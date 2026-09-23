DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?
DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?
2026 DGS ek tercih sürecine ilişkin ÖSYM'nin yapacağı duyuru bekleniyor. İlk yerleştirmede bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme tarihlerini araştırırken DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman erişime açılacağı da merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2026 07:09Son Güncelleme: 23 Eylül 2026 07:11