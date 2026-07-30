Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!
90'lı yılların dikkat çeken oyuncularından Kaan Girgin, yakışıklılığı ve başarılı performanslarıyla bir döneme damga vurmuştu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından ortaya çıkan son haliyle sevenlerini şaşırttı.
90'lı yılların dikkat çeken oyuncularından Kaan Girgin, yakışıklılığı ve başarılı performanslarıyla bir döneme damga vurmuştu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından ortaya çıkan son haliyle sevenlerini şaşırttı.