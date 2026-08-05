Bakan Fidan Ürdün'den dünyaya seslendi: İsrail küresel bir kriz üretmek istiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kudüs konulu toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğine, Türkiye'nin de her zaman bu gerçeğin altını çizdiğine işaret eden Bakan Fidan, "Biz eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almazsak bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak, küresel bir kriz üretecek" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, ayrıca, Mescid-i Aksa'nın, Türkiye'nin kutsal yerlerinden biri olarak görüldüğünü belirterek, "Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz, bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul ediliyor" dedi.