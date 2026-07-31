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  • Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Kuruluş'taki "Maria" rolüyle tanınan genç oyuncu Çağıl Aydıner, yeni sezonda Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

01 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

PRENSES MARİA SUZİ OLDU

Kuruluş'taki "Maria" Maria rolüyle tanınan genç oyuncu Çağıl Aydıner, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

02 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Boston Üniversitesi'nde oyunculuk ve yönetmenlik eğitimi alan Aydıner, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Suzi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

03 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Ünlü oyuncu, yeni rolü için çalışmalara başladığını söyledi.

04 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

ÇAĞIL AYDINER KİMDİR?

Çağıl Aydıner, 22 Ekim 1999 tarihinde dünyaya geldi.

05 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Kuruluş Osman'da Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolüyle tanındı.

06 Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

Yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncu, Suzi rolüyle dikkat çekecek.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#BURAK ÖZÇİVİT

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