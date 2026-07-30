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Doğuştan lider doğan 4 doğum ayı! Kriz anlarında yönetim onların elinde

Doğuştan lider doğan 4 doğum ayı! Kriz anlarında yönetim onların elinde

Astroloji uzmanlarına göre mart, haziran, eylül ve kasım aylarında dünyaya gelen bireyler; özgüvenleri, empati yetenekleri ve kriz anlarındaki kararlılıklarıyla doğal birer lider profili çiziyor. Liderliği sadece emir vermek olarak değil, ekibi güçlendirmek ve doğru kararlar almak olarak gören bu dört ayın temsilcileri, iş hayatından sosyal çevrelerine kadar bulundukları her ortamda kontrolü doğal bir şekilde ellerine almayı başarıyor.