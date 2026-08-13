Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı
Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı
Çin'in Hangzhou kentinde bulunan devasa Regent International binası, modern mimarinin sınırlarını zorlayan yapısıyla son dönemin en çok konuşulan yapılarından biri haline geldi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gökdelen gibi görünen bu devasa kompleks, içine adım atıldığında kendi kendine yeten gizli bir şehre dönüşüyor. Tam 20 bin kişinin aynı çatı altında yaşadığı bu dev bina, sunduğu yaşam tarzıyla adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir distopyayı andırıyor.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 16:10Son Güncelleme: 13 Ağustos 2026 16:15