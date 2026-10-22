SON DAKİKA| Dünyada siber saldırı alarmı! Avrupa’da devlet siteleri kapatıldı

AMAZON, SALDIRI GİRİŞİMİ TESPİT ETTİ
ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon da güvenlik açıklarından yararlanma girişimlerinin tespit edildiğini açıkladı. Amazon'un Çarşamba günü geç saatlerde yayımladığı blog yazısına göre, şirketin güvenlik ekibi, açıkların kamuoyuna duyurulmasından dört gün önce, 17 Ekim'de, tuzak sistemlerinden birine yönelik bir saldırı girişimini tespit etti. Amazon'un güvenlik şefi CJ Moses, şirketin bu girişimi güvenlik açıkları henüz kamuoyuna açıklanmadan önce belirlediğini bildirdi.