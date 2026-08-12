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  • Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya'da!

Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya'da!

İspanya, 114 yıl aradan sonra ülkede ilk kez bugün güneş tutulmasına ev sahipliği yaptı. Ay'ın Güneş'i kademeli olarak örtmesi ve ortaya çıkarması İspanya üzerinde iki dakikadan az sürerken, Ay'ın gölgesinde kalan kısımlarda ise sıcaklığın da 5 derece düştüğü ifade edildi. İşte dakika dakika merak edilen güneş tutulması...

01 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

2026 Tam Güneş Tutulması için geri sayım sona ererken gökyüzü tutkunları tarihi doğa olayına kilitlendi. İspanya'da 114 yıl sonra ilk kez yaşanan tam tutulma, gündüzü adeta geceye çevirdi.

02 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

TSİ İLE 20.30'DA BAŞLADI

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, güneş tutulması yerel saatle 20.30'da ülkenin kuzeybatısında başladı ve dakikalar içinde Akdeniz ve Balear Adaları'na doğru yayıldı.

03 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

SICAKLIK 5 DERECE DÜŞTÜ

Ay'ın gölgesinde kalan kısımlarda sıcaklığın da 5 derece düştüğü belirtildi.

04 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

KADEMELİ ÖRTME 2 SAAT SÜRDÜ

Ay'ın Güneş'i kademeli olarak örtmesi ve ortaya çıkarması yaklaşık 2 saat sürmüş olsa da, İspanya üzerinde tam tutulma süresi iki dakikadan az oldu.

Ayrıca Grönland, İzlanda ve Portekiz'in küçük bir kısmından da tam tutulma gözlemlendi.

05 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

OCAK 2028'DE TEKRAR BEKLENİYOR

Bu, 1999'dan bu yana Orta veya Batı Avrupa'dan görülebilen ilk tam güneş tutulması olurken İspanya'dan görülebilen son tam güneş tutulması ise 1912 yılında gerçekleşmişti.

Ülkede Ağustos 2027 ve Ocak 2028'de yine tam güneş tutulmalarının gözlemlenmesi bekleniyor.

06 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

İSPANYA HÜKÜMETİ ÖZEL ÖNLEMLER ALDI

Güneş tutulmasını gözlemlemek için çok sayda kişinin seyahat etmesinin, ülkenin yol ve acil durum sistemi üzerinde alışılmadık bir baskı oluşturması bekleniyor.

07 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

YETKİLİLER UYARDI

İspanya ulaştırma yetkilileri, bugün için özel önlemler aldı ve vatandaşları, güneş tutulmasının görüleceği güzergahta yer alan bölgelerde özel araçla gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Yetkililer, yollarda sürücülerin araçlarını aniden durdurması ve araçlarından güneş tutulmasını izlemeye veya fotoğraflamaya çalışmasıyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

08 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

ORMAN YANGINLARI RİSKİNE KARŞI ÇAĞRI

İspanya Meteoroloji Ajansı, ülkede orman yangını riskinin "çok yüksek ya da aşırı yüksek" seviyede olduğunu duyurdu.

Yetkililer, halka ateş yakmamaları, mangal yapmamaları, sigara izmaritlerini atmamaları ve yangına neden olabilecek cam veya diğer nesneleri ortada bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu, ayrıca birçok doğal alan da kullanıma kapatıldı.

Yerel basında, güneş tutulmasını gözlemlemek için açık alanlara gidecek olanlardan da yangın çıkmasına neden olacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

09 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

İspanya'da halk güneş tutulması için adeta sokaklara dökülürken milyonlarca insan aynı anda tutulmayı izledi. Göreni büyüleyen güneş tutulması izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

10 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ YÜKSELTECEK

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, Avrupa elektrik piyasalarında fiyatların özellikle tutulmanın etkili olacağı 19.00-20.00 saatlerinde yükselmesi bekleniyor. Güneş enerjisi üretiminin gün içinde azalmasıyla elektrik piyasalarında fiyatların yükselmesi beklenirken, aynı zamanda akşam saatlerinde elektrik talebinin de yüksek seyretmesinin beklenmesi fiyat hareketini destekliyor.

11 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

PEKİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Yılın en önemli gök olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
12 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde Güneş, ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu gök olayı Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek.

13 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN GÖRÜLECEK?

2026'daki Tam Güneş Tutulması, Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in bazı kesimleri ile Atlas Okyanusu çevresinden izlenebilecek.

14 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada'nın geniş kesimleri ve ABD'nin kuzeyi ise tutulmayı parçalı olarak görebilecek.

15 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!

1 MİLYAR KİŞİ TARAFINDAN İZLENECEK

Tutulmanın tam veya kısmi olarak yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

16 Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya’da!
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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