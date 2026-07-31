Burak Özçivit’in yeni partneri belli oldu! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor

PRENSES MARİA SUZİ OLDU Kuruluş'taki 'Maria' Maria rolüyle tanınan genç oyuncu Çağıl Aydıner, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Boston Üniversitesi'nde oyunculuk ve yönetmenlik eğitimi alan Aydıner, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Suzi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, yeni rolü için çalışmalara başladığını söyledi. ÇAĞIL AYDINER KİMDİR? Çağıl Aydıner, 22 Ekim 1999 tarihinde dünyaya geldi. Kuruluş Osman'da Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolüyle tanındı. Yeni sezonda Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncu, Suzi rolüyle dikkat çekecek.