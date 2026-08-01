Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

"Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden. Ben düşmem rahat olun. Düşecek halim yok. Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."