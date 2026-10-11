Batı’nın kara propagandası çöktü! İstatistikler Müslümanlara kurulan algı tuzağını yerle bir etti

Bir düşünelim. Avrupa'nın herhangi bir kentinde bir saldırı yaşandı. Biri aracıyla kalabalığa dalmış. Maalesef ölü ve yaralılar var. Etraf kalabalık. Herkes korku içinde. Acı sirenlerle polis olay yerinde. Kanallar canlı yayında. Bu saldırı neden yapıldı? Suçlu kim? İşte tam burada işler karışıyor. 'İnancın gölgesi' olaya dahil oluyor. Tabii bir Müslüman ise. Aksi durumda; yani farklı bir inanca sahipse, Batılı ise Beyaz ise işin rengi değişiyor.

Bu tür saldırılarda sık sık kulağımıza bilinçli çalınan ifadeleri bir düşünün: "Allahuekber diye bağırarak saldırdı", "İslami değerlere bağlı olduğu biliniyor", "Müslüman terörist" ... İlk bakışta haber ayrıntısı gibi görünüyor değil mi? Ama değil. Bu ifadeler bilinçli seçilmiş söylemler. Tekrarlandıkça zihinlerde güçlü çağrışımlar oluşturuyor. Müslümanlar nefret dolu ve uzak durulması gereken insanlar imajı oluşturuluyor. Oysa saldırgan Müslüman değilse inancıyla ilgili hiçbir ifade yok. Sadece "Psikolojik sorunları vardı", "Ruhsal problemleri nedeniyle tedavi görüyordu", "Herhangi bir örgütle ve ideolojiyle bağlantısı bulunamadı..." E hani saldırganları inançlarıyla anıyorduk. Ne oldu. Hristiyan mıydı? Ya da Yahudi miydi? Neden bu ayrıntı yok. Çünkü amaç belli; dünyaya Müslümanları kötü göstermek.