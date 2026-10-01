Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

Ekim ayında illere göre kademe ortalaması İstanbul'da 43.73 metreküp, Ankara'da 76.86, İzmir'de 25.11, Antalya'da 16.94, Diyarbakır'da 31.69, Kütahya'da 70.93, Erzurum'da 62.83, Hakkari'de 45.19, Kars'ta 53.39, Rize'de ise 34.18 metreküp olarak belirlendi. Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için esas olarak kademe ortalama limitleri kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında daha yukarı çıkarak daha az hanenin kademeye takılması hedefleniyor.