Barcelona'nın KKTC kampını hazmedemediler! Rum tarafının girişimi başarısız oldu

KAMP YERİ "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS" OLARAK AÇIKLANDI

FC Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Kampın yeri ise Barcelona tarafından açık şekilde "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak belirtildi. Barcelona'nın programına göre kampta her gün üç ayrı antrenman grubu oluşturulacak, çalışma saatleri ise katılımcıların yaş kategorilerine göre belirlenecek.