DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor! ÖSYM ile DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak, takvim açıklandı mı?

DGS'de ilk yerleştirme döneminin sona ermesiyle birlikte adaylar, ek yerleştirme aşamasına ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercih döneminde hangi programların açılacağını ve boş kontenjanları araştırıyor. Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjan ve puan bilgilerinin açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi.