SON DAKİKA| Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin son oyunu! Dikkat çeken Meis Adası detayı…

"ATİNA İLE TEL AVİV ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMELİ"
Pentapostagma'ya göre Filis, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini öne sürdü. Filis, Atina'nın Türkiye'ye yönelik en güçlü caydırıcılık mesajını, İsrail ile geliştireceği askeri koordinasyon ve ortak savunma kapasitesi üzerinden verebileceğini iddia etti. Analizde, Ege, Meis, "Mavi Vatan", Suriye ve Türkiye-İsrail rekabetinin; Ukrayna savaşı, İran ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildi.