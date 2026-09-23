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  • DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin ÖSYM'nin yapacağı duyuru bekleniyor. İlk yerleştirmede bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme tarihlerini araştırırken DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman erişime açılacağı da merak ediliyor.

01 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

DGS'de ilk yerleştirme döneminin sona ermesiyle birlikte adaylar, ek yerleştirme aşamasına ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercih döneminde hangi programların açılacağını ve boş kontenjanları araştırıyor. Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjan ve puan bilgilerinin açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi.

02 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ana yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt işlemleri tamamlanırken, boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye iletildi. Adayların merakla araştırdığı DGS ek tercih süreci için ise henüz resmi başlangıç yapılmadı. 2026-DGS Ek Yerleştirme tarihleri ve kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandığında başvuru süreci netleşecek.

03 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adayların kılavuz üzerinden boş kontenjanlar ile taban puanları inceleyebileceği DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde osym.gov.tr adresi üzerinden kılavuzu erişime açması bekleniyor.

04 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapacak.

05 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

2026 DGS'ye giren, merkezi yerleştirmede hiçbir lisans programına yerleştirilemeyen veya ilk tercihlerde hiç tercihte bulunmayan adaylar ek yerleştirmeye başvuru hakkına sahip olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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