CHP'de bitmek bilmeyen iç hesaplaşmalar! "Yeni" bir yolculuğa çıkıyorlar ama...

İşaret fişeğini de "Yeni nesil siyasetçi" Ekrem İmamoğlu yaktı. Kısa sürede başta İBB olmak üzere belediyelerde kurulan "sistem"de toplanan paralarla CHP siyaseti dizayn edilmeye başlandı. Artık kendi medyaları, içeriden ve dışarıdan harekete geçirilen ve korkutan sosyal medya trolleri vardı.

Bunlar olurken, her yerden de "pis kokular" geliyordu. Ama umurlarında değildi ve "Kimse bize dokunamaz" havasındaydılar. O havayla CHP kurultayına gidildi. Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" feryadına rağmen durdurulamadı. Artık CHP onlarındı.