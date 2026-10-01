Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

2.8 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Türkiye'de 21.8 milyon doğalgaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2.8 milyon abone etkileniyor. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanıyor.