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  • Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği mesajlar dünya basınında geniş yankı buldu. Katar'dan İsrail'e, Yunanistan'dan uluslararası haber ajanslarına kadar birçok medya kuruluşu Başkan Erdoğan'ın Gazze çıkışını, "Dünya beşten büyüktür" çağrısını ve Türkiye'nin yükselen bölgesel rolünü manşetlerine taşıdı.

01 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, uluslararası basında özellikle Gazze, Filistin, Birleşmiş Milletler'in yapısı ve Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin mesajlarıyla öne çıktı.

02 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"İSRAİL'İN SOYKIRIM ZİHNİYETİNE TEPKİ"

Katar merkezli El Cezire, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını "İsrail'in soykırım zihniyetine tepki" başlığıyla duyurdu.

03 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere yönelik sert eleştirilerinin yanı sıra konuşma sırasında İsrail heyetinin salonu terk etmesi ve Filistinli temsilcilerin Başkan Erdoğan'ı alkışlaması özellikle vurgulandı.

04 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

El Cezire'nin haberinde Başkan Erdoğan'ın Gazze'yi "çağımızın en insanlık dışı ve en utanç verici toplama kampı" olarak nitelendirmesi ve İsrail'i "doymak bilmeyen bir öldürme zihniyeti" ile suçlaması öne çıkarıldı.

05 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"VAZGEÇİLMEZ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI AKTÖR"

Haberde ayrıca eski BM yetkilisi Salman Shaikh'in değerlendirmesine yer verilerek, Başkan Erdoğan'ın Gazze'de yaşananların "normalleşmesine izin verilmemesi" gerektiği yönündeki mesajının önemine dikkat çekildi.

06 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Shaikh, Türkiye'yi de farklı coğrafya ve uluslararası kuruluşlar arasında etkili olan "vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör" olarak tanımladı.

07 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" MESAJI YENİDEN BM GÜNDEMİNDE

Uluslararası haber ajansı Reuters ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Birleşmiş Milletler sistemine yönelik eleştirileri ve Güvenlik Konseyi reformu çağrısını öne çıkardı.

08 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Reuters'ın başlığında Başkan Erdoğan'ın BM reformu ve Filistin devletinin daha geniş biçimde tanınması çağrısı ön plana çıkarıldı.

09 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Başkan Erdoğan, 190'dan fazla ülkenin iradesinin beş ülkenin kararlarına bağlı olduğu bir sistemin adil olmadığını belirterek Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

10 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Reuters ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıyı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıl BM Genel Kurulu'na katılamamasına yönelik eleştirisini aktardı.

11 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Başkan Erdoğan'ın, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere kararlarını yeniden değerlendirme çağrısı yapması ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için İsrail üzerindeki baskının artırılmasını istemesi de haberin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

12 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

YUNAN BASINI KKTC MESAJINA ODAKLANDI

Yunanistan merkezli Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusunda yaptığı çağrıyı başlığa taşıdı.

13 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Gazete, Başkan Erdoğan'ın uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma ve siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısını öne çıkardı.

14 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Kathimerini ayrıca Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden imarının gecikmeden başlaması ve İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması yönündeki mesajlarını aktardı.

15 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEYDAN OKUMASI"

Yunanistan merkezli Naftemporiki de "Başkan Erdoğan'ın meydan okuması: KKTC'yi tanıyın" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs mesajını manşetine taşıyarak KKTC'nin tanınması çağrısının yanı sıra Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisinin dışında tutulamayacağı yönündeki mesajına dikkat çekti.

16 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Gazete, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi çatışmaların ortasında istikrar adası olarak nitelendirmesini ve Avrupa'nın Türkiye'yi güvenlik mimarisinin dışında bırakarak daha güçlü ve güvenli hale gelemeyeceği yönündeki sözlerini aktardı.

17 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEFİNDE YİNE İSRAİL VARDI

İsrail merkezli Maariv, Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını doğrudan İsrail ekseninde ele aldı ve başlığında Başkan Erdoğan'ın dünya ülkelerine yaptığı çağrıyı öne çıkardı.

18 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Haberde Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki tabloyu "dünyanın çocuklar için en büyük mezarlığı" olarak nitelendirdiği, bölgedeki çocuklarda uzuv kaybının dünya genelinde en yüksek seviyeye ulaştığını söylediği ve Gazze'yi "çağımızın en utanç verici toplama kampı" olarak tanımladığı aktarıldı.

19 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

Maariv ayrıca Başkan Erdoğan'ın Filistin devletini tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirme çağrısını ve Gazze'nin yeniden imarının vakit kaybetmeden başlaması gerektiği yönündeki mesajını öne çıkardı.

İsrail basını, Başkan Erdoğan'ın bölgesel gelişmeler kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünün korunması gerektiğine yönelik sözlerine ve BM Güvenlik Konseyi reformu konusunda tekrarladığı "Dünya beşten büyüktür" mesajına da yer verdi.

20 Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"TÜRKİYE SAVUNMADA KÜRESEL OYUNCU"

İngiltere merkezli Middle East Monitor ise Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslarında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine yaptığı vurguyu öne çıkardı.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte savunma sanayisinde "geniş ölçüde tanınan bir güç" haline geldiğini söylediği aktarıldı.

Haberde Başkan Erdoğan'ın Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin mesajları da dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Ankara-Washington ilişkilerinin savunma sanayisi alanında hem ikili düzeyde hem de NATO çatısı altında geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, Türk savunma şirketlerinin ABD'de yatırım yapabilecek seviyeye ulaştığını ve Türkiye'nin kısa süre içinde dünyanın en büyük 10 savunma sanayisi ihracatçısı arasına gireceğine inandığını ifade etti.

Middle East Monitor ayrıca Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi çevresindeki krizlere rağmen istikrar adası olarak tanımlamasını öne çıkardı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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