibarıyla uluslararası sistemde oluşan yeni dengelerin Ankara'ya daha fazla hareket alanı sağladığını ifade etti. Serbos, Türkiye'nin özellikle diplomatik alanda kendisini daha üst bir konuma taşıdığına inandığını ve bunun NATO Zirvesi'nde de açık biçimde görüldüğünü ifade etti.