CHP'de bitmek bilmeyen iç hesaplaşmalar! "Yeni" bir yolculuğa çıkıyorlar ama...

Güvenlik güçleri bir süredir çok ilginç bir operasyon yürütüyor: "İzmirimkartOperasyonu..."
Yargı kulislerinde İzmirimkart üzerinden yeni bir "çete"nin milyarlara varan yolsuzluğu konuşuluyor. Sanki Haluk Levent'in İzmir şubesi gibi.
Ayrıntıları yakında açıklanır. Şimdilik şu kadarını söylemekle yetinelim. Çete, 65 yaş üstü ücretsiz yolculuk yapan vatandaşların hakkını kullanarak bir yazılım sistemi geliştiriyor. O yazılımla da her yaştan kart almak isteyenleri 65 yaş üstü göstererek ücretlerinin kamu tarafından ödenmesini sağlıyor. Kart sahibi bunun farkında değil. O yine günlük veya aylık ödemelerini normal olarak yapıyor. Ancak ödeme kamu hesabına değil, yazılımla değiştirilen yeni IBAN hesabına yönlendiriliyor.
Bu yöntemle milyarlara varan bir vurgundan söz ediliyor.