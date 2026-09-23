Başkan Erdoğan BM'de adaletin ve mazlumun sesi oldu! "Gerekirse bedel öderiz ama susmayız"

Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun kıdemli lideri olarak 16. kez BM kürsüsünde... Tahmin ettiğimiz gibi konuşmasına, "Mazlumlar" diye başladı. Gazze için "Dünyanın en büyük çocuk kabristanı, temerküz kampı" benzetmesi yaptı. "Kalbimle kelamım arasına perde çekmeden konuşacağım" vurgusunun ardına ekledi: