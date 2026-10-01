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  • Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

Doğalgaz desteğinde kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak. 21,8 milyon abonenin yaklaşık 2,8 milyonunu etkilemesi beklenen uygulamada, belirlenen tüketim limitini aşan haneler destekli tarifeden yararlanamayacak. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Peki hangi illerde sınır kaç metreküp? İşte ayrıntılar...

01 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK

Havaların soğuması ile birlikte özellikle evinde hasta ve çocuk olan hanelerde kombiler yanmaya başlarken, bu yıl ilk kez geçilen kademeli doğalgaz uygulaması ile kademe üstüne çıkan haneler desteklemelerden yararlanamayacak. Halihazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Ortalama tüketim limitlerini aşan haneler bu desteklemeden yararlanamayacağı için kış aylarında ödeyecekleri doğalgaz faturaları iki kat artabilecek. Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 itibariyle geçtiği doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak.

02 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

2.8 MİLYON ABONE ETKİLENECEK
Türkiye'de 21.8 milyon doğalgaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2.8 milyon abone etkileniyor. 19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanıyor.

03 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe- 1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 17.88 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.

04 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

AŞANIN FATURASI KATLANACAK
Mevcutta Enerji Bakanlığı doğalgazda faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon uyguluyor. Yani tükettiği gazın gerçek fiyat bedeli olarak bin lira gelmesi gereken bir haneye 500 lira fatura kesilerek kalan tutar Hazine tarafından karşılanıyor. Kademeye takılanlar için bu destek tutarı ortadan kalkacağı için gelecek faturalar ikiye katlanacak.

05 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

Ekim ayında illere göre kademe ortalaması İstanbul'da 43.73 metreküp, Ankara'da 76.86, İzmir'de 25.11, Antalya'da 16.94, Diyarbakır'da 31.69, Kütahya'da 70.93, Erzurum'da 62.83, Hakkari'de 45.19, Kars'ta 53.39, Rize'de ise 34.18 metreküp olarak belirlendi. Kademeye takılanlar ortalamanın üzerinde kalan kısım için değil tüm tüketimleri için yüksekten faturalandırılacak. Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için esas olarak kademe ortalama limitleri kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında daha yukarı çıkarak daha az hanenin kademeye takılması hedefleniyor.

06 Doğalgaz faturasında yeni tarife! Kademe sistemi bu kış başlıyor: İşte il il ortalama fiyatlar

KİMLER MUAF
İbadethane, cemevi, kuran kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutuluyor. Ekmek üreticileri de yine düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlandırılıyor. Merkezi sistem aboneliklerinde ise hane başına tüketim miktarı, merkezi sistem abonesinin toplam tüketim miktarının merkezi sistemde bulunan toplam hane sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanıyor. Yani merkezi sistem kullananlarda bir başka hanenin yüksek tüketimi diğer hanelerin kademe üstünde kalmasına neden olabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI #DOĞALGAZ

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