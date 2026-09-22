DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

DGS EK TERCİHLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLAR NELER?

DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.

Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.

Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.

Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).