SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

YUNAN HAVA SAVUNMASI YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Pentapostagma'nın aktardığı değerlendirmeye göre Filis, Yunanistan'ın hava savunma sistemlerinde kapsamlı bir yeniden konuşlandırmaya gitmesi gerektiğini söyledi. Filis, özellikle uçaksavar sistemleri ile balistik füze savunma kapasitesinin güçlendirilmesini hayati önemde gördüğünü belirterek, Türkiye ile gelecekte yaşanabilecek olası bir kriz karşısında caydırıcılığın ancak güçlü savunma altyapısıyla sağlanabileceğini ifade etti. Filis'e göre Atina'nın yalnızca silah tedarikine değil, mevcut savunma unsurlarının doğru bölgelerde konuşlandırılmasına da öncelik vermesi gerekiyor.