Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir
Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir
ABD'de beklentileri aşan tüketici enflasyonu, Fed'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentilerini güçlendirerek bakır ve diğer baz metaller üzerinde satış baskısını artırdı. LME'de bakır kontratlarında günlük kayıp yüzde 1'i aşarken, fiyatların günü düşüşle kapatması halinde gerileme serisi üçüncü işlem gününe ulaşacak.
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 11:55Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 11:56