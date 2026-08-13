Bilim kurgu filmlerini aratmıyor! 20 bin kişi aynı çatı altında yaşıyor: Adeta bir insan kovanı

Bir ilçe kadar nüfusu olan bina, açıldığı ilk yıllarda otel olarak tasarlanmış. Daha sonra lüks daireler, küçük stüdyolar ve iş yerlerinden oluşan dev bir yaşam merkezine dönüştürülen yapıda, dışarı çıkmaya ihtiyaç duymadan haftalarca yaşamak mümkün. Bina, mimari tasarımı ve kalabalık yapısı nedeniyle "insan kovanı" benzetmesiyle anılıyor.