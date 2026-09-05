Bungalovlarda ölüm tuzağı: Özel havuzların güvenliği tartışma konusu oldu

"TEHLİKEYİ ÖĞRETİN AMA SORUMLULUĞU YÜKLEMEYİN"

Uzman Psikolog Merve Tekin ise, dört yaşındaki bir çocuğa havuza yaklaşmamasını söylemenin onu korumaya yetmediğini vurgulayarak, "Çocuk bir kuralı öğrenebilir, fakat o kuralı tehlike anında bir yetişkin gibi değerlendirecek risk algısına ve dürtü kontrolüne henüz sahip değildir. Onun gözünde havuz çoğu zaman bir tehlike değil, merak ettiği ve oynamak istediği bir yerdir. Bu nedenle çocuklara su güvenliğini mutlaka öğretmeliyiz. Ancak güvenliğin sorumluluğunu hiçbir zaman çocuğun öğrendiklerine bırakamayız. Çocuğa tehlikeyi öğretin ama tehlikeden korunma görevini ona vermeyin. Özellikle havuzlu tatil alanlarında yetişkin gözetiminin kesintisiz olması ve fiziksel güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Çünkü küçük çocuklarda "Bir dakika gözümü ayırdım" dediğimiz süre, bizim için çok kısa; bir çocuk için ise hayatını değiştirebilecek kadar uzun olabilir." dedi.