Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Trafikte katledilmişti! İşte istenen cezalar…
Avukat Serdar Öktem'in geçtiğimiz yıl Zincirlikuyu'nda aracıyla trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin 2 'suça sürüklenen çocuk' hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, suikast sırasında uzun namlulu silahlarla Öktem'e ateş açan ekibin arasında olan SSÇ'lerin 43 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. SSÇ'lerin olay gününe kadar olan süreçte birçok kez Öktem'in ev ve iş yerine gittikleri ancak eylemi gerçekleştiremedikleri aktarıldı.