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  • Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, transfere dair de konuştu. İşte o ifadeler...

01 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken, transfer müjdesi de verdi. İşte Yıldırım'ın ifadeleri:

02 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Ben hırsız yakalamaya gelmedim, polis değilim. Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim ve yapacağız. Bunu bilin. Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Boşu boşuna bana, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Sizin muhalefetiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. 4-5 sene kalacağız diye gelmedik. İnsanlar düşüncelerini söylerken daha yumuşak daha samimi olursa bundan mutluluk duyarız."

03 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"142 MİLYON EURO HARCAMA YAPMIŞLAR"

"142 milyon Euro, gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyor ki arkadaş Ataşehir'den 42 milyon 600 bin Euro para gelmiş. Kayışdağı'ndan 5 milyon 632 bin Euro yine gelmiş. Toplam 50 milyon Euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın devletten 35 milyon dolara aldığı Kayışdağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yaptığı salonun arsasından geriye kalan, Murat Ülker'in "Fenerbahçe de kazansın" dediği, benim Emlak Konut'la Sayın Bakan Murat Kurum'la konuştuğu hadisenin başlangıcıdır. Övünmeyin para geldi falan diye, övünmeyin. Bu para bizden geldi. Övünmeyin! Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz."

04 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

KANTE TRANSFERİ HAKKINDA

"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden 'Kante'yi satalım' diyen yok. 'Kante'yi aldığımız paraya satarız' diyor. Sana yetkiyi verdim, hadi bakalım. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin."

05 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"En-Nesyri... Yahu kardeşim bu adamı almışız, hayırlı olsun. 19 milyona almışız. Bu arkadaş için tutmuşuz, bunun parasının bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra 2 milyon 950 bin euro, haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayağız dediği için Çağdaş Bey, Sevilla'ya 2 milyon 950 bin Euro gönderdim. Anlayın euro. O kadar doluyuz ki... Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon Euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon Euro harcama yaptık. Giden yönetimden bize ne kaldı, birkaç şey kaldı. Loca kaldı. 12-18 tane loca kaldı, o miktarda. Geri kalanı hem Ali Bey hem Sadettin Bey döneminde satıldılar, aldılar paralarını yediler. Bize ne kaldı, yayın parası, saha kenarı reklam..."

06 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Bize diyorlar ki 200 milyon Euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Gittiniz bak, ayrıldıktan sonra ben stadyuma gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Gelseydim başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadyumun yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Seçimi kaybettik, 2 locamı bırakıp ayrıldım."

07 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

SANTRFOR MÜJDESİ

"Benim Fenerbahçe'den beklentim yok, hiçbir beklentim yok. Ben kızıma üzülüyorum, torunlara üzülüyorum, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim buraya, onlar için. Her şeyimi koyacağım ortaya şampiyon yapacağım. Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz."

08 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Leao için Milan'ı arayıp kızmışım. Olur mu öyle şeyler. Böyle ilişki olur mu! Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Şikayetim de 'halkı kin ve nefrete sevk ettikleri' için. Şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin izlemenizle onlar milyonlar kazanıyor. Lütfen, yazık, seyretmeyin! Varsa da bir şey yalanlayın. Ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın."

09 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"TRANSFERLER NOKTA ATIŞI OLACAK"

"Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."

10 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Dereağzı ve Maltepe. Oturup inceledik, devam ediyoruz. Projelerin bitmiş hali yok. Mimari projeler var, statik projeleri çalışılıyor. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. En önemli kritik nokta, rahmetli Metin Aşık'ın yaptığı tesisler, bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yemek yenecek yerde tedavi yapılıyor. Ben bizzat gittim belediyeyle konuştum. Yıkım kararı aldık. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. Sonra orada tesisler yapılacak. İnşaatı nasıl yapacağız? Metin Bey'in oğlu Murat Aşık'ı aradım. Bunu yıkacağız yapacağız. Arzu ediyorsanız siz yapın, biz katkı verelim, imece usulü yapalım dedim. Biz varız haberin olsun, biraz çalışayım müsaadenle dedi. Olur dedim, 1 aya kadar dön dedim. O şekilde olmazsa başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız, kulübe yük olmadan yapacağım, 1.5 - 2 milyon dolar civarında."

11 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene de 15. 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesene. Seneye de 8 diyorlar. Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. Gelen eyvah diyecek. Göndeririz, problem değil. Yazık oyunculara. Paramı istiyorum diyor oyuncu, gitmiyor. UEFA bir kural koymuş, eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisini alıp bedava gider, parayı da alır senden. Ben düşmem rahat olun. Düşecek halim yok. Greenwood, Ake, Muriqi transferlerinden dolayı 138 milyon Euro para harcadık, sonuna kadar! Nereden karşılayacağız, anlatacağım birazdan. Onun için rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok."

12 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

AMATÖR BRANŞLAR

"Kadın voleybolun 14 milyon bütçesi var. 14 milyon Euro. 10 milyon Euro geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz. Erkek voleybolun 11 milyon Euro gideri, 6 milyon Euro geliri var. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon Euro açık var. Kadın basketbolda 10 milyon Euro gideri var, 6 milyon 340 geliri var, 4 milyon açık var. Erkek basketbolda Ömer Onan'ın verdiği bilgiye göre, başabaş. 44 milyon Euro bütçe, onu da bilin."

13 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Herkes kulübe gelebilir, yasak diye bir şey olamaz"

14 Aziz Yıldırım müjdeyi verdi! İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi...

"Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaad ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!"

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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