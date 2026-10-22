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  • SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Son Dakika: İngiltere basınında yer alan habere göre, yaygın kullanılan bir programlama dili PHP'nin yapay zekâ araçlarıyla keşfedilen kritik güvenlik açıkları Avrupa genelinde siber güvenlik alarmına yol açtı. Güvenlik açıkları Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerindeki hükümetlerin ve kurumların internet sitelerini geçici olarak erişime kapatmasına neden oldu. PHP geliştiricilerinin acil güvenlik yamaları yayımlamasının ardından uzmanlar, bilgisayar korsanlarının açıkları kullanarak sistemlere sızabileceği uyarısında bulundu. Yıllardır yazılımın kodlarında gizli kalan açıkların ortaya çıkması, dünya genelinde geniş çaplı siber saldırı riskine ilişkin endişeleri artırdı.

01 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı
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Yapay zekâ tarafından keşfedilen kritik PHP güvenlik açıkları, Avrupa genelinde alarm yarattı. Çok sayıda kamu kurumu ve çevrimiçi platform, olası siber saldırılara karşı internet sitelerini geçici olarak erişime kapattı.

02 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

PHP GELİŞTİRİCİLERİNDEN ACİL GÜNCELLEME ÇAĞRISI

İngiltere merkezli Reuters'ın haberine göre, PHP programlama dilinin geliştiricileri, yazılımın kodlarında uzun yıllardır fark edilmeyen kritik güvenlik açıklarının tespit edilmesinin ardından acil düzeltmeler yayımladı. Geliştiriciler, tüm kullanıcıların sistemlerini korumak için derhal güncelleme yapmaları gerektiğini belirtti.

03 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Teknoloji şirketleri, bazı bilgisayar korsanlarının söz konusu güvenlik açıklarından yararlanmaya başladığı konusunda uyarıda bulunurken Avrupa genelindeki devlet kurumları, olası saldırıları önlemek amacıyla internet sitelerini geçici olarak çevrimdışı bıraktı.

04 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

UZMANLARDAN TOPLU SİBER SALDIRI UYARISI

Siber güvenlik araştırma şirketi TLP:Black'in kurucu ortağı Costin Raiu, yapay zekânın siber güvenlik alanında bir "istismar yarışına" yol açtığını söyledi. Raiu, bir sonraki aşamada "internet üzerindeki her savunmasız web sunucusunun toplu olarak ele geçirilmesi" riskinin bulunduğunu belirtti.

05 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Uzmanlara göre, güvenlik açığına ilişkin teknik ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması, henüz gerekli güncellemeleri yapmamış sistemleri saldırganlar açısından daha kolay hedef haline getirebilir. Bu nedenle kurumların güvenlik yamalarını uygulaması veya güncellemeler tamamlanana kadar savunmasız sistemlerini çevrimdışı tutması gerektiği vurgulanıyor.

06 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

İNTERNETİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ETKİLEYEBİLECEK AÇIK

1990'ların başında geliştirilen PHP, başlangıçta "Kişisel Ana Sayfa" anlamına gelen bir isimle ortaya çıktı. Günümüzde ise internet sitelerinin altyapısında yaygın biçimde kullanılan programlama dilleri arasında yer alıyor. PHP; WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi platformlarla entegre çalışıyor. Bu nedenle dilde ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığının, dünya genelinde çok sayıda internet sitesini ve çevrimiçi hizmeti etkileyebileceği değerlendiriliyor.

07 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

HOLLANDA, FİNLANDİYA VE FRANSA'DA İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI

Reuters'ın haberine göre, güvenlik açığına karşı önlem alan kurumlar arasında Avrupa'daki çok sayıda kamu kuruluşu da yer aldı. Hollanda'nın siber güvenlik kurumu, önleyici tedbir kapsamında çevrimdışı kaldığını açıkladı. Finlandiya'da devlet bilişim hizmetleri sağlayıcısı Valtori, kamu ağ hizmetlerinin tedbir amacıyla erişime kapatıldığını bildirdi.

08 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı da tüm internet sitelerinin önleyici bakım sürecine alındığını duyurdu. Danimarka'da belediyelere bilişim hizmetleri sağlayan Kombit, ulusal okul iletişim platformunun da aralarında bulunduğu çeşitli hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.

09 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Güvenlik önlemleri kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'nın işletmecisi, güvenlik yamaları uygulanana kadar sayısı açıklanmayan bazı sistemlerini devre dışı bıraktığını bildirdi. Geniş kapsamlı dijital kütüphane Internet Archive da sorunu gidermek amacıyla kısa süreliğine çevrimdışı kaldığını açıkladı.

10 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

GÜVENLİK AÇIKLARI YAPAY ZEKA ARAÇLARIYLA KEŞFEDİLDİ

İki siber güvenlik şirketinin bağımsız raporlarında, PHP'deki güvenlik açıklarının yapay zekâ kullanılarak keşfedildiği belirtildi. Siber güvenlik şirketi Wiz, yayımladığı blog yazısında açıkların, şirketin otonom yapay zeka destekli güvenlik araştırma aracı Wiz Atlas'ın yanı sıra Google'ın Gemini 4 Argon ve OpenAI'nin GPT-5.6 Sol araçlarının yardımıyla tespit edildiğini bildirdi.

11 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

AMAZON, SALDIRI GİRİŞİMİ TESPİT ETTİ

ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon da güvenlik açıklarından yararlanma girişimlerinin tespit edildiğini açıkladı. Amazon'un Çarşamba günü geç saatlerde yayımladığı blog yazısına göre, şirketin güvenlik ekibi, açıkların kamuoyuna duyurulmasından dört gün önce, 17 Ekim'de, tuzak sistemlerinden birine yönelik bir saldırı girişimini tespit etti. Amazon'un güvenlik şefi CJ Moses, şirketin bu girişimi güvenlik açıkları henüz kamuoyuna açıklanmadan önce belirlediğini bildirdi.

12 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Bu gelişme, güvenlik açıklarının kamuoyuna duyurulmasından önce de saldırganların bunları kullanmaya çalışmış olabileceğine işaret etti. Uzmanlar, yayımlanan yamaların uygulanmasında yaşanacak gecikmelerin, savunmasız sunucuların saldırılara maruz kalma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

13 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

PHP'nin internet altyapısında yaygın olarak kullanılması, güvenlik açığına karşı alınan önlemlerin uluslararası ölçekte yayılmasına yol açtı. Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Danimarka'daki kurumların yanı sıra Wikipedia ve Internet Archive gibi büyük çevrimiçi hizmetlerin de sistemlerini korumak için harekete geçmesi, sorunun kapsamını ortaya koydu.

14 SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

Uzmanlara göre, güvenlik yamalarının yayımlanmış olması tek başına yeterli değil. Kurumların kullandıkları PHP sürümlerini belirlemesi, güncellemeleri uygulaması ve sistemlerinin güvenliğini doğrulaması gerekiyor. Yapay zekâ araçlarının yazılımlardaki güvenlik açıklarını keşfetme hızını artırması, siber güvenlik ekipleri ile saldırganlar arasındaki mücadeleyi de hızlandırıyor. Uzmanlar, özellikle güncellenmemiş sistemlerin önümüzdeki dönemde siber saldırıların hedefi olabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AVRUPA #YAPAY ZEKA

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