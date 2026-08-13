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  • Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan devasa Regent International binası, modern mimarinin sınırlarını zorlayan yapısıyla son dönemin en çok konuşulan yapılarından biri haline geldi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gökdelen gibi görünen bu devasa kompleks, içine adım atıldığında kendi kendine yeten gizli bir şehre dönüşüyor. Tam 20 bin kişinin aynı çatı altında yaşadığı bu dev bina, sunduğu yaşam tarzıyla adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir distopyayı andırıyor.

01 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı
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Bir ilçe kadar nüfusu olan bina, açıldığı ilk yıllarda otel olarak tasarlanmış. Daha sonra lüks daireler, küçük stüdyolar ve iş yerlerinden oluşan dev bir yaşam merkezine dönüştürülen yapıda, dışarı çıkmaya ihtiyaç duymadan haftalarca yaşamak mümkün. Bina, mimari tasarımı ve kalabalık yapısı nedeniyle "insan kovanı" benzetmesiyle anılıyor.

02 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

BİNANIN DIŞINA ÇIKMAYA GEREK KALMIYOR!

206 metre yüksekliğindeki binanın içerisinde devasa süpermarketler, yüzme havuzları, berberler, güzellik salonları, kafeler, internet kafeler ve hatta restoran zincirleri yer alıyor.

03 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Çoğunlukla üniversite mezunları, genç profesyoneller ve küçük işletme sahiplerinin tercih ettiği bu dikey şehir, komşuluk ilişkilerini de bambaşka bir boyuta taşıyor.

04 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Günün her saati hareketli olan koridorları, binlerce insanın aynı anda hareket ettiği ortak alanlarıyla adeta dev bir insan kovanını andıran ve S şeklinde tasarlanan Regent International, dikey şehirleşmenin geleceği olarak nitelendiriliyor.

05 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Kimileri için zamandan ve ulaşımdan tasarruf sağlayan mükemmel bir yaşam alanı olarak görülse de, kimileri için güneş ışığından uzak, klostrofobik bir kapalı kutu.

06 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Hangzhou'nun merkezinde yükselen bu devasa dikey kovan, insanlığın gelecekte nasıl yaşayacağına dair somut bir fragman sunmaya devam ediyor.

07 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

AYLIK 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Güneş ışığı görmeyen odaları aylık 1500 RMB (Yaklaşık 10 bin TL) karşılığında kiralanabiliyor.

08 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Bu yönüyle öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olanlar tarafından hayli ilgi görüyor.

09 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Manzaralı ve balkonlu odaların aylık kirası ise 4000 RMB (28 bin TL) seviyesinde.

10 Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Binadaki yaşam tarzı, post-apokaliptik yapımlarda ve distopyaları içeren bilim kurgu filmlerinde işlenen sahneleri anımsatıyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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