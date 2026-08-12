Dünya güneş tutulmasına hayran kaldı: 114 yıl sonra ilk kez İspanya'da!

ORMAN YANGINLARI RİSKİNE KARŞI ÇAĞRI
İspanya Meteoroloji Ajansı, ülkede orman yangını riskinin "çok yüksek ya da aşırı yüksek" seviyede olduğunu duyurdu.
Yetkililer, halka ateş yakmamaları, mangal yapmamaları, sigara izmaritlerini atmamaları ve yangına neden olabilecek cam veya diğer nesneleri ortada bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu, ayrıca birçok doğal alan da kullanıma kapatıldı.
Yerel basında, güneş tutulmasını gözlemlemek için açık alanlara gidecek olanlardan da yangın çıkmasına neden olacak davranışlardan kaçınmaları istendi.