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  • Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Bitcoin, yüzde 43'lük üçüncü çeyrek yükselişinin ardından yeni çeyreğe de değer kazanarak başladı. ABD tahvil faizlerindeki gerileme kripto piyasasını desteklerken, yüksek üretici fiyatları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kazanımları sınırladı. Piyasaların odağında ise Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller verecek ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. İşte detaylar...

01 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Bitcoin, üçüncü çeyrekteki güçlü performansının ardından yılın son çeyreğine de yükselişle başladı. ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme kripto para piyasasını desteklerken, petrol fiyatlarındaki artış yükselişin hızını sınırladı.

02 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 43 değer kazandıktan sonra yeni çeyreğin ilk işlemlerinde de yukarı yönlü seyrini korudu. Bitcoin, son işlemlerde 86 bin 579,21 dolar seviyesinde işlem gördü.

03 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Kripto para piyasasında üçüncü çeyrekte görülen güçlü performansta, ABD'deki kripto para düzenlemelerine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) attığı adımların da piyasalardaki risk iştahını desteklediği görüldü.

04 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

BİTCOİN'DE TAHVİL FAİZLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Bitcoin, perşembe gününün ilk saatlerinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kaldı.

05 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Beklentilerin altında açıklanan PCE enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentileri zayıflattı. Ancak buna rağmen tahvil piyasasında yaşanan satışlar, kripto varlıklar üzerinde kısa süreli baskı oluşturdu.

06 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Günün ilerleyen bölümünde ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle birlikte Bitcoin yeniden toparlandı ve yönünü yukarı çevirdi.

07 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi 6,5 baz puan gerileyerek yüzde 5,246 seviyesine indi. 30 yıllık tahvil faizinde de 2,3 baz puanlık düşüş görüldü ve oran yüzde 5,616 seviyesine çekildi.

08 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

ABD'DE ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan veriler ise üretici fiyatlarındaki baskının sürdüğüne işaret etti.

09 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Üreticilerin ham madde ve girdi maliyetlerini takip eden fiyat endeksi, ağustostaki 71,1 seviyesinden eylülde 77,9 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, mart ayında kaydedilen 78,3 seviyesine yeniden yaklaştı.

10 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

ISM'nin ABD imalat sektöründeki ekonomik aktiviteyi ölçen göstergesi de eylül ayında yükseldi. Böylece sektördeki genişleme üst üste dokuzuncu aya taşındı.

11 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Söz konusu veri, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler açısından önemli sinyaller verebilir.

12 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

ALTCOİN PİYASASINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Bitcoin'deki yükselişe karşın büyük altcoinlerde hareketler farklılaştı.

Üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 70 değer kazanan Ethereum, haberin yayımlandığı sırada yüzde 0,3 yükselerek 2 bin 692,82 dolar seviyesine ulaştı.

13 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

XRP yüzde 0,2, Cardano yüzde 0,3 ve BNB yüzde 0,4 değer kazanırken, Solana yüzde 0,3 geriledi. Meme coin tarafında ise Dogecoin yüzde 0,3 düşerken TRUMP yüzde 0,7 yükseldi.

14 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

KRİPTO PİYASASINDA YENİ STABLECOİN DÖNEMİ

Kripto para piyasasında öne çıkan gelişmelerden biri de Visa, Mastercard, Stripe ve Coinbase tarafından desteklenen OpenUSD stablecoininin kullanıma sunulması oldu.

15 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Haziran ayında duyurulan OpenUSD; Ethereum, Solana, Coinbase'in Base ağı ve Stripe destekli Tempo blokzincirlerinde faaliyet göstermeye başladı.

16 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Open Standard, stablecoinin bankacılık işlemleri, sınır ötesi ödemeler, kart işlemlerinin mutabakatı, kurumsal alım satım ve kredi gibi alanlarda kullanılmasını hedefliyor.

17 Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi

Şirketin ortakları arasında BlackRock, BNY ve Standard Chartered'ın da bulunduğu 140'tan fazla kuruluş yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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