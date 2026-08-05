Bakan Fidan Ürdün'den dünyaya seslendi: İsrail küresel bir kriz üretmek istiyor

"İLK ANDAN İTİBAREN BARIŞ VİZYONUNU ORTAYA KOYDUK"

İlerleyen günlerde buna ilişkin adımların görüleceğini belirten Bakan Fidan, bölgede devam eden gerginliğin, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan sorunların ve yayılma riski gösteren savaş durumunun nasıl yönetilmesi ve çözülmesi gerektiği hususunda da "çok değerli görüşler" sarf edildiğini bildirdi.

Fidan, Türkiye'nin bu konuda durduğu yerin belli olduğunun altını çizerek, Başkan Erdoğan'ın en baştan itibaren bölge ve bölge barışına yönelik vizyonunun ortada olduğunu kaydetti. Bu konunun da detaylı şekilde ele alındığını vurgulayan Fidan, "Daha sonra dört ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var, onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. O açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeveyi çizecek ilk adım olacak." dedi. Fidan, bunun aslında bölgede çok önceden yapılması gereken bir husus olduğunu anımsattı ve bu konuların sistemli bir şekilde tamamlanarak adım adım ve kalıcı bir şekilde bölgesel istikrar, güvenlik ve barışın temin edileceği mesajını verdi.

Bakan Fidan, hem yapılan ana toplantıda hem de "Grup Dört" toplantısında sadece Mescid-i Aksa konusunu değil, Gazze'de yürüyen süreci ve barış planının uygulanmasını da detaylı şekilde ele aldıklarını anlattı.