Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde vicdanları sızlatan detaylar: Depremzedeye rüşvet kıskacı!

2.5 SAATLİK SES KAYDI
Köşeye sıkıştırılan depremzede Adil Umur ve Meclis Üyesi Saki Teker, 26 Nisan 2025 gecesi Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın evine gitti. Yağcı'nın rüşvet talep edeceğini anlayan depremzede esnaf, cep telefonuyla tam 2 saat 35 dakika 50 saniyelik kesintisiz ses kaydı aldı. Kayıtlarda Bilgehan Yağcı, kafenin mühürlenmemesi ve yasal sorunların çözülmesi karşılığında belediyeye değil, doğrudan Hasan Mutlu'nun şahsına verilmek üzere 3 milyon lira nakit para ve kafeye yüzde 25 oranında gayri resmi ortaklık talep etti.
OTOPARKTA 10 MİLYONLUK PEŞKEŞ
Aylık gelir kapasitesi 320 bin TL olan Necmettin Erbakan Millet Bahçesi altındaki dev otopark, ihalesiz olarak belediye iştiraki BAYTAŞ'a, oradan da CHP'li Meclis Üyesi Ersin Bilal'in kayınbiraderi Altan Yangel'e aylık sadece 15 bin TL bedelle kiralandı. Kamunun uğradığı toplam zarar tam 10 milyon 980 bin TL olarak bilirkişi raporuna geçti. Ayrıca Hasan Mutlu'nun, "Her ay Ersin Bilal'e 50 bin TL para atacaksın" talimatı verdiği saptandı.