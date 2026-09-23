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  • SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

Son Dakika: İsrail basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini merkeze alarak manşetinde geniş yer verdi. İsrail basınında yer alan habere göre Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelere tanınan veto hakkının tamamen kaldırılması çağrısı yaparak mevcut sistemin günümüz dünyasını temsil etmediğini savundu. Başkan Erdoğan, reformun hayata geçmesi halinde hiçbir ülkenin uluslararası toplumun iradesini tek başına engelleyemeyeceğini, bunun ABD'nin İsrail'i veto yoluyla koruma imkanını da ortadan kaldıracağını belirtti.

01 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler
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İsrail merkezli Maariv'e göre Başkan Erdoğan, BM'nin daimi üyelerine tanınan veto yetkisinin tamamen kaldırılmasını savundu; reformun, ABD'nin İsrail'i veto yoluyla korumasını da ortadan kaldıracağını belirtti.

02 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

Maariv'e göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelere tanınan veto hakkının tamamen kaldırılmasını öngören kapsamlı bir reform çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, mevcut uluslararası sistemin günümüz krizlerine yanıt vermekte yetersiz kaldığını savunurken, veto ayrıcalığının sona ermesinin daha adil ve temsili bir dünya düzeninin önünü açacağını ifade etti.

03 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

Habere göre Başkan Erdoğan, önerdiği reformun İsrail açısından da önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, veto yetkisinin kaldırılması halinde ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i veto hakkıyla koruyamayacağını dile getirdi.

04 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" MESAJINI YİNELEDİ

İsrail merkezli Maariv'e göre Başkan Erdoğan, Maariv gazetesinin atıf yaptığı, Bloomberg'de yayımlanan yazısında uzun yıllardır dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" söylemini yeniden vurguladı. Başkan Erdoğan, bu çağrının yalnızca bir slogan olmadığını, küresel sorumluluğun beş daimi üyenin ötesine taşınması gerektiğini savunan bir reform vizyonu olduğunu ifade etti.

05 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

Başkan Erdoğan, küresel salgınlar, enerji krizleri, tedarik zinciri sorunları ve bölgesel çatışmaların, uluslararası güvenlik ve barışın birkaç başkentin kararlarına bırakılmasının artık sürdürülebilir olmadığını gösterdiğini belirtti. Mevcut Güvenlik Konseyi yapısının hâlâ II. Dünya Savaşı sonrası güç dengelerini yansıttığını söyleyen Başkan Erdoğan, bunun günümüz dünyasının gerçekleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

06 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

"YENİ AYRICALIKLI ÜYELER ÇÖZÜM OLMAZ"

Maariv'in haberine göre Başkan Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ne yeni daimi üyeler eklenmesine de mesafeli yaklaştı. Başkan Erdoğan, yeni ayrıcalıklı üyelerin sisteme dahil edilmesinin temel sorunu çözmeyeceğini, yalnızca mevcut ayrıcalıklı yapıyı genişleteceğini savundu. Bunun yerine, hiçbir ülkenin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini tek başına engelleyemeyeceği bir model önererek, veto hakkının tamamen kaldırılması için BM Genel Kurulu bünyesinde geniş tabanlı bir uluslararası koalisyon oluşturulması gerektiğini ifade etti.

07 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

ASYA VE AFRİKA İÇİN DAHA GÜÇLÜ TEMSİL ÇAĞRISI

Habere göre Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda küresel güç merkezlerinin değiştiğine dikkat çekti. Asya'nın ekonomik yükselişi ve Afrika'nın artan potansiyelinin Birleşmiş Milletler'deki temsil yapısına da yansıması gerektiğini belirten Erdoğan, karmaşık bölgesel sorunların dış müdahaleler ve dayatmalarla çözülemeyeceğini söyledi.

08 SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çok taraflı diplomasi alanındaki deneyimi ve geniş uluslararası ilişkilerini kullanarak BM reformu için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, nihai hedeflerinin dünyanın farklı bölgelerinin birikimini ve iradesini bir araya getiren daha adil bir uluslararası düzen kurmak olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ #ABD #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İSRAİL

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