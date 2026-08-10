  • Haberler
  • Galeri
  • Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

Avukat Serdar Öktem'in geçtiğimiz yıl Zincirlikuyu'nda aracıyla trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin 2 'suça sürüklenen çocuk' hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, suikast sırasında uzun namlulu silahlarla Öktem'e ateş açan ekibin arasında olan SSÇ'lerin 43 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. SSÇ'lerin olay gününe kadar olan süreçte birçok kez Öktem'in ev ve iş yerine gittikleri ancak eylemi gerçekleştiremedikleri aktarıldı.

01 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
Sema DEMİR Sema DEMİR

İstanbul Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayrımına gireceği sırada aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçarken Öktem hayatını kaybetmişti. Uzun namlulu silahlarla eylemi gerçekleştiren 2'si 18 yaşından küçük 5 kişi, saldırıda kullandıkları çalıntı aracı Arnavutköy'de bulunan ormanlık alanda terk etmiş, daha sonra bindikleri ticari takside kıskıvrak yakalanmıştı.

02 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlenirken, 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle Muhammet K. ve Cengizhan Ü.'nün dosyası ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu tarafından 2 kişiye yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan birleştirme talepli iddianamede Serdar Öktem 'maktul', 17 yaşındaki Muhammet K. ile 16 yaşındaki Cengizhan Ü. 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

03 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

TELEFONUNA SUİKAST GÜZERGAHINI KAYDETMİŞ

Hazırlanan iddianamede, suç örgütlerini finanse ederek eylemler yaptıran 'Siirtli Naci' lakaplı Naci Yılmaz'ın, uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadığı 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile 'Hamuş' lakaplı İsmail Atız'ın avukatı olan Serdar Öktem'i öldürmeye azmettirdiği belirtildi. İddianamede, 2 örgüte mensup karma bir ekip tarafından Öktem'in öldürüldüğü, silahla ateş eden ekibin arasında Muhammet K. ile Cengizhan Ü.'nün de bulunduğu, ayrıca Muhammet K.'nın 30 Eylül 2025'de telefonunda suikast güzergahının kayıtlı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

04 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

BİRÇOK KEZ ÖKTEM'İ İZLEMİŞLER ANCAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEMİŞLER

Suça sürüklenen çocuklar Muhammet K. ile Cengizhan Ü.'nün suç örgütü üyesi olduklarının belirtildiği iddianamede, yaşı büyüklerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Öktem'in tasarlanarak öldürülmesi sürecinde aktif rol aldıkları, eylem sırasında sahte ve ikiz plakalar kullandıkları, Muhammet K.'nın olayda uzun namlulu silah, Cengizhan Ü.'nün tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttukları ifade edildi. Öte yandan olay gününe kadar olan süreçte birçok kez Öktem'in ev ve iş yerine gittikleri ancak eylemi gerçekleştiremedikleri aktarıldı.

05 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

43 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar Muhammet K. ile Cengizhan Ü.'nün 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak', yaşları da dikkate alınarak 'tasarlayarak kasten öldürme', zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı 24 yıl 6 aydan 43 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, ana dava ile birleştirilme talebiyle İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

06 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
07 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
08 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
09 Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!