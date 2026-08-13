Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü
Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü
Avustralya'nın çocukları korumaya yönelik yaş sınırı düzenlemesi Meta'yı harekete geçirdi. Yapay zeka destekli denetimlerle Instagram ve Facebook'ta 16 yaş altındaki çocuklara ait 756 bin hesap erişime kapatıldı.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 11:29Son Güncelleme: 13 Ağustos 2026 11:30