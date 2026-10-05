Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Ancak Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi yalnızca daha ucuz modellerin piyasaya sürülmesine bağlı değil. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması, uygun fiyatlı modellerin artırılması ve elektrikli araçlara yönelik kamu politikalarının sürdürülmesi de pazarın geleceğinde belirleyici olacak.

Avrupa otomotiv sektöründe önümüzdeki dönemin temel rekabet alanlarından biri böylece netleşiyor: daha uygun fiyatlı, daha küçük ve daha geniş kitlelere hitap eden elektrikli otomobiller.