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  • Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

ABD'de beklentileri aşan tüketici enflasyonu, Fed'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentilerini güçlendirerek bakır ve diğer baz metaller üzerinde satış baskısını artırdı. LME'de bakır kontratlarında günlük kayıp yüzde 1'i aşarken, fiyatların günü düşüşle kapatması halinde gerileme serisi üçüncü işlem gününe ulaşacak.

01 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

ABD'de tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed'in para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

02 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Faiz artışlarına ilişkin beklentilerin yeniden gündeme gelmesiyle bakır başta olmak üzere baz metal piyasalarında satış baskısı arttı.

03 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon verileri, küresel piyasalarda risk iştahının gerilemesine yol açtı.

04 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi teknoloji hisselerinin yanı sıra emtia piyasalarında da etkisini gösterdi.

05 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır kontratlarında günlük düşüş yüzde 1'i aştı.

06 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Bakır fiyatlarının günü kayıpla tamamlaması durumunda, düşüş eğilimi üst üste üçüncü işlem gününe taşınmış olacak.

07 Bakırda Fed baskısı: Fiyatlar üçüncü gün de gerileyebilir

Geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek seviyesini gören bakır fiyatları, son dönemde Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler ve küresel makroekonomik görünümün etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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