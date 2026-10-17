Bitcoin'de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı
Bitcoin'de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı
Kripto para piyasalarında ekim ayına yönelik yükseliş beklentileri yerini satış baskısına bıraktı. Bitcoin, ABD enflasyon verileri, teknoloji hisselerindeki düşüş ve spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışlarının etkisiyle üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 81 bin 622 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'de yatırımcılar, Fed'in faiz politikasına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 10:01Son Güncelleme: 17 Ekim 2026 10:03