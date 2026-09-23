Başkan Erdoğan BM'de adaletin ve mazlumun sesi oldu! "Gerekirse bedel öderiz ama susmayız"

"Kıbrıs, AB, Suriye, Irak, Libya, Kafkasya, Türk Devletleri Teşkilatı, Afrika, Yeniden Asya, Latin Amerika, Karayiplere" ayrı ayrı değindi. COP-31 Antalya Zirvesi'ni "İklim Adaleti" üzerine kurdu. Günde, 2 milyar ton gıdanın israfına dikkati çekip, küresel gıda güvenliği adına Mehdi Eker'in BM Gıda Teşkilatı direktör adaylığına destek istedi. "Aileyi koruma, dezenformasyona karşı hakikati savunma, yapay zekâ için uluslararası ortak çerçeve oluşturma..." mesajlarını yine bir Erdoğan klasiği ile tamamladı: "Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların sesi olmaya devam edeceğim! Gerekirse bedel öderiz ama susmayız!"