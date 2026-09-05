Bungalovlarda ölüm tuzağı: Özel havuzların güvenliği tartışma konusu oldu

"ÇOCUK HAVUZA ULAŞMAMALI"
En kritik noktanın çocuğun havuza kontrolsüz biçimde ulaşmasının engellenmesi olduğuna dikkat çeken Cömert, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya ilişkin getirdiği güncel yönetmelikte, özel mülk havuzlarda her bir bungalovun başına ayrı bir cankurtaran dikilmesi yasal olarak zorunlu değildir. Fakat cankurtaran zorunlu değil demek, güvenlik önlemlerine gerek yok demek değildir. Aksine cankurtaran yoksa, güvenlik sistemi daha da önemli hale gelir. Havuza çocukların kontrolsüz ulaşmasını engelleyecek fiziksel bariyer, güvenli ve kaymaz havuz çevresi, yeterli aydınlatma, görünür derinlik işaretleri, acil durumda kullanılabilecek telefon ve kurtarma ekipmanları bulunmalıdır." diye konuştu.