SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

İNTERNETİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ETKİLEYEBİLECEK AÇIK

1990'ların başında geliştirilen PHP, başlangıçta "Kişisel Ana Sayfa" anlamına gelen bir isimle ortaya çıktı. Günümüzde ise internet sitelerinin altyapısında yaygın biçimde kullanılan programlama dilleri arasında yer alıyor. PHP; WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi platformlarla entegre çalışıyor. Bu nedenle dilde ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığının, dünya genelinde çok sayıda internet sitesini ve çevrimiçi hizmeti etkileyebileceği değerlendiriliyor.