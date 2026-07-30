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  • Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Derin dondurucu, yiyecekleri uzun süre taze tutmanın ve israfı önlemenin en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak her gıda dondurulmaya uygun değil. Bazı besinler düşük sıcaklık nedeniyle yapısını bozuyor; çözüldüğünde ise lezzetini, dokusunu ve görünümünü önemli ölçüde kaybediyor. Bu nedenle uzmanlar, bazı yiyeceklerin derin dondurucuya konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte derin dondurucuda saklanmaması önerilen 7 besin…

01 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET

Derin dondurucu, gıdaları uzun süre muhafaza etmenin en pratik çözümleri arasında yer alıyor.


02 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Ancak her gıda derin dondurucuda aynı sonucu vermiyor. Uzmanlara göre bazı besinler düşük sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra çözüldüğünde yapısını bozuyor; lezzeti, kıvamı ve görünümü de önemli ölçüde değişiyor.

03 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

İşte derin dondurucuda saklanması önerilmeyen 7 yiyecek...

04 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

MARUL VE YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Marul, roka, kıvırcık ve benzeri yapraklı yeşillikler, yüksek su oranları nedeniyle derin dondurucuda saklanmaya uygun besinler arasında yer almıyor.

05 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Dondurma işlemi sırasında hücre yapıları zarar gören bu yeşillikler, çözüldüğünde çıtır dokusunu kaybederek yumuşak ve sulu bir kıvama ulaşıyor. Bu nedenle uzmanlar, yapraklı yeşilliklerin taze olarak tüketilmesini öneriyor.

06 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

SALATALIK

Yüksek su içeriğine sahip salatalık da derin dondurucuda saklanması önerilmeyen sebzelerden biri. Dondurulup çözüldüğünde dokusu bozuluyor, süngerimsi ve yumuşak bir hâl alıyor.

07 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Bu da özellikle salatalarda aranan çıtır yapısını tamamen kaybetmesine neden oluyor. Uzmanlar, salatalığın tazeliğini koruması için buzdolabında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

08 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

ÇİĞ PATATES

Çiğ patates, derin dondurucuda saklandığında içindeki nişasta yapısı değişime uğruyor. Bu nedenle çözüldükten sonra hem lezzeti hem de dokusu olumsuz etkilenebiliyor

09 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Patates, grenli ve yumuşak bir kıvam alırken, ilk hâlindeki yapısını da büyük ölçüde kaybediyor. Uzmanlar, patatesi dondurmadan önce kısa süre haşlayarak saklamanın daha doğru bir yöntem olduğunu belirtiyor.

10 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

YOĞURT

Yoğurt, derin dondurucuda saklandığında yapısında bulunan su ve süt proteinleri ayrışabiliyor. Bu nedenle çözüldükten sonra pütürlü ve kesilmiş bir görünüm oluşurken, kıvamı da önemli ölçüde değişiyor.

11 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Lezzetinde büyük bir kayıp yaşanmasa da eski yoğunluğunu koruyamadığı için özellikle kahvaltılık olarak tüketildiğinde istenen dokuyu sunmuyor.

12 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

MAYONEZ

Mayonez, yağ ve suyun oluşturduğu emülsiyon yapısı sayesinde kıvamını koruyor. Ancak derin dondurucuda bekletildiğinde bu denge bozulabiliyor. Çözüldükten sonra yağ ve su birbirinden ayrılırken, mayonez de pürüzsüz kıvamını kaybediyor.

13 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Bu nedenle salata ve sandviçlerde beklenen lezzet ve dokuyu sunamadığı için derin dondurucuda saklanması tavsiye edilmiyor.

14 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Haşlanmış yumurta da derin dondurucuda saklanması önerilmeyen besinler arasında yer alıyor. Dondurma işlemi sonrasında özellikle yumurtanın beyazı sertleşerek lastiksi bir doku kazanırken, sarısı ise ufalanan bir kıvama dönüşebiliyor.

15 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Bu nedenle hem lezzetini hem de dokusunu koruyabilmek için haşlanmış yumurtanın taze tüketilmesi tavsiye ediliyor.

16 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

KREMALI SOSLAR

Krema bazlı soslar, derin dondurucuda saklandığında yapısını kolayca kaybedebiliyor. Düşük sıcaklık nedeniyle süt yağları ayrışırken, çözüldükten sonra sosun kıvamı bozuluyor ve pürüzlü bir görünüm ortaya çıkıyor.

17 Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Yeniden ısıtılsa bile ilk hâlindeki pürüzsüz dokusuna kavuşması çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle uzmanlar, krema bazlı sosların taze tüketilmesini öneriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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