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  • DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu 2026-DGS ana yerleştirme sonuçlarının ardından lisans programlarına yerleşemeyen adayların bir numaralı gündemi oldu. ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmazken, üniversite kayıt süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ilan edilecek takvime çevrildi.

01 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sürecine ilişkin beklenen resmi duyuruyu henüz yapmadı. Ana tercihlerde bir programa yerleşemeyen veya hakkı bulunup tercih yapmayan binlerce aday, boş kontenjanlar üzerinden lisans tamamlama şansını değerlendirmek için güncel kılavuzun yayımlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

02 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

2026 DGS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yürütülen DGS maratonunda ana yerleştirme sonuçları açıklanmış ve ilk kayıt işlemleri tamamlanmıştır. 22 Eylül 2026 itibarıyla 2026-DGS ek tercih dönemi henüz resmen başlamış değil.

03 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

Geçmiş yılların yerleştirme takvimleri ve üniversite kayıt bitiş tarihleri analiz edildiğinde, DGS ek tercih sürecinin Ekim ayı ilk haftası itibarıyla başlaması beklenmektedir. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle boş kontenjan verilerinin derlenmesi genellikle ana kayıtların bitimini takip eden 10 ila 14 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

04 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım

DGS EK TERCİHLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR, ŞARTLAR NELER?

DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.

Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.

Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.

Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).

05 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? 2026 DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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