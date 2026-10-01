  • Haberler
  • Galeri
  • Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin, üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 43'lük yükselişle tamamlayarak 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansını gösterdi. 84 bin 210 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'de yatırımcıların odağında Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve ABD-İran gerilimi bulunuyor. İşte detaylar...

01 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Bitcoin, üçüncü çeyrekte sergilediği güçlü performansın ardından yeni güne 84 bin dolar seviyesinin üzerinde başladı.

02 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, ABD'deki kripto para düzenlemelerine yönelik olumlu beklentilerin de desteğiyle 2024'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik yükselişini kaydetti.

03 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin son olarak 84 bin 210 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasalarda ABD tahvil getirileri, Fed'in para politikası ve ABD-İran ilişkilerindeki gelişmeler yakından izleniyor.

04 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

BİTCOİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 43'E YAKIN YÜKSELDİ

Bitcoin, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 43 değer kazandı. Böylece kripto para, 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü üç aylık performansını ortaya koydu.

05 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin'deki yükselişte ABD'de kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerde daha olumlu bir ortam oluşacağı beklentisi etkili oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) attığı adımlar da yatırımcıların beklentilerini destekledi.

06 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

ABD'nin mali görünümüne yönelik endişeler ve Hazine tahvillerinin getirilerindeki yükseliş de yatırımcıların Bitcoin ve altın gibi alternatif varlıklara yönelmesinde etkili oldu.

07 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Bitcoin'in en büyük kurumsal sahipleri arasında bulunan Strategy'nin çeyrek boyunca yeniden Bitcoin alımlarına başlaması da fiyatları destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

08 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ BİTCOİN'İ BASKILADI

Bitcoin üçüncü çeyreği güçlü bir kazançla tamamlamasına rağmen eylül ayında satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

09 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş ve Fed'in faiz politikasında daha şahin bir görünüm sergilemesi, Bitcoin'in ay içinde ulaştığı sekiz aylık zirvelerden geri çekilmesine yol açtı.

10 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,2 seviyesinin üzerinde kalırken, 19 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü.

11 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Buna karşın ABD'den gelen son ekonomik veriler, ekim ayında yeni bir Fed faiz artışı yapılacağına ilişkin beklentileri zayıflattı.

12 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi ağustosta piyasa beklentilerinin altında kalırken, yıllık enflasyonda da temmuza kıyasla yavaşlama görüldü.

13 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yüzde 1,5'ten yüzde 2,2'ye revize edildi. ADP verilerine göre özel sektör istihdamı da eylülde 90 bin kişi arttı. Özel sektörde istihdam artışı ağustosta 36 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

14 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 51'den yüzde 37'ye geriledi.

15 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

ALTCOİNLERDE BAZI YÜKSELİŞLER BİTCOİN'İ AŞTI

Üçüncü çeyrekte bazı büyük altcoinler Bitcoin'den daha yüksek getiri sağladı. Ether, çeyrek boyunca yaklaşık yüzde 70 yükselerek 2 bin 683 dolar seviyesinde işlem gördü.

16 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

XRP üçüncü çeyreği yüzde 44,2'lik yükselişle tamamlarken, BNB yaklaşık yüzde 39 değer kazandı. Cardano'nun yükselişi yüzde 70'e yaklaşırken, Chainlink yaklaşık yüzde 100'lük artışla öne çıktı.

17 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Dogecoin de üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.

18 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Kripto para piyasasında üçüncü çeyrekteki güçlü performansa rağmen çok sayıda dijital varlık yılbaşından bu yana negatif bölgede bulunuyor.

19 Bitcoin’de aylar sonra bir ilk: Üçüncü çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Yatırımcıların yapay zeka temasına yönelmesi de kripto piyasasına yönelik risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#FED #BİTCOİN #ABD #İRAN #KRİPTO PARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!