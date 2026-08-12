Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya'da!

KADEMELİ ÖRTME 2 SAAT SÜRDÜ

Ay'ın Güneş'i kademeli olarak örtmesi ve ortaya çıkarması yaklaşık 2 saat sürmüş olsa da, İspanya üzerinde tam tutulma süresi iki dakikadan az oldu.

Ayrıca Grönland, İzlanda ve Portekiz'in küçük bir kısmından da tam tutulma gözlemlendi.