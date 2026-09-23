SON DAKİKA| Başkan Erdoğan’ın çağrısı İsrail’i köşeye sıkıştırdı! Alışılmadık strateji olarak gördüler

"YENİ AYRICALIKLI ÜYELER ÇÖZÜM OLMAZ"

Maariv'in haberine göre Başkan Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ne yeni daimi üyeler eklenmesine de mesafeli yaklaştı. Başkan Erdoğan, yeni ayrıcalıklı üyelerin sisteme dahil edilmesinin temel sorunu çözmeyeceğini, yalnızca mevcut ayrıcalıklı yapıyı genişleteceğini savundu. Bunun yerine, hiçbir ülkenin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini tek başına engelleyemeyeceği bir model önererek, veto hakkının tamamen kaldırılması için BM Genel Kurulu bünyesinde geniş tabanlı bir uluslararası koalisyon oluşturulması gerektiğini ifade etti.