Batı’nın kara propagandası çöktü! İstatistikler Müslümanlara kurulan algı tuzağını yerle bir etti

VERİLER GERÇEKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Sanki dünyadaki bütün suçun ve şiddetin arkasında Müslümanlar var, sanki bütün suçlar Müslüman ülkelerde işleniyor algısı yıllarca kullanıldı. Ancak, bu algı çok sert bir şekilde duvara tosladı. Artık bunu bu algıyı yaratanlar bile gizleyemiyor. En çok suçun, cinayetin, uyuşturucu kullanımının, alkol tüketiminin ve ayrıca intiharın yaşandığı ülkelerin sıralandığı listelerin ilk onunda neredeyse hiçbir Müslüman ülke bulunmuyor. Listelerin birçoğunda Batılı ülkelerin yer alması dikkat çekiyor. Yani, suçun dini, ırkı veya milliyeti olmuyor.
Dünyadaki suç oranlarıyla ilgili birkaç veriye bakalım.
Our World in Data (Verilerle Dünyamız) 2023 verilerine göre, dünya genelinde en çok cinayet işlenen ilk 10 ülke içinde hiçbir Müslüman ülke yok. Karayip ülkeleri ve Amerika ülkeleri başı çekiyor. World Population Review (Dünya Nüfus İncelemesi) 2022 verilerine göre, en çok alkol tüketen ülkelerde ilk on listesinde Letonya, Çekya ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri yer alıyor. 2023 verilerine göre, dünyada uyuşturucu kullanım bozukluğu oranlarında listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada ise Kanada var. Listede Batı'dan ve özellikle Avrupa'dan da birçok ülke yer alıyor.