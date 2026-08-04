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  • Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman'daki o gizli cennete akın var...

Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman'daki o gizli cennete akın var...

Batman'da 45 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için çareyi 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na kaçmakta buldu! Sason ilçesindeki dağın eteklerinde yer alan ve yıl boyunca erimeyen dev kar kütlelerinin altında doğal yollarla oluşan devasa kar tünelleri, ziyaretçilerine yazın ortasında adeta kış mevsimini yaşatıyor.

01 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...
İHA İHA

Batman'da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla bunalan vatandaşlar, serinlemek için rotaların Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na çeviriyor.

02 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Saatler süren yolculuğun ardından dağın eteklerinde bulunan doğal kar tünellerine ulaşan ziyaretçiler, kavurucu sıcaklardan uzaklaşarak serin bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor.

03 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Yıl boyunca erimeyen kar kütlelerinin altında, eriyen suların doğal yollarla oluşturduğu ve yaklaşık 300 metre uzunluğa ulaşan kar tünelleri, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

04 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Doğal oluşumuyla dikkat çeken tüneller, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.


05 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Kar tünellerini ziyaret eden vatandaşlardan Sabahattin Atalay, Batman'dan yola çıktıklarında bunaltıcı sıcak havanın etkisini hissettiklerini, ancak tünellere girdiklerinde soğuktan titrediklerini söyledi.

06 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Atalay, "Batman'da hava oldukça sıcaktı. Mereto Dağı'na ulaşıp kar tünellerine girdiğimizde ise adeta mevsim değişti.

07 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Burası doğal bir serinlik sunuyor. Sıcaklardan kaçmak isteyen çok sayıda vatandaş kar tünellerini ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

08 Dışarısı 45 derece kavuruyor, içeride soğuktan titriyorlar! Batman’daki o gizli cennete akın var...

Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle öne çıkan Mereto Dağı'ndaki kar tünelleri, yaz mevsiminde sıcak havadan bunalan vatandaşlara eşsiz bir kaçış noktası sunarken, bölgenin doğa turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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