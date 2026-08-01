Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor pozisyonu için gaza basacak. Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland engelini sorunsuz atlatan siyah-beyazlılar, şimdi Süper Lig'in başlangıcına kadar santrfor transferini çözmek istiyor. ALTERNATİFLERİ BELLİ OLDU Liste başı Dusan Vlahovic olmaya devam etse de oyuncunun henüz pazarlık masasına oturmaması nedeniyle alternatifler de belirlenmiş durumda. Sırp forveti, teknik direktör İtaliano çok istiyor. Vlahovic ise La Liga ve Premier Lig'den istediği teklifleri bulamadı. SORLOTH VE SCHICK Bu arada Kartal'da Alexander Sörloth ile Patrick Schick geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi yine listede. Chelsea'nin 25 yaşındaki santrforu Nicolas Jackson da önerilen isimler arasında yer alıyor. SORLOTH İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sörloth için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlanıyor. Öte yandan Schick için ise Bayer Leverkusen'in nabzı yoklanacak ve maliyet araştırması yapılacak