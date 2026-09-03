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  • SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

Son Dakika: Yunan Profesör George Filis, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni bir stratejik aşamaya geçtiğini ve önceki yıllarda elde ettiği kazanımları kalıcı hale getirmek için "son bir oyun" hazırlığında olduğunu öne sürdü. Filis, Türkiye'nin deniz parklarını Mavi Vatan doktrininin parçası olarak değerlendirirken, Meis Adası, Yunan hava savunmasının güçlendirilmesi, Suriye'deki Türkiye-İsrail rekabeti ve Atina-Tel Aviv askeri iş birliğinin bölgedeki yeni güç dengeleri açısından kritik başlıklar olduğunu savundu.

01 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…
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Yunanistan merkezli Pentapostagma'ya göre, Yunan Profesör George Filis, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki stratejisinin yeni bir aşamaya girdiğini öne sürerek, Ankara'nın önceki yıllarda elde ettiği jeopolitik kazanımları pekiştirmek amacıyla "son bir oyun" hazırlığında olduğunu savundu. Filis'e göre bölge, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya uzanan gelişmelerin etkisiyle yeni bir güç dağılımı dönemine giriyor.

02 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

"TÜRKİYE SON OYUNUN YAKLAŞTIĞININ FARKINDA"

Habere göre Filis, Türkiye'nin artık yalnızca yeni alanlar açmaya değil, bugüne kadar oluşturduğu stratejik pozisyonları kalıcı hale getirmeye odaklandığını söyledi. Filis, Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de attığı adımların birbirinden bağımsız olmadığını, bunların uzun vadeli bir jeopolitik planın parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesöre göre Türkiye, bölgesel dengelerin değiştiği mevcut süreçte elindeki avantajları mümkün olduğunca sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

03 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

DENİZ PARKLARI VE "MAVİ VATAN" BAĞLANTISI

Pentapostagma'ya göre analizin önemli başlıklarından birini Türkiye'nin ilan ettiği deniz parkları oluşturuyor. Filis, deniz parklarının yalnızca çevresel koruma girişimi olarak görülmemesi gerektiğini ileri sürerek, bu adımların Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktriniyle bağlantılı stratejik bir mantık taşıdığını iddia etti. Ona göre Ankara, deniz yetki alanları konusundaki tezlerini farklı araçlarla destekleyerek Doğu Akdeniz'deki etkisini güçlendirmeye çalışıyor.

04 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

Bu çerçevede Meis Adası'nın da Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı tartışmalarında kritik bir konumda bulunduğunu belirten Filis, adanın bölgesel denklemin merkezindeki unsurlardan biri olmayı sürdürdüğünü savundu.

05 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

YUNAN HAVA SAVUNMASI YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Pentapostagma'nın aktardığı değerlendirmeye göre Filis, Yunanistan'ın hava savunma sistemlerinde kapsamlı bir yeniden konuşlandırmaya gitmesi gerektiğini söyledi. Filis, özellikle uçaksavar sistemleri ile balistik füze savunma kapasitesinin güçlendirilmesini hayati önemde gördüğünü belirterek, Türkiye ile gelecekte yaşanabilecek olası bir kriz karşısında caydırıcılığın ancak güçlü savunma altyapısıyla sağlanabileceğini ifade etti. Filis'e göre Atina'nın yalnızca silah tedarikine değil, mevcut savunma unsurlarının doğru bölgelerde konuşlandırılmasına da öncelik vermesi gerekiyor.

06 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

SURİYE, TÜRKİYE İLE İSRAİL REKABETİNİN KİLİT NOKTASI

Yunanistan merkezli habere göre Filis, analizinin son bölümünde dikkatini Suriye'ye çevirerek ülkenin Ankara ile Tel Aviv arasındaki rekabetin merkezinde yer aldığını dile getirdi. Suriye, Türkiye'nin bölgesel nüfuz hedefleri ile İsrail'in güvenlik önceliklerinin kesiştiği stratejik bir alan haline geldi. Bu nedenle ülkedeki gelişmelerin yalnızca Orta Doğu'yu değil, Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri de doğrudan etkileyebileceğini savundu.

07 SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

"ATİNA İLE TEL AVİV ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMELİ"

Pentapostagma'ya göre Filis, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini öne sürdü. Filis, Atina'nın Türkiye'ye yönelik en güçlü caydırıcılık mesajını, İsrail ile geliştireceği askeri koordinasyon ve ortak savunma kapasitesi üzerinden verebileceğini iddia etti. Analizde, Ege, Meis, "Mavi Vatan", Suriye ve Türkiye-İsrail rekabetinin; Ukrayna savaşı, İran ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DOĞU AKDENİZ #TÜRKİYE #SURİYE #MAVİ VATAN #EGE #YUNANİSTAN

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