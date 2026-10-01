Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi
Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi
Bitcoin, üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 43'lük yükselişle tamamlayarak 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansını gösterdi. 84 bin 210 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'de yatırımcıların odağında Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve ABD-İran gerilimi bulunuyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 09:14Son Güncelleme: 01 Ekim 2026 09:16