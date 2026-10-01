Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin'deki yükselişte ABD'de kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerde daha olumlu bir ortam oluşacağı beklentisi etkili oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) attığı adımlar da yatırımcıların beklentilerini destekledi.