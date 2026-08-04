Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman'daki o gizli cennete akın var...
Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman'daki o gizli cennete akın var...
Batman'da 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için çareyi 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na kaçmakta buldu! Sason ilçesindeki dağın eteklerinde yer alan ve yıl boyunca erimeyen dev kar kütlelerinin altında doğal yollarla oluşan devasa kar tünelleri, ziyaretçilerine yazın ortasında adeta kış mevsimini yaşatıyor.
Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 15:11Son Güncelleme: 04 Ağustos 2026 15:15