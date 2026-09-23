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  • Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Dış dünyaya hiç ihtiyaç duymadan, tek bir çatı altında ömür geçirmek mümkün mü? Bilim kurgu senaryosunu aratmayan bu ihtimal gerçek oldu! Çin'deki bu devasa komplekste tam 20 bin insan aynı çatı altında yaşıyor, sosyalleşiyor, hatta çalışıyor. Karınca yuvasına benzetilen bu yapı, öğrencilerden influencerlera, iş insanlarından ailelere kadar pek çok farklı hayata ev sahipliği yapıyor.

01 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Sabah uyandığınızda işe gitmek için sadece asansöre bindiğinizi, akşam yürüyüşünü devasa bir kapalı caddede yaptığınızı ve kuaförden markete kadar her şeye birkaç adımla ulaştığınızı hayal edin. Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan Regent International, bina gibi görünse de aslında kapalı, dikey bir şehir! İçine adım atanların haftalarca güneş yüzü görmeden hayata devam ettiği bu yapının gizemli işleyişi, görenleri hayrete düşürüyor.

02 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

BİNANIN DIŞINA ÇIKMAYA GEREK KALMIYOR!

206 metre yüksekliğindeki binanın içerisinde devasa süpermarketler, yüzme havuzları, berberler, güzellik salonları, kafeler, internet kafeler ve hatta restoran zincirleri yer alıyor.

03 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Çoğunlukla üniversite mezunları, genç profesyoneller ve küçük işletme sahiplerinin tercih ettiği bu dikey şehir, komşuluk ilişkilerini de bambaşka bir boyuta taşıyor.

04 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Günün her saati hareketli olan koridorları, binlerce insanın aynı anda hareket ettiği ortak alanlarıyla adeta dev bir insan kovanını andıran ve S şeklinde tasarlanan Regent International, dikey şehirleşmenin geleceği olarak nitelendiriliyor.

05 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Kimileri için zamandan ve ulaşımdan tasarruf sağlayan mükemmel bir yaşam alanı olarak görülse de, kimileri için güneş ışığından uzak, klostrofobik bir kapalı kutu.

06 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Hangzhou'nun merkezinde yükselen bu devasa dikey kovan, insanlığın gelecekte nasıl yaşayacağına dair somut bir fragman sunmaya devam ediyor.

07 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

AYLIK 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Güneş ışığı görmeyen odaları aylık 1500 RMB (Yaklaşık 10 bin TL) karşılığında kiralanabiliyor.

08 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Bu yönüyle öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olanlar tarafından hayli ilgi görüyor.

09 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Manzaralı ve balkonlu odaların aylık kirası ise 4000 RMB (28 bin TL) seviyesinde.

10 Bilim kurgu senaryosu gerçek oldu: 20 bin kişi aynı binada yaşıyor, kimse dışarı çıkmıyor!

Binadaki yaşam tarzı, post-apokaliptik yapımlarda ve distopyaları içeren bilim kurgu filmlerinde işlenen sahneleri anımsatıyor.

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