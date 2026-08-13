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  • Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Avustralya'nın çocukları korumaya yönelik yaş sınırı düzenlemesi Meta'yı harekete geçirdi. Yapay zeka destekli denetimlerle Instagram ve Facebook'ta 16 yaş altındaki çocuklara ait 756 bin hesap erişime kapatıldı.

01 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü
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ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'dan, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemenin Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

02 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

756 BİN INSTAGRAM VE FACEBOOK HESABINA ERİŞİM ENGELLENDİ

Açıklamada, denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi.

03 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı.

04 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

AVUSTRALYA'DA ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

05 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

06 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

07 Avustralya’da çocukları korumak için denetim sıklaştı: Meta 756 bin sosyal medya hesabını kapattı! Instagram ve Facebook’ta yaş kontrolü

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 99 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVUSTRALYA #META #INSTAGRAM #FACEBOOK

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