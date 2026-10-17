Bitcoin'de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Kripto para piyasalarında ekim ayı için beklenen yükseliş bu yıl da gerçekleşmedi. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, ABD'deki teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan satışların yanı sıra enflasyon endişeleri ve yatırım fonlarından çıkan sermayenin etkisiyle haftalık bazda ikinci kez değer kaybetmeye yöneldi.