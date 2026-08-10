Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…

BİRÇOK KEZ ÖKTEM'İ İZLEMİŞLER ANCAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEMİŞLER

Suça sürüklenen çocuklar Muhammet K. ile Cengizhan Ü.'nün suç örgütü üyesi olduklarının belirtildiği iddianamede, yaşı büyüklerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, Öktem'in tasarlanarak öldürülmesi sürecinde aktif rol aldıkları, eylem sırasında sahte ve ikiz plakalar kullandıkları, Muhammet K.'nın olayda uzun namlulu silah, Cengizhan Ü.'nün tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttukları ifade edildi. Öte yandan olay gününe kadar olan süreçte birçok kez Öktem'in ev ve iş yerine gittikleri ancak eylemi gerçekleştiremedikleri aktarıldı.