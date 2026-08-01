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  • Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Son dakika transfer haberleri: Kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Vlahovic'ten haber beklerken üç yıldız oyuncuyu daha radarına aldı. İşte o isimler...

01 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...
Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor pozisyonu için gaza basacak.

02 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland engelini sorunsuz atlatan siyah-beyazlılar, şimdi Süper Lig'in başlangıcına kadar santrfor transferini çözmek istiyor.

03 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

ALTERNATİFLERİ BELLİ OLDU

Liste başı Dusan Vlahovic olmaya devam etse de oyuncunun henüz pazarlık masasına oturmaması nedeniyle alternatifler de belirlenmiş durumda.

04 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Sırp forveti, teknik direktör İtaliano çok istiyor. Vlahovic ise La Liga ve Premier Lig'den istediği teklifleri bulamadı.

05 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

SORLOTH VE SCHICK

Bu arada Kartal'da Alexander Sörloth ile Patrick Schick geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi yine listede.

06 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Chelsea'nin 25 yaşındaki santrforu Nicolas Jackson da önerilen isimler arasında yer alıyor.

07 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

SORLOTH İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sörloth için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlanıyor.

08 Beşiktaş’tan golcü operasyonu! Listedeki 3 isim belli oldu...

Öte yandan Schick için ise Bayer Leverkusen'in nabzı yoklanacak ve maliyet araştırması yapılacak

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ

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