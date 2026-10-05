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  • Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Avrupa'da elektrikli otomobil pazarında yeni dönemin odağı, yüksek fiyatlı modellerden daha erişilebilir araçlara kayıyor. 25 bin euro altındaki elektrikli otomobillerin sayısının 2026'da iki katına çıkması, bu segmentteki satışların ise 2024'e göre yaklaşık 7 kat artması bekleniyor. Avrupa'da yıl sonuna kadar yaklaşık 60 yeni elektrikli modelin satışa sunulması öngörülüyor. İşte detaylar...

01 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Avrupa elektrikli otomobil pazarı, yüksek fiyatlı modellerin hakimiyetinden daha ulaşılabilir ve kompakt araçların öne çıktığı yeni bir döneme giriyor.

02 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Üreticiler, büyük ve pahalı elektrikli araçların yanı sıra daha küçük, şehir kullanımına uygun ve fiyatı daha düşük modelleri de Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor.

03 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

25 BİN EURO ALTINDAKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI İKİYE KATLANACAK

Avrupa'da başlangıç fiyatı 25 bin euronun altında bulunan elektrikli otomobillerin sayısının 2026 yılı içinde iki katına çıkması bekleniyor.

04 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki satışların da 2024 yılına kıyasla yaklaşık 7 kat artacağı tahmin ediliyor.

05 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Bu gelişme, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorunlardan biri olan yüksek satın alma maliyetinin aşılmasına katkı sağlayabilir. Daha küçük ve düşük fiyatlı modellerin çoğalması, elektrikli araçları daha geniş bir tüketici kitlesi için ulaşılabilir hale getiriyor.

06 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

AVRUPA'DA 2026'DA YAKLAŞIK 60 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

2026 yılı, Avrupa elektrikli otomobil pazarı açısından yeni model sayısının en hızlı arttığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

07 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Yılın ilk altı ayında yaklaşık 40 yeni tamamen elektrikli otomobil satışa sunuldu. Yıl sonunda ise Avrupa pazarına giren yeni elektrikli model sayısının yaklaşık 60'a ulaşması bekleniyor.

08 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Bu rakam, 2021-2025 arasında Avrupa'da yılda ortalama 15 yeni elektrikli modelin satışa çıktığı dikkate alındığında, yeni model lansmanlarında yaklaşık dört katlık bir artış anlamına geliyor.

09 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Yıl ortası itibarıyla geniş tüketici kitlesine hitap eden tamamen elektrikli otomobil seçeneklerinin sayısı da 150'yi aşmış durumda.

10 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 45 ARTTI

Yeni modellerin pazara girmesi satış rakamlarında da güçlü bir artış yarattı.

Avrupa Birliği'nde ocak-ağustos döneminde 1,64 milyon tamamen elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 yükseldi.

11 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Elektrikli otomobillerin toplam otomobil pazarındaki payı aynı dönemde yüzde 22 seviyesine ulaştı. Ağustos ayında ise bu oran yüzde 28'e çıktı.

Elektrikli araçların yükselişinde önemli bir eşik de 2026'nın ikinci çeyreğinde aşıldı. Tam elektrikli otomobiller, ilk kez bir çeyrek boyunca yalnızca benzinli otomobillerden daha fazla satış gerçekleştirdi.

12 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA AVRUPALI ÜRETİCİLER ÖNDE

Avrupa'da satışa sunulan elektrikli otomobillerin çeşitlenmesinde Avrupalı üreticiler halen başı çekiyor.

Yıl ortarı itibarıyla pazardaki mevcut elektrikli modellerin yaklaşık yüzde 60'ı Avrupalı otomobil üreticilerinin markalarına ait. Avrupa merkezli üreticiler, 2026'nın ilk yarısında ürün gamlarına 16 yeni elektrikli model ekledi.

13 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Çinli üreticilerin elektrikli otomobil seçenekleri içerisindeki payı ise yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Çinli markalar yılın ilk yarısında Avrupa pazarına 11 yeni model sundu.

Ortaya çıkan tablo, Çinli ve Avrupalı otomobil üreticileri arasındaki rekabetin yalnızca fiyatlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Model çeşitliliğinin artması, rekabeti ürün gamı ve farklı tüketici ihtiyaçlarına hitap etme noktasında da yoğunlaştırıyor.

14 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

FRANSA VE ALMANYA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA BAŞI ÇEKİYOR

Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarının yükselişinde kıtanın en büyük otomotiv pazarlarından Fransa ve Almanya önemli rol oynuyor.

İki ülke, 2026'nın ilk yarısında Avrupa Birliği'ndeki toplam tamamen elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yarısını gerçekleştirdi.

Ağustos ayında elektrikli otomobillerin pazar payı Fransa'da yüzde 38'e, Almanya'da ise yüzde 32'ye ulaştı.

Elektrikli araç penetrasyonunun daha düşük olduğu İtalya, Slovenya ve Bulgaristan gibi ülkelerde de satış adetlerinin hızlı şekilde yükselmesi dikkat çekiyor.

15 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

YÜKSEK PETROL FİYATLARI ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Elektrikli otomobil satışlarındaki artışın arkasında yalnızca yeni modeller ve düşen fiyatlar bulunmuyor. Raporda, yükselen akaryakıt maliyetlerinin de tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatı şoku, Avrupa Birliği genelinde karayolu kullanıcılarına toplam 53 milyar euroluk ek maliyet getirdi.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, otomobil satın alırken yalnızca aracın satış fiyatının değil, kullanım maliyetinin de daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

Bu durum özellikle daha az enerji tüketen, kompakt ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin geleneksel benzinli araçlar karşısındaki rekabet avantajını artırıyor.

16 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE KRİTİK EŞİK 25 BİN EURO

Avrupa elektrikli otomobil pazarının önündeki en önemli sorunlardan biri olan yüksek satın alma fiyatı, yeni model dalgasıyla birlikte giderek daha fazla sorgulanıyor.

25 bin euro seviyesinin altındaki elektrikli otomobil seçeneklerinin çoğalması, elektrikli araçların yalnızca yüksek gelir grubundaki tüketicilere hitap eden ürünler olmaktan çıkmasına yardımcı olabilir.

17 Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

Ancak Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarındaki yükselişin kalıcı hale gelmesi yalnızca daha ucuz modellerin piyasaya sürülmesine bağlı değil. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması, uygun fiyatlı modellerin artırılması ve elektrikli araçlara yönelik kamu politikalarının sürdürülmesi de pazarın geleceğinde belirleyici olacak.

Avrupa otomotiv sektöründe önümüzdeki dönemin temel rekabet alanlarından biri böylece netleşiyor: daha uygun fiyatlı, daha küçük ve daha geniş kitlelere hitap eden elektrikli otomobiller.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA #ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

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