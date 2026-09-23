Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada yankılandı: Gazze için acil çağrı! ‘Vazgeçilmez aktör Türkiye’

"TÜRKİYE SAVUNMADA KÜRESEL OYUNCU"

İngiltere merkezli Middle East Monitor ise Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslarında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine yaptığı vurguyu öne çıkardı.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte savunma sanayisinde "geniş ölçüde tanınan bir güç" haline geldiğini söylediği aktarıldı.

Haberde Başkan Erdoğan'ın Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin mesajları da dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Ankara-Washington ilişkilerinin savunma sanayisi alanında hem ikili düzeyde hem de NATO çatısı altında geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, Türk savunma şirketlerinin ABD'de yatırım yapabilecek seviyeye ulaştığını ve Türkiye'nin kısa süre içinde dünyanın en büyük 10 savunma sanayisi ihracatçısı arasına gireceğine inandığını ifade etti.

Middle East Monitor ayrıca Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi çevresindeki krizlere rağmen istikrar adası olarak tanımlamasını öne çıkardı.