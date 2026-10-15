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Bitcoin'de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

ABD'de beklentileri aşan eylül ayı enflasyon verileri, Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Gelişmelerin ardından Bitcoin 82 bin doların altına gerilerken Ethereum ve diğer büyük kripto paralarda da kayıplar yaşandı. Yatırımcılar, Fed'in para politikası beklentileri açısından önem taşıyan yeni ekonomik verileri takip ediyor. İşte detaylar...

01 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi
SABAH.COM.TR EKONOMİ SABAH.COM.TR EKONOMİ

ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik öngörüleri yeniden gündeme taşıdı.

02 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Verilerin ardından Bitcoin 82 bin dolar seviyesinin altına inerken kripto para piyasasında satış baskısı arttı.

03 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, çarşamba günü yüzde 1,9 değer kaybederek 81 bin 931,2 dolara geriledi. Piyasadaki düşüş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı; yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahının azalması, diğer dijital varlıkların fiyatlarında da aşağı yönlü hareketlere yol açtı.

04 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi
05 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Kâr realizasyonlarının yanı sıra Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi de piyasalardaki temkinli görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

06 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

ABD ENFLASYON VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kripto para piyasasının yönünü etkileyen başlıca gelişme, ABD'de açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri oldu.

07 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı rakamlara göre, eylül ayında manşet TÜFE aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyondaki aylık artış ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Piyasa beklentileri manşet enflasyonda yüzde 0,6, çekirdek enflasyonda ise yüzde 0,2 artış yönündeydi.

08 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Ağustos ayında aylık manşet enflasyon yüzde 0,4, çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Eylül verileri, manşet enflasyondaki aylık yükselişin nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştığını gösterdi.

09 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Yıllık enflasyon yüzde 3,7'ye çıkarken yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,6 seviyesine yükseldi. Her iki göstergede de ağustos ayına kıyasla hızlanma görüldü ve sonuçlar piyasa tahminlerinin bir miktar üzerinde kaldı.

10 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Enerji fiyatları, enflasyondaki yükselişte belirleyici rol oynadı. Benzin fiyatları eylül ayında yüzde 9,1 artarak manşet enflasyondaki yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

11 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Daha önce ekonomik büyüme, Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi ve iş gücü piyasasından gelen olumlu sinyaller, yakın vadede faiz artırımı yapılacağı beklentisini zayıflatmıştı. Ancak yeni TÜFE verileri, para politikasında daha sıkı bir duruş ihtimalinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

12 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

FED'İN FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 37'YE YÜKSELDİ

CME FedWatch verileri, enflasyon açıklamasının piyasa beklentileri üzerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı, veriler açıklanmadan önce yaklaşık yüzde 22 seviyesindeyken yüzde 37'ye yükseldi.

13 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği veya yeni bir artışın gündeme gelebileceği beklentisi, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelme isteğini azaltabilirken doların güç kazanmasına da katkıda bulunabiliyor.

14 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Çarşamba günü ABD dolar endeksinde yükseliş görülürken Wall Street piyasalarında da satışlar öne çıktı. ABD tahvil getirileri enflasyon verisinin ardından ilk aşamada yükseldi, ancak tahvil piyasasındaki satışların ilerleyen saatlerde hız kestiği görüldü.

15 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek ekonomik göstergeler ve Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

16 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

BİTCOİN İÇİN DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekti.

Köymen, temel beklentilerinin faizlerin sabit tutulması yönünde olduğunu belirtirken Fed'in tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin önemini vurguladı. Söz konusu verinin Fed toplantısından bir gün sonra açıklanacak olması nedeniyle karar öncesindeki ekonomik göstergelerin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Köymen'e göre yüksek tahvil getirileri ve güçlenen dolar, kısa vadede Bitcoin fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek başlıca faktörler arasında bulunuyor. Bu gelişmelerin, günlük bazda ETF fonlarına gerçekleşen para giriş ve çıkışlarından daha belirleyici olabileceğini değerlendirdi.

17 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNE PARA GİRİŞİ YENİDEN ARTTI

Bitcoin fiyatındaki düşüşün daha derinleşmesini sınırlayabilecek gelişmelerden biri, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik sermaye girişlerinin yeniden hızlanması oldu.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri salı günü 175,6 milyon dolarlık net para girişi kaydetti. Yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşan bu tutar, önceki hafta fonlardan gerçekleşen 681 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi.

18 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Söz konusu hareket, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı talebinde kısmi bir toparlanmaya işaret etti. Üçüncü çeyrekte belirgin şekilde artan fon girişleri, ekim ayının ilk haftasında ivme kaybetmişti.

Bununla birlikte ETF'lere para girişinin yeniden artması, enflasyon kaynaklı makroekonomik baskıların tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bitcoin'in kısa vadeli seyri, para politikası beklentileriyle kurumsal yatırımcı talebinin birlikte şekillendirdiği bir görünüm sergiliyor.

19 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

ETHEREUM VE ALTCOİNLER DE DEĞER KAYBETTİ

ABD enflasyon verilerinin ardından kripto para piyasasındaki düşüş diğer büyük dijital varlıklara da yayıldı.

Piyasa değerine göre ikinci sırada bulunan Ethereum yüzde 3,4 gerileyerek 2 bin 427,20 dolara düştü. XRP yüzde 2,5 değer kaybederken BNB'deki düşüş yüzde 1,6 oldu. Solana yüzde 2,1, Cardano ise yüzde 3,2 geriledi.

20 Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

Meme coin piyasasında da negatif seyir görüldü. TRUMP yüzde 0,8, Dogecoin ise yüzde 3 değer kaybetti.

Önümüzdeki dönemde Bitcoin ve altcoinlerin yönü üzerinde ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası, doların seyri ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik sermaye hareketleri etkili olmaya devam edebilir. Özellikle enflasyonun seyrine ilişkin yeni sinyaller, kripto para piyasasında risk iştahının yeniden şekillenmesinde belirleyici olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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