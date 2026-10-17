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Bitcoin'de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Kripto para piyasalarında ekim ayına yönelik yükseliş beklentileri yerini satış baskısına bıraktı. Bitcoin, ABD enflasyon verileri, teknoloji hisselerindeki düşüş ve spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışlarının etkisiyle üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. 81 bin 622 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'de yatırımcılar, Fed'in faiz politikasına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. İşte detaylar...

01 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

Kripto para piyasalarında ekim ayı için beklenen yükseliş bu yıl da gerçekleşmedi. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, ABD'deki teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan satışların yanı sıra enflasyon endişeleri ve yatırım fonlarından çıkan sermayenin etkisiyle haftalık bazda ikinci kez değer kaybetmeye yöneldi.

02 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Bitcoin, aktarılan son verilere göre 81 bin 622 dolar seviyesinde işlem görüyor. Önceki işlem gününde kısa süreliğine 80 bin doların altına gerileyen kripto para, düşük seviyelerden gelen alımlarla yeniden toparlandı. Buna rağmen piyasalardaki temkinli görünüm devam etti.

03 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

BİTCOİN'DE EKİM AYI BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

Kripto para yatırımcıları arasında ekim ayında fiyatların yükselme eğiliminde olmasına atıfta bulunan ve "Uptober" olarak adlandırılan beklenti, bu yıl karşılık bulmadı.

04 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Bitcoin, ekim ayının başlangıcından itibaren yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Böylece kripto para birimi, üst üste ikinci yıl ekim ayında beklenen yükseliş performansını gösteremedi.

05 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Fiyatlar üzerinde etkili olan gelişmeler arasında ABD tahvil getirilerindeki artış, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları öne çıktı.

06 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Bunun yanı sıra Bitcoin'in yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği güçlü yükselişin ardından bazı yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi, satış baskısının artmasına katkıda bulundu.

07 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDEN 146 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Kripto piyasasındaki zayıf görünüm, kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerine yönelik hareketlerinde de kendini gösterdi.

08 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

SoSoValue verilerine göre haftanın ilk dört işlem gününde spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 146,2 milyon dolarlık net sermaye çıkışı yaşandı. Fonlardan gerçekleşen bu çıkışlar, Bitcoin'e yönelik yatırımcı talebinin seyrini gösteren önemli göstergeler arasında yer aldı.

09 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Piyasadaki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise Wall Street'te teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinin hisselerinde görülen sert düşüşler oldu. Riskli varlıklara yönelik iştahın zayıflaması, kripto para piyasasına da yansıdı.

10 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması da yatırımcıların para politikasına ilişkin kaygılarını artırdı. Fed'in faiz artırabileceği veya faizleri yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentiler, Bitcoin gibi oynaklığı yüksek varlıklara olan talep üzerinde baskı oluşturdu.

11 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

STRATEGY HİSSELERİNDE SERT GERİLEME

Bitcoin varlıklarıyla öne çıkan halka açık şirketlerden Strategy'nin hisseleri de cuma günü önemli ölçüde değer kaybetti.

12 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Şirketin hisse performansında etkili olan gelişmelerden biri, küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın şirketlerin endekslere dahil edilmesine ilişkin yeni kuralları oldu.

13 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Kasım ayındaki endeks değerlendirmesiyle yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemede şirketlerin faaliyet varlıkları ve beş ayrı finansal oran üzerinden değerlendirilmesi öngörülüyor.

14 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Yeni kriterlerin Strategy'nin endekslerdeki konumunu etkileyebileceği yönündeki değerlendirmeler, şirket hisselerine ilişkin endişeleri artırdı. MSCI ise mevcut şirketlerin endekslerden çıkarılması için son iki yıllık raporlama döneminin her ikisinde de uygunluk koşullarının karşılanmaması gerektiğini bildirdi.

15 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

ALTCOİNLERDE DE SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLDU

Bitcoin'deki gerileme, kripto para piyasasının diğer büyük varlıklarında da kayıplara yol açtı.

16 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Paylaşılan haftalık verilere göre Ethereum yüzde 2,7 değer kaybederken XRP'deki düşüş yüzde 6,2'ye ulaştı. BNB yüzde 2,7, Solana yüzde 4,4 ve Cardano yüzde 6,1 geriledi.

17 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Meme coin piyasasında da benzer bir görünüm izlendi. Dogecoin haftalık bazda yüzde 5,5 düşerken TRUMP tokenı yüzde 3,1 değer kaybetti.

18 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Bu veriler, satış baskısının yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadığını ve kripto para piyasasının farklı segmentlerine yayıldığını gösterdi.

19 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

BİTCOİN'DE YENİ DÖNEMDE HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?

Bitcoin'in kısa vadeli performansında ABD'den gelecek ekonomik veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin açıklamalar ve spot ETF'lerdeki sermaye hareketleri belirleyici olmaya devam edebilir.

20 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, tahvil getirileri ve petrol fiyatları da yatırımcıların risk iştahını etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

21 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Ekim ayında beklenen yükselişin gerçekleşmemesi, kripto para piyasasında temkinli yaklaşımı güçlendirdi.

22 Bitcoin’de düşüş ikinci haftaya taşındı: Yatırımcı beklediğini bulamadı

Bitcoin'in yeniden yükseliş ivmesi kazanıp kazanamayacağı ise önümüzdeki dönemde ekonomik gelişmelerin ve yatırımcı talebinin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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