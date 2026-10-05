Avrupa’da ucuz elektrikli otomobil dönemi başlıyor: 25 bin euro altında modeller artıyor

YÜKSEK PETROL FİYATLARI ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİNİ DESTEKLİYOR
Elektrikli otomobil satışlarındaki artışın arkasında yalnızca yeni modeller ve düşen fiyatlar bulunmuyor. Raporda, yükselen akaryakıt maliyetlerinin de tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
Petrol fiyatı şoku, Avrupa Birliği genelinde karayolu kullanıcılarına toplam 53 milyar euroluk ek maliyet getirdi.
Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, otomobil satın alırken yalnızca aracın satış fiyatının değil, kullanım maliyetinin de daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.
Bu durum özellikle daha az enerji tüketen, kompakt ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin geleneksel benzinli araçlar karşısındaki rekabet avantajını artırıyor.