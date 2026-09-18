Cezaevinden çıktığı gün 3 çocuk annesi eşini katletti: Dere yatağına gömülen Rojda Yakışıklı davasında yeni detay!

'TAHLİYESİNDEN 1 GÜN SONRA CİNAYETİ İŞLEMİŞ'

Duruşmanın ardından yazılı açıklamada bulunan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Nazlı Matur, sanık Oktay Gür'ün tahliyesinden 1 gün sonra cinayeti işlediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Rojda Yakışıklı, 27 Aralık 2025 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 11'inci Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen dini nikahlı eşi Okay Gür tarafından, tahliyesinden yalnızca 1 gün sonra vahşice katledilen üç çocuk annesi genç bir kadındı. Fail, yaklaşık 4 yıl önce 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine girmiş ve 4 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Rojda failin tahliye edileceğini öğrendiğinde ciddi bir can güvenliği endişesi yaşamaya başladı. Bu nedenle kolluk kuvvetlerini arayarak ihbarda bulundu ve korunma talebinde bulundu. İhbardan yalnızca iki gün sonra, 27 Aralık 2025'te fail Okay Gür, eve gelir gelmez Rojda ile tartışmaya başlamış ve telefonuna el koymuştur. Telefonu incelerken Rojda'nın pantolon giydiği fotoğrafları gören fail, 'Nasıl olur da pantolon giyersin?' diyerek tartışmayı sürdürmüştür. Ardından Rojda'ya konuşmak istediğini söyleyerek onu evin garaj olarak kullanılan bölümüne götürmüştür. Failin kendi anlatımına göre, tartışmanın ardından Rojda garaj olarak kullanılan bölüme götürülmüş, burada yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğularak öldürülmüş ve sonrasında ikametgaha yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağına gömülmüştür."