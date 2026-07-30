Ceyda Düvenci’nin büyük aşkıydı...90’ların yakışıklı jönü Kaan Girgin’i bir de şimdi görün!

Yılların yüzüne bıraktığı çizgilerle bambaşka bir karizmaya bürünen usta oyuncuyu gören hayranları, "Zaman ne kadar çabuk geçiyor" demekten kendini alamadı. Doğal oyunculuğu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan sanatçı, yaş alsa da o samimi bakışlarından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.