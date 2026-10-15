Bitcoin'de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi

BİTCOİN İÇİN DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekti.

Köymen, temel beklentilerinin faizlerin sabit tutulması yönünde olduğunu belirtirken Fed'in tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin önemini vurguladı. Söz konusu verinin Fed toplantısından bir gün sonra açıklanacak olması nedeniyle karar öncesindeki ekonomik göstergelerin daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Köymen'e göre yüksek tahvil getirileri ve güçlenen dolar, kısa vadede Bitcoin fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek başlıca faktörler arasında bulunuyor. Bu gelişmelerin, günlük bazda ETF fonlarına gerçekleşen para giriş ve çıkışlarından daha belirleyici olabileceğini değerlendirdi.