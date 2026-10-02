Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi
Bitcoin yeniden yükselişe geçti: Tahvil faizlerindeki düşüş destekledi
Bitcoin, yüzde 43'lük üçüncü çeyrek yükselişinin ardından yeni çeyreğe de değer kazanarak başladı. ABD tahvil faizlerindeki gerileme kripto piyasasını desteklerken, yüksek üretici fiyatları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kazanımları sınırladı. Piyasaların odağında ise Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller verecek ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2026 08:39Son Güncelleme: 02 Ekim 2026 08:41