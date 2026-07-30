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  • Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

90'lı yılların dikkat çeken oyuncularından Kaan Girgin, yakışıklılığı ve başarılı performanslarıyla bir döneme damga vurmuştu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından ortaya çıkan son haliyle sevenlerini şaşırttı.

01 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!
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BİR REKLAMLA ŞÖHRETE KAVUŞTU

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından oyunculuk kariyerine adım attı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne deneyimi kazanan Girgin, asıl çıkışını ise rol aldığı bir banka reklamıyla yaparak geniş kitlelerin tanıdığı bir isim haline geldi.

02 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

"Bay Pardon" lakabıyla hafızalara kazınan Kaan Girgin, 90'lı yıllarda rol aldığı "Ayrı Dünyalar" dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Başarılı oyuncu, 1996 yılında yayınlanan "Gözlerinde Son Gece" dizisinde ise usta sanatçı Türkan Şoray ile birlikte kamera karşısına geçti.

03 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

04 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

05 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

06 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Kaan Girgin, 2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

07 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

"YILLAR ONA DA ACIMAMIŞ"

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla "yıllar ona da acımamış" dedirtti.

08 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

İŞTE KAAN GİRGİN'İN SON HALİ...

09 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

PEKİ BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk tiyatrosunun en kıymetli karakter oyuncularından biri olan Bican Günalan, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Sanat yolculuğuna henüz 16 yaşındayken adım atan Günalan, kısa sürede yeteneğiyle fark yaratmayı başardı.

10 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Onu milyonların sevgilisi yapan ise kuşkusuz "Bir Demet Tiyatro" projesindeki unutulmaz Fadıl karakteriydi. Saf halleri ve kendine has üslubuyla bir döneme damga vuran usta isim, sadece televizyonda değil, tiyatro sahnelerinde de devleşti.

11 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

"FADIL"DAN ÇOK DAHA FAZLASI: UNUTULMAZ PROJELER

Günalan'ın kariyeri, Türkiye'nin sanat tarihine yön veren kült yapımlarla dolu. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" gibi oyunlardaki performansıyla hem eleştirmenlerin hem de halkın takdirini kazandı.

12 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Sinema dünyasında ise;

  • Vizontele ve Vizontele Tuuba ile beyazperdede kahkaha fırtınası estirdi.
  • Organize İşler ve Eyyvah Eyvah gibi gişe rekortmeni filmlerde kilit rolleri üstlendi.
  • Akasya Durağı ve Süper Baba gibi efsane dizilerle evlerimize konuk oldu.

13 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

YILLAR ONU TEĞET GEÇMEDİ: İŞTE SON HALİ!

Uzun süredir kameralardan ve magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Bican Günalan, son görüntüleriyle gündeme bomba gibi düştü.

14 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Yılların yüzüne bıraktığı çizgilerle bambaşka bir karizmaya bürünen usta oyuncuyu gören hayranları, "Zaman ne kadar çabuk geçiyor" demekten kendini alamadı. Doğal oyunculuğu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan sanatçı, yaş alsa da o samimi bakışlarından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

15 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...

16 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

17 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

18 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

19 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

20 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

21 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.

22 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.

23 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor.

24 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, "ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün" dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor.

25 Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN NİGAR KALFASIYDI! FİLİZ AHMET BAKIN NE YAPIYORMUŞ! YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI...

1981 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Filiz Ahmet, tiyatrocu dedesi Lütfü Seyfullah'ın izinden giderek sanatla büyüdü. Lisede tıp eğitimi almasına rağmen, sahne aşkı ağır bastı ve Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümünü birincilikle kazandı.