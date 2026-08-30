Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde vicdanları sızlatan detaylar: Depremzedeye rüşvet kıskacı!

YARDIMCISI İTİRAF ETTİ

Şüpheli Servet Aydın ise ifadesinde, nişanlısı Özlem Tut'un kendisine "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon TL aldı ve buraya gizli ortak oldu" dediğini itiraf etti. Savcılık tarafından BTK'dan alınan HTS baz istasyonu raporları da tüm bu kirli görüşmeleri saniye saniye doğruladı. Rüşvet kayıtları sosyal medyaya sızınca panikleyen belediye, sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Tutuklanan Bilgehan Yağcı etkin pişmanlıktan yararlanarak, Hasan Mutlu'nun bir toplantıda "Bizim orada 3 milyonumuz var" diyerek parayı şahsına istediğini bizzat itiraf etti.

AİLEYLE PARA AKLADI SEVGİLİYİ SERVETE BOĞDU

Bayrampaşa Belediyesi'ni zenginleşme amacıyla adeta parsel parsel bölüşen şebekenin diğer icraatları da iddianamede tek tek sıralandı. Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu, rüşvetten elde edilen paraları ağabeyinin gayri resmi ortağı olduğu şirketler üzerinden aklayan isim oldu. Hasan Mutlu'nun sevgilisi ve "kasası" olan Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat başta olmak üzere yaklaşık 30 yakını belediyede işe yerleştirildi. Bu kişilere Audi ve BMW Z4 marka lüks araçlar tahsis edildi. Konat'ın kuzeni Enes Kansız ise Özel Kalem vekili yapıldı. Mutlu, sevgilisini Bayrampaşa Planlama Ajansı'nın başına geçirmek istedi ancak eşi durumu öğrenince vazgeçti.