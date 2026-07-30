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Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Bu 7 gıdayı sakın derin dondurucuya koymayın! Uzmanlar tek tek sıraladı...

Derin dondurucu, yiyecekleri uzun süre taze tutmanın ve israfı önlemenin en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak her gıda dondurulmaya uygun değil. Bazı besinler düşük sıcaklık nedeniyle yapısını bozuyor; çözüldüğünde ise lezzetini, dokusunu ve görünümünü önemli ölçüde kaybediyor. Bu nedenle uzmanlar, bazı yiyeceklerin derin dondurucuya konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte derin dondurucuda saklanmaması önerilen 7 besin…