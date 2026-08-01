Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

"Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Herkes kulübe gelebilir, yasak diye bir şey olamaz"